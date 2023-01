8 jogos de realidade virtual que são parte de franquias famosas

Jogos VR (abreviação de realidade virtual, em inglês) oferecem como diferencial uma imersão muito maior nas gameplays. Porém, para ter uma boa jogatina, é necessário ter espaço — devido aos movimentos que você fará —, e acessórios específicos, como controles de movimento, fones de ouvido e o próprio óculos de realidade virtual. Com relação ao último ponto, o nome do momento é o PlayStation VR2 , previsto para fevereiro de 2023 e que funcionará no Playstation 5 ( PS5 ), prometendo uma experiência superior aos produtos do tipo disponíveis atualmente.

Quanto aos títulos de realidade virtual, muitas são as opções. Inclusive, até franquias famosas podem ser encontradas no formato, como Resident Evil, Star Wars, Among Us e Tetris. Pensando nisso, o TechTudo reuniu uma lista com nove jogos VR para conhecer. Confira a seguir:

Star Wars: Squadrons, desenvolvido pela EA, foi lançado em outubro de 2020 e conta com enredo que se passa após os eventos de Star Wars: O Retorno de Jedi. Diferentemente de outros jogos da franquia, o título coloca o jogador para controlar caças estelares e encarar batalhas como piloto espacial na perspectiva em primeira pessoa, o que funciona muito bem em VR. O game está disponível para PC, PlayStation 4 (PS4) e Xbox One, mas apenas os dois primeiros contam com recursos de realidade virtual.

Apesar de alguns problemas de desempenho, Star Wars: Squadrons entrega uma experiência interessante ao colocar o jogador para pilotar uma nave espacial, principalmente utilizando um manche de avião. No entanto, é possível sentir algum desconforto ao realizar as manobras frenéticas das batalhas, como nos momentos de inclinação da nave e giros. Outros pontos de destaque são as interações com NPCs e o cenário, já que o hangar é muito imersivo e passa a sensação de estar de fato no local conversando com seus parceiros.

2. Skyrim VR

The Elder Scrolls V: Skyrim é tido como um dos melhores jogos de videogame da história. Desenvolvido pela Bethesda e lançado em 2011, o RPG de mundo aberto recebeu diversos prêmios, incluindo a vitória na categoria "Jogo do Ano", e conversões para consoles que viriam a ser lançados nos anos seguintes. Em 2017, então, o título recebeu versão de realidade virtual para PlayStation 4 (PS4) a partir do PlayStation VR, e PC, compatível com os headsets VR disponíveis para a plataforma.

Skyrim já é um jogo muito interativo, de modo que fazer as atividades no ponto de vista de seu personagem torna a experiência ainda mais interessante e realista. Isso pode ser observado tanto em atos simples, como ao segurar objetos, quanto em situações mais diferentes, como ao precisar desviar de projéteis. Por isso, o título é uma boa opção para fãs e jogadores de primeira viagem, especialmente se for possível jogar com um setup VR mais avançado.

Resident Evil 7: Biohazard foi lançado pela Capcom em 2011 com uma proposta muito clara: retornar com foco total no gênero survival horror, que havia sido deixado um pouco de lado nos últimos jogos da franquia (Resident Evil 4, Resident Evil 5 e Resident Evil 6). O jogo também trouxe câmera em primeira pessoa, uma característica até então presente apenas em spin-offs. A fórmula deu certo tão certo, que o título ganhou como melhor jogo VR no The Game Awards 2017 e no Golden Joystick Awards 2017.

Esses prêmios recebidos apenas confirmam a qualidade de Resident Evil 7: Biohazard com o VR. Embora tenha alguns problemas, como gráficos inferiores à versão tradicional, o VR leva a sensação de terror a outro nível e torna todos os detalhes do game muito mais impactantes para o jogador.

4. Tetris Effect: Connected

O clássico Tetris, um dos mais populares jogos de todos os tempos, conta com diversas versões para as mais variadas plataformas. Entre elas, a Effect: Connected, lançada em agosto de 2021 pela Monstars Inc., Resonair e Stage Games, com modo de até três jogadores "guardiões" contra um "chefe" de Inteligência Artificial.

Com avaliações "Extremamente positivas" no Steam, o título traz suporte para VR com uma área de jogo maior, efeitos de brilhos e explosões que aparecem em todo o campo de visão do jogador e animações executadas em espaço 3D.

5. Among Us VR

Apesar de ter sido lançado em 2018 pela Innersloth LCC, Among Us só ganhou popularidade em 2020, quando diversos streamers realizaram transmissões do game. Nele, um ou mais jogadores assumem o papel de "Impostor" em uma nave, enquanto os demais, os tripulantes, precisam descobrir quem são os sabotadores enquanto concluem tarefas. A fórmula simples, que obriga os participantes a terem boa lábia para vencer, cativou muitos usuários e tornou o jogo uma verdadeira febre.

Por isso, em novembro de 2022, uma versão VR do título foi lançada. Apesar de contar com menos conteúdo do que o original, o jogo garante muita tensão ao ser um mero tripulante ou o impostor. Isso porque a realidade virtual oferece muito mais imersão ao ouvir passos ao redor, as vozes, que aumentam e diminuem de volume conforme a proximidade, e até alguém sendo abatido.

6. Fallout 4 VR

Lançado em 2015, Fallout 4 é um jogo de RPG de ação da Bethesda considerado um grande sucesso. Tanto a crítica quanto os jogadores elogiaram bastante o jogo pela liberdade de seu mundo aberto, localizado em um cenário pós-apocalíptico, sua história, imensidão de conteúdo, entre outros pontos. Por isso, em dezembro de 2017, uma versão em realidade virtual do título foi disponibilizada para PlayStation 4 (PS4) e PC, via Steam.

Em um primeiro momento, o VR passa a impressão de que o jogo funciona melhor na versão original, principalmente ao observar os menus e problemas nos gráficos. Porém, com o passar do tempo, o jogador se acostuma e, então, pode aproveitar o que o título tem a oferecer, especialmente ao ter controles de movimento.

Lançado inicialmente para PlayStation 4 (PS4), mas disponível posteriormente também para PC, Batman: Arkham VR leva os jogadores a viverem as aventuras do Homem-Morcego em primeira pessoa. O jogo faz parte da popular franquia da Rocksteady Studios e Warner Bros. Games, com seus eventos ocorrendo entre Batman: Arkham City (2011) e Batman: Arkham Knight (2015).

Estar incluso em uma franquia de peso fez com que a expectativa de sua chegada fosse grande, mas, ao mesmo tempo, tivesse altas chances de decepção. Por isso, naturalmente, a história de Batman Arkham VR acaba ficando longe de impressionar. No entanto, a experiência de ser o Batman por si só já é interessante. Nesse sentido, os controles de movimento são um ponto a se destacar, visto que eles funcionam bem na proposta de exploração e interação com os objetos ao seu redor.

Iron Man VR traz uma aventura independente do Homem de Ferro para a realidade virtual. Ele foi lançado em 2020 exclusivamente para o PlayStation 4 (PS4), a fim de ser utilizado com o PlayStation VR. O jogo foi desenvolvido pela Camouflaj, que buscou entregar uma aventura focada bastante na mecânica de voo e combates aéreos. Além de aproveitar as paisagens disponíveis no jogo enquanto conclui as missões principais, o jogador pode interagir com outros personagens, evoluir sua armadura e realizar desafios secundários.

Graças às excelentes mecânicas e boa precisão dos controles de movimento do PS4, Iron Man VR venceu o prêmio no The Game Awards 2020 na categoria "Melhor Jogo VR". No entanto, o game sofreu duras críticas devido às longas telas de carregamento e a forma como a campanha se torna repetitiva com o tempo. Vale ressaltar, porém, que muitos problemas de desempenho foram resolvidos em novembro de 2022, com o lançamento da versão para a plataforma Meta Quest 2.

Finalizando a lista, temos um jogo que ainda não foi lançado, mas que chama a atenção só por fazer parte da franquia "Horizon", da Guerrilla Games. Horizon: Call of the Mountain está previsto para ser lançado no dia 22 de fevereiro de 2023, especificamente para o novo headset PlayStation VR2, que será disponibilizado no mesmo dia para PlayStation 5 (PS5). No game, o protagonista será Ryas, um mestre nas artes de escalada e do arco que deve encarar as ameaças robóticas do mundo pós-apocalíptico da franquia.

Ao que parece, o título será bastante linear, mas contará com momentos de exploração para que jogadores possam aproveitar as deslumbrantes paisagens. Como se trata de um jogo novo e feito para um inédito equipamento de realidade virtual, é necessário aguardar para ver se ele irá honrar o legado da série de Aloy e levar a imersão que os fãs esperam.