8 jogos no estilo party game para curtir com os amigos

Party games são ótimas opções para jogar com amigos e passar o tempo. Com foco em multiplayer e competitividade, os títulos do gênero costumam contar com minijogos criativos e simples, fórmula que sempre garante uma boa diversão em grupo. Fall Guys , Among Us , Overcooked! 2 e Ultimate Chicken Horse são alguns dos nomes mais famosos do estilo, que conquistou milhares de usuários ao redor do mundo. Por isso, confira, a seguir, uma lista de oito jogos para aproveitar com os seus amigos, tanto pessoalmente quanto virtualmente.

1 de 9 Fall Guys reúne jogadores em competições divertidas e cheias de obstáculos, mas só um pode vencer — Foto: Divulgação/Mediatonic Fall Guys reúne jogadores em competições divertidas e cheias de obstáculos, mas só um pode vencer — Foto: Divulgação/Mediatonic

1. Overcooked! 2

Lançada em 2018, a sequência de Overcooked trouxe ainda mais caos com novos restaurantes, receitas e personagens. O título, que pode ser jogado em cooperativo local ou online, reúne até quatro jogadores em uma cozinha, que devem cozinhar, servir e limpar os pratos durante níveis cheios de obstáculos. O título está disponível para compra nas plataformas PlayStation 4 (PS4), Xbox One, Nintendo Switch e PC (via lojas digitais Steam e Epic Games Store).

2 de 9 Overcooked 2 é um divertido jogo onde os jogadores precisam administrar uma cozinha — Foto: Reprodução/Steam Overcooked 2 é um divertido jogo onde os jogadores precisam administrar uma cozinha — Foto: Reprodução/Steam

Se você busca um jogo divertido para passar o tempo com os amigos, talvez este seja a solução. Na descrição do Steam, o título é retratado como um "game multijogador bobo com personagens grosseiramente gelatinosos". Situado na fictícia Beef City, o jogo coloca os usuários em cenários engraçados e coloridos, onde devem nocautear adversários e jogá-los de plataformas. Desenvolvido pela Boneloaf, Gang Beasts está disponível para PS4, Nintendo Switch, Xbox One e PC ( Steam).

3 de 9 Gang Beasts é um beat'em up com personagens descritos como "gelatinosos" e "bobos" — Foto: Reprodução/Boneloaf Gang Beasts é um beat'em up com personagens descritos como "gelatinosos" e "bobos" — Foto: Reprodução/Boneloaf

3. Pummel Party

Com a possibilidade de jogar online ou em multiplayer local, Pummel Party é um jogo que conta com minigames variados para se divertir com amigos. Durante a jogatina, os usuários competem em tabuleiros, rolando bolas de neve, coletando recursos ou até mesmo recriando o clássico "Bomberman". Desenvolvido pela Rebuilt Games e lançado para PC em 2018, o game permite disputar partidas com até 8 jogadores.

4 de 9 Pummel Party recheado de minigames para jogar com os amigos — Foto: Reprodução/Steam Pummel Party recheado de minigames para jogar com os amigos — Foto: Reprodução/Steam

4. Fall Guys

Fall Guys é um jogo divertido que reúne até 60 jogadores em uma partida. Nela, competidores disputam provas no estilo gincana e encaram diversos obstáculos espalhados pelo cenário. Em seus mapas, o título disponibiliza minigames com bolas gigantes, percursos com armadilhas, partidas de futebol e muito mais. A ideia é que, no fim, reste apenas um vencedor.

5 de 9 Fall Guys envolve Battle Royale e cenários distintos com muita diversão — Foto: Divulgação/Epic Games Fall Guys envolve Battle Royale e cenários distintos com muita diversão — Foto: Divulgação/Epic Games

6 de 9 MultiVersus é jogo de luta que reúne personagens icônicos da Warner Bros. em arenas — Foto: Divulgação/Warner Bros. Games MultiVersus é jogo de luta que reúne personagens icônicos da Warner Bros. em arenas — Foto: Divulgação/Warner Bros. Games

6. Brawlhalla

Brawlhalla é um jogo de luta 2D de plataforma. Com um elenco variado de personagens, o game permite partidas online ou local com até 8 jogadores. Na maioria dos modos disponíveis, o vencedor é aquele que consegue derrubar os seus adversários da arena. O título chama a atenção pela quantidade de heróis e, principalmente, pela variedade de modalidades. Jogadores podem baixá-lo de graça no PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X/S, Nintendo Switch, PC ( via Steam e Epic Games Store) e celulares Android e iPhone (iOS).

7 de 9 Brawlhalla — Foto: Reprodução/Steam Brawlhalla — Foto: Reprodução/Steam

7. Ultimate Chicken Horse

No game, jogadores devem trabalhar juntos para criar suas próprias fases, colocando armadilhas, obstáculos e plataformas. Pontuam aqueles que conseguem chegar ao final de cada partida. Dessa forma, os usuários podem usar a criatividade para desenvolver níveis desafiadores ou, caso queiram, fáceis. O título está disponível para compra no PS4, Xbox One, Nintendo Switch e PC (Steam).

8 de 9 Ultimate Chicken Horse é outra opção para quem curte jogos de plataforma — Foto: Reprodução/Steam Ultimate Chicken Horse é outra opção para quem curte jogos de plataforma — Foto: Reprodução/Steam

8. Among Us

Vencedor das categorias "Melhor Jogo Mobile" e "Melhor Multiplayer" no The Game Awards 2020, Among Us é um jogo que merece atenção. O título coloca até 15 jogadores em uma partida, na qual o objetivo é descobrir o(s) impostor(es) do grupo. Enquanto a investigação corre, tanto o impostor quanto o restante da tripulação precisam realizar tarefas específicas na nave. O game pode ser comprado nas plataformas PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X/S, Nintendo Switch, PC (Steam e Epic Games Store) e celulares Android e iPhone (iOS).