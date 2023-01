Memórias RAM para montar um PC gamer auxiliam no processamento de jogos pesados e ainda podem conter design com sistema de iluminação RGB para combinar com o setup. Empresas como Kingston , Crucial , Asgard, TeamGroup, Adata e Corsair oferecem modelos por preços a partir de R$ 255 , como é o caso da Corsair Vengeance LPX CMK8GX4M1D3000C16, que traz memória de 8 GB e velocidade de 3.000 MHz. Os preços citados no texto foram verificados durante a apuração da matéria, no mês de janeiro de 2023.

Já a TeamGroup T-Force ‎TF4D416G3200HC16CDC0 é confeccionada na cor branca e apresenta padrão DDR4 por valores que partem de R$ 577. Outra opção é a Kingston Fury Beast KF556C36BBEAK2, que apresenta dissipadores de calor por cerca de R$ 1.645. Confira a seguir oito memórias RAM gamer para comprar no Brasil.

1 de 1 8 memórias RAM para montar seu PC gamer — Foto: Divulgação/HyperX 8 memórias RAM para montar seu PC gamer — Foto: Divulgação/HyperX

1. Corsair Vengeance LPX CMK8GX4M1D3000C16 – a partir de R$ 255

A Vengeance LPX CMK8GX4M1D3000C16, da Corsair, é um modelo de compatibilidade exclusiva com desktops. O item detém uma memória de 8 GB, o que deve ajudar a desafogar o sistema do PC e contribuir para um acionamento mais eficaz dos softwares. Também pode rodar alguns jogos mais leves. Esta opção fornece o padrão DDR4, um dos mais modernos atualmente. O produto é encontrado por valores a partir de R$ 255.

A velocidade do chip alcança os 3.000 MHz, o que representa um valor atrativo para quem busca fazer o uso do produto para jogos. Além disso, também conta com dissipadores de calor construídos em alumínio para combater o superaquecimento. O fornecedor ainda disponibiliza modelos nas cores branca, preta, e a rosa com diferentes capacidades e frequências. Ele é avaliado com uma nota de 4,7 de 5 na Amazon.

Prós: conta com dissipadores de calor

conta com dissipadores de calor Contras: ausência de iluminação RGB

2. Crucial Ballistix BL8G26C16U4B – a partir de R$ 346

A Ballistix BL8G26C16U4B, da Crucial, é outro modelo de memória RAM cujo padrão obedece ao DDR4. O desempenho promete uma capacidade de 8 GB e uma velocidade de 2.666 MHz no clock de memória. Estas características representam uma performance razoável e podem agradar aos consumidores menos exigentes, ou que não pretendem rodar programas muito pesados. O produto é vendido por cerca de R$ 346.

Assim como a linha anterior, esta também fornece compatibilidade exclusiva para desktops com processador Intel ou AMD. A fabricante garante baixo consumo de energia e boa eficiência para administrar programas mais simples e de nível intermediário. O design traz um difusor de calor, confeccionado em alumínio. Avaliado com uma nota de 4,4 de 5 na Amazon, os consumidores destacam a boa qualidade do acabamento para o preço anunciado, mas criticam que o item pode não ser adequado para softwares exigentes.

Prós: compatível com desktop

compatível com desktop Contras: ausência de iluminação RGB

3. Adata XPG Gammix D10 AX4U32008G16A-SB10 – a partir de R$ 299

A XPG Gammix D10 AX4U32008G16A-SB10, da Adata, garante baixo consumo de energia e utilidade atrativa para quem precisa de uma resposta mais rápida do PC. Isso porque a capacidade de 8 GB e a velocidade de 3.200 MHz no clock de memória devem auxiliar em um maior processamento, acionamento, e transferência de dados. O produto pode ser encontrado por valores que partem de R$ 299.

Além disso, os consumidores devem usufruir de um design com dissipadores de calor e padrão DDR3. O chip é compatível com desktops de hardwares Intel. Avaliado com uma nota de 4,8 de 5 na Amazon, os usuários denotam um desempenhou melhor no PC após a instalação do periférico.

Prós: velocidade atrativa

velocidade atrativa Contras: padrão DDR3 é antigo

4. Asgard Loki W2 Series – a partir de R$ 368

A Loki W2 Series, da Asgard, apresenta um kit com duas unidades de memória RAM de 8 GB, totalizando uma capacidade de 16 GB. Este valor é recomendado para rotinas de nível intermediário ao avançado, pois deve rodar com mais fluidez a maior parte dos programas pesados. Além disso, também proporciona uma velocidade de 3.200 MHz no clock de memória. Ela é encontrada por cifras que partem de R$ 368.

O design carrega um sistema de luzes RGB, o que pode ser útil para quem busca por opções para combinar com o setup gamer. O chip disponibiliza padrão DDR4, baixa tensão elétrica, e compatibilidade com as principais marcas de placas-mãe do mercado. Os interessados podem utilizá-la para aumentar a memória do desktop. Avaliado com uma nota de 4,7 de 5 na Amazon, os usuários denotam que o dispositivo entrega o que promete.

Prós: oferece sistema de iluminação RGB

oferece sistema de iluminação RGB Contras: velocidade menor do que a anunciada

A T-Force ‎TF4D416G3200HC16CDC0, da TeamGroup, é mais um kit com duas unidades de RAM com 8 GB com capacidade total de 16 GB. Confeccionado na cor branca, é possível usufruir de uma iluminação RGB e de dissipadores de calor feitos de alumínio. O fornecedor ainda disponibiliza diversas outras opções de texturização, como vermelho com preto, verde com preto e totalmente preto. O produto é visto por preços a partir de R$ 577.

Esta opção dispõe de padrão DDR4 e uma velocidade de 3.200 MHz. O kit demonstra compatibilidade apenas com desktops. Avaliado com uma nota de 4,7 de 5 na Amazon, os consumidores favorecem a boa qualidade de construção e a beleza do design, proporcionada pelo sistema de luzes RGB. No entanto, alertam que o produto pode apresentar certa instabilidade.

Prós: construção de boa qualidade

construção de boa qualidade Contras: relatos de ser instável

6. Kingston Fury Beast KF552C40BB – a partir de R$ 593

A Fury Beast KF552C40BB, da Kingston, apresenta uma capacidade de 16 GB, o que pode auxiliar a maioria dos usuários, como jogadores e designers. Além disso, desponta o padrão DDR5, o que corresponde a um dos modelos mais modernos, e uma velocidade de 5.200 MHz para executar jogos mais pesados. O produto é comercializado por preços a partir de R$ 593.

A fabricante promete um desempenho com baixo consumo de energia e compatibilidade com desktops de sistemas Intel. Avaliado com uma nota de 4,7 de 5 na Amazon, os consumidores destacam o preço atrativo para as especificações técnicas anunciadas, mas criticam que não é possível obter um overclocking maior do que a velocidade atual da RAM.

Prós: bom custo-benefício

bom custo-benefício Contras: problemas no overcloc

7. Corsair Dominator Platinum CMT16GX4M2C3600C18 – a partir de R$ 1.209

A Dominator Platinum CMT16GX4M2C3600C18, da Corsair, fornece um par de chips com uma capacidade total de 16 GB. O design apresenta um sistema de iluminação RGB que ostenta todas as cores do arco-íris simultaneamente em blocos divididos. A velocidade também pode ser muito atrativa, pois os 3.600 MHz representam um valor acima da média e com boas chances de aumentar o desempenho do PC. O modelo é encontrado por cifras a partir de R$ 1.209.

O sistema fornece padrão DDR4 e uma capacidade estável de utilizar o overclocking. O sistema ainda foi desenvolvido para dissipar o calor com eficiência, mesmo durante tarefas muito exigentes. É possível utilizá-lo com peças da Intel. Avaliado com uma nota de 4,7 de 5 na Amazon, os usuários enaltecem a iluminação LED do design e a boa qualidade do acabamento. No entanto, alertam para problemas ao tentar acionar o overclock.

Prós: compatível com as peças da Intel

compatível com as peças da Intel Contras: problemas com o overclock

8. Kingston Fury Beast KF556C36BBEAK2 – a partir de R$ 1.645

A Fury Beast KF556C36BBEAK2, da Kingston, é um kit entusiasta com dois chips de capacidade total de 32 GB e velocidade de 5.600 MHz. Estes números asseguram a possibilidade do item em rodar programas pesados ou de manter várias janelas abertas simultaneamente. O design ainda promete sistema de iluminação RGB, dissipadores de calor construídos em alumínio, e padrão DDR5. Os consumidores interessados precisam desembolsar R$ 1.645.

Os chips garantem compatibilidade com o hardwares da AMD e são adequados para adeptos do overclocking. Avaliado com uma nota de 4,9 de 5 na Amazon, os consumidores destacam as especificações técnicas e a estética atrativa.

Prós: indicada para overclocking

indicada para overclocking Contras: não é compatível com notebook

