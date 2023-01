8 mouses gamer baratos para comprar em 2023 por a partir de R$ 30

Mouses gamer baratos são ideais para quem quer montar um computador para jogos sem gastar muito. Empresas como K-Mex, Multilaser , Redragon , Razer e Logitech oferecem modelos por preços a partir de R$ 30 , como é o caso do K-Mex Pirata M3400, que traz sensor de 1.200 DPI e iluminação LED. Os preços citados no texto foram verificados durante a apuração da matéria, no mês de janeiro de 2023.

Já o Redragon Cobra conta com sete botões programáveis e design ergonômico por valores que partem de R$ 115. Outra opção é o Logitech G203, que apresenta design clássico e tensionamento de botões via molas de metal por cerca de R$ 142. Veja a seguir oito mouses gamer baratos para comprar no Brasil.

1. K-Mex Pirata M3400 - a partir de R$ 30

O mouse K-Mex Pirata M3400 é uma boa opção para quem busca um periférico de valor acessível. Com sensor de 1.200 DPI e três botões, o item possui conexão USB via cabo e design simplista, além de iluminação LED. O produto pode ser encontrado por valores a partir de R$ 30.

Avaliado com uma nota média de 4,8 de 5 estrelas pelos consumidores da Amazon, o modelo recebeu nota máxima em 88% de suas avaliações e se destaca entre seus usuários por entregar design ergonômico e precisão no uso por um valor acessível, sendo uma ótima escolha para o público gamer iniciante. Porém, é importante destacar que os usuários não conseguem controlar o sistema de iluminação, que brilha de maneira constante e aleatória.

Prós: valor acessível

valor acessível Contras: sem controle do sistema de iluminação

O Multilaser ‎MO273 é um mouse para quem busca um periférico robusto e de baixo custo. Com sensor de 3.200 DPI e resposta rápida, o item conta ainda com seis botões de atalho, lateral emborrachada para melhor aderência à mão e mouse pad incluso. O produto é vendido por cerca de R$ 32.

Avaliado com uma nota média de 4,7 de 5 estrelas pelos consumidores da Amazon, o modelo recebeu nota máxima em 80% de suas avaliações e é destacado pelo conforto proporcionado no uso e o excelente custo benefício, aparecendo como uma boa opção para os gamers que buscam alternativas econômicas.

Prós: valor acessível e mouse pad incluso

valor acessível e mouse pad incluso Contras: sua lateral emborrachada pode desagradar alguns usuários

O Exbom MS-G260 é ideal para quem busca precisão em um mouse leve. Com sensor de 3.200 DPI, o modelo entrega seis botões, conexão USB via cabo e iluminação LED em sete cores e quatro modos diferentes. O modelo é vendido por valores que partem de R$ 40.

Avaliado com uma nota média de 4,4 de 5 estrelas pelos consumidores da Amazon, o modelo recebeu nota máxima em 74% de suas avaliações, se destacando por sua precisão e ergonomia. Porém, os consumidores alertam que o modelo tem dimensões robustas, podendo ser desconfortável para usuários de mãos pequenas.

Prós: iluminação LED

iluminação LED Contras: segundo usuários, o modelo possui dimensões robustas, podendo ser desconfortável

4. Fortrek Crusader - a partir de R$ 58

O Fortrek Crusader é uma boa opção para quem busca um mouse mais preciso. Com sensor de 7.200 DPI ajustável, o design minimalista com acabamento emborrachado do produto conta ainda com cinco botões personalizáveis, conexão plug & play e cabo trançado de 1,7 metro, proporcionando mais resistência. Além disso, sua iluminação LED RGB conta com quatro modos de iluminação, mas não é possível desligar o conjunto. Ele é visto por preços que partem de R$ 58.

Avaliado com uma nota média de 4,7 de 5 estrelas pelos consumidores da Amazon, o modelo recebeu nota máxima em 82% de suas avaliações e se destaca por sua ergonomia e qualidade do material, resultando em um item de excelente custo-benefício.

Prós: modelo preciso e resistente

modelo preciso e resistente Contras: iluminação não desliga

5. Havit MS1003 - a partir de R$ 81

O mouse Havit MS1003 é uma boa escolha para quem busca um modelo minimalista. Com apenas quatro botões e iluminação RGB, o item entrega três opções de resolução: 800 DPI, 1.000 DPI e 1.200 DPI. Além disso, seu cabo apresenta extensão de 1,5 metro, tornando o uso mais confortável para o usuário. O modelo é visto por cifras a partir de R$ 81.

Avaliado com uma nota média de 4 de 5 estrelas pelos consumidores da Amazon, o modelo recebeu nota máxima em 56% de suas avaliações e é destacado por sua precisão e ergonomia, mas alguns usuários reclamam da resistência dos botões do periférico, que entrega qualidade de item de entrada por valor elevado.

Prós: design simples e minimalista

design simples e minimalista Contras: segundo usuários, o modelo entrega qualidade de itens de entrada

6. Redragon Cobra - a partir de R$ 115

O Redragon Cobra é o mouse perfeito para os setups gamer. O modelo entrega sensor PIXART PMW3325 de 10.000 DPI, sete botões programáveis e design ergonômico, proporcionando resposta ágil aos comandos do usuário e conforto mesmo após longos períodos de uso. Sua iluminação RGB pode ser ajustada e personalizada por meio do software próprio, sendo um ponto positivo para a personalização do uso. Porém, o fio do mouse é pouco flexível segundo avaliações de usuários, o que pode gerar incômodo para alguns jogadores.

Avaliado com uma nota média de 4,8 de 5 estrelas pelos consumidores da Amazon, o modelo recebeu nota máxima em 88% de suas avaliações e se destaca por seu conforto e precisão, sendo uma ótima escolha para o público gamer. Ele é vendido por valores a partir de R$ 115.

Prós: controle de iluminação via software

controle de iluminação via software Contras: cabo pouco flexível

7. Razer Deathadder Essential - a partir de R$ 115

O Razer Deathadder Essential é um mouse indicado para o público gamer. O modelo entrega cinco botões personalizáveis, formato ergonômico, corpo compacto, sensor de 6.400 DPI e alta durabilidade. Os consumidores interessados precisam desembolsar R$ 115 para comprar o produto.

Avaliado com uma nota média de 4,7 de 5 estrelas pelos consumidores da Amazon, o modelo recebeu nota máxima em 86% de suas avaliações e se destaca por seu excelente custo-benefício e precisão, sendo uma boa escolha para o público gamer.

Prós: ergonômico e de alta sensibilidade

ergonômico e de alta sensibilidade Contras: valor elevado

8. Logitech G203 - a partir de R$ 142

O Logitech G203 entrega sensor de 8.000 DPI, design clássico e tensionamento de botões via molas de metal. Além disso, conta com conexão USB via cabo e disponibilidade nas cores branco, azul, lilás e preto. O modelo traz ainda sistema de iluminação LED RGB personalizável e seus seis botões programáveis proporcionam ainda mais identificação para o usuário, que pode programar o periférico como preferir.

Avaliado com uma nota média de 4,9 de 5 estrelas pelos consumidores da Amazon, o modelo recebeu nota máxima em 90% de suas avaliações e recebe destaque para sua precisão e conforto no uso, sendo uma ótima opção para o público gamer. Ele é encontrado por cifras a partir de R$ 142.

Prós: mouse completo

mouse completo Contras: valor elevado

