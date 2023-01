Mouses compactos e com botões personalizáveis de atalho podem fazer toda a diferença na hora de montar um computador para trabalho. Fabricantes como Logitech , Microsoft , Multilaser e Dell disponibilizam modelos ergonômicos, para acomodar toda a mão, construção ambidestra, para atrair todos os públicos, e conectividade sem fio. Os preços citados no texto foram verificados durante a apuração da matéria, no mês de janeiro de 2023.

O MO212, da Multilaser, oferece design simples, laterais com curvas para melhorar o encaixe na mão e conectividade sem fio via plug USB por valores a partir de R$ 29. O modelo Bluetooth ‎RJN, da Microsoft, apresenta compatibilidade com os sistemas Windows e macOS, além de design diferente na cor azul pastel por cerca de R$ 129. Já o Trackball MX Ergo, da Logitech, tem tamanho robusto capaz de acomodar toda a mão, conectividade via Bluetooth ou por receptor USB, além de vários botões para auxiliar na rotina de uso pelo alto investimento de R$ 423.

1 de 5 8 mouses ideais para montar um computador de trabalho — Foto: Divulgação/Logitech 8 mouses ideais para montar um computador de trabalho — Foto: Divulgação/Logitech

Comprar mouse para notebook: qual modelo escolher? Tire suas dúvidas no Fórum TechTudo

Por que confiar nas listas do Qual Comprar? Por que confiar nas listas do Qual Comprar? Critérios de avaliação Selecionamos os produtos das nossas listas a partir de critérios como reviews do TechTudo, notas nas lojas e comentários dos usuários. Ficha técnica Sempre trazemos uma breve ficha técnica dos produtos com suas especificações. Tudo para ajudar você a decidir qual produto comprar. Públicos indicados É importante saber para qual tipo de usuário cada produto é indicado e, sempre que possível, vamos incluir esta informação no texto. Variedade de itens Nossas listas trazem produtos diversos para que você consiga compará-los e descobrir qual é a opção mais adequada às suas necessidades.

1. Multilaser MO212 – a partir de R$ 29

O MO212, da Multilaser, é um modelo mais simples com sensor óptico de 1.200 DPI e quantidade padrão de botões. As laterais do periférico oferecem pequenas reentrâncias, que devem auxiliar para um melhor encaixe na mão. O fornecedor disponibiliza uma variedade de cores, como preto, azul, branco, cinza e rosa. O mouse mais barato da lista é visto por valores a partir de R$ 29.

O item oferece conectividade sem fio via receptor USB. Já o funcionamento depende de duas pilhas AAA e tem um alcance de até 10 metros. O mouse opera com tecnologia plug and play, basta conectá-lo para começar a usar, e tem compatibilidade com os sistemas operacionais Windows, macOS e Linux. Avaliado com nota 4,4 de 5 na Amazon, os consumidores destacam o bom custo benefício. No entanto, alguns criticam a ausência de teclas para controlar o DPI do periférico.

Prós: variedade de cores

variedade de cores Contras: ausência de botões de atalho

Produto desta matéria | TechTudo BARATO Multilaser MO212 R$ 28 IR À LOJA

Todas as ofertas de Multilaser MO212 × Veja todas as opções com as melhores ofertas nas lojas parceiras. BARATO Multilaser MO212 R$ 28 IR À LOJA

2. Logitech M170 – a partir de R$ 58

2 de 5 Logitech M170 é pequeno, leve e tem custo baixo — Foto: Divulgação/Logitech Logitech M170 é pequeno, leve e tem custo baixo — Foto: Divulgação/Logitech

O M170, da Logitech, é outro modelo de conectividade sem fio via receptor USB com tecnologia plug & play. A fabricante garante compatibilidade com os sistemas operacionais mais conhecidos do mercado, entre eles Windows e macOS. Além disso, as laterais do periférico trazem acabamento emborrachado, para evitar que o item escorregue das mãos. Interessados podem encontrá-lo por cifras a partir de R$ 58.

O modelo é desenvolvido com design ambidestro, para se adequar a todos os públicos. A bateria dura cerca de 12 meses, enquanto o alcance máximo é de 10 metros de distância do receptor. O fornecedor disponibiliza o modelo nas cores preto, vermelho, prata e azul. Avaliado com nota 4,8 de 5 na Amazon, os consumidores destacam o design compacto e o funcionamento silencioso. Todavia, alguns criticam que o botão de scroll pode dar problema após um ano de uso.

Prós: deisgn ambidestro

deisgn ambidestro Contras: não oferece botão para administrar o DPI

Produto desta matéria | TechTudo BATERIA LONGA Logitech M170 R$ 58 IR À LOJA

Todas as ofertas de Logitech M170 × Veja todas as opções com as melhores ofertas nas lojas parceiras. BATERIA LONGA Logitech M170 R$ 58 IR À LOJA

3. Logitech M280 – a partir de R$ 74

3 de 5 Logitech M280 promete lateral emborrachada e apoio para o polegar — Foto: TechTudo/Pedro Cardoso Logitech M280 promete lateral emborrachada e apoio para o polegar — Foto: TechTudo/Pedro Cardoso

O M280, da Logitech, apresenta design com laterais emborrachadas, para facilitar a pegada do usuário. O acabamento oferece luz LED, que avisa quando a bateria está perto de acabar. A estrutura ainda conta com suporte adequado para o polegar e um sistema interno com modo de economia de bateria. Os interessados precisam desembolsar valores próximos dos R$ 74.

O periférico disponibiliza conexão sem fio via plug USB, vem com uma pilha inclusa e tem compatibilidade com os sistemas Linux, Windows, macOs e Chrome OS. A fabricante indica que a autonomia de bateria pode chegar aos 18 meses. Avaliado com 4,9 de 5 na Amazon, os usuários elogiam a entrega rápida e o custo-benefício. No entanto, criticam a ausência de design ambidestro.

Prós: luz indicadora para a bateria

luz indicadora para a bateria Contras: não é adequado para pessoas canhotas

Produto desta matéria | TechTudo PARA DESTROS Logitech M280 R$ 74 IR À LOJA

Todas as ofertas de Logitech M280 × Veja todas as opções com as melhores ofertas nas lojas parceiras. PARA DESTROS Logitech M280 R$ 74 IR À LOJA

4. Dell WM126 – a partir de R$ 82

O WM126, da Dell, é outro modelo com design bastante simplista. A opção apresenta conectividade sem fio via conector USB com alcace de até 10 metros, sensor óptico e já é vendido com uma bateria inclusa. O periférico requer um investimento a partir de R$ 82.

Segundo a fabricante, a pilha deve durar cerca de um ano e o funcionamento do produto acontece por meio da tecnologia plug and play. É possível conectá-lo a PCs cujo sistema operacional seja Windows. Avaliado com nota 4,7 de 5 na Amazon, os usuários indicam o dispositivo para produtividades mais leves, como estudantes e professores. Contudo, destacam negativamente o cursor, que pode apresentar bugs.

Prós: alcance de 10 metros

alcance de 10 metros Contras: ausência de tecla para administrar o DPI

Produto desta matéria | TechTudo PLUG-AND-PLAY Dell WM126 R$ 89 IR À LOJA

Todas as ofertas de Dell WM126 × Veja todas as opções com as melhores ofertas nas lojas parceiras. PLUG-AND-PLAY Dell WM126 R$ 89 IR À LOJA

5. Microsoft 1850 – a partir de R$ 94

O 1850, da Microsoft, apresenta compatibilidade inata com o sistema operacional Windows. Além disso, o fornecedor disponibiliza uma grande variedade de cores, como preto, roxo, rosa, magenta, orquídea e outras. Todos oferecem sensor óptico e funcionamento sem fio através do receptor USB. O item é comercializado por valores a partir de R$ 94.

Com tecnologia plug and play, a bateria pode durar até seis meses e a fabricante oferece uma garantia de 3 anos. Avaliado com 4,7 de 5 estrelas na Amazon, os consumidores destacam a qualidade de funcionamento. Entretanto, alguns criticam o tamanho reduzido do produto, que pode não agradar a alguns públicos.

Prós: extensa variedade de cores

extensa variedade de cores Contras: tamanho pequeno

Produto desta matéria | TechTudo CONFORTÁVEL Microsoft 1850 R$ 94 IR À LOJA

Todas as ofertas de Microsoft 1850 × Veja todas as opções com as melhores ofertas nas lojas parceiras. CONFORTÁVEL Microsoft 1850 R$ 94 IR À LOJA

6. Microsoft Bluetooth ‎RJN – a partir de R$ 129

O Bluetooth ‎RJN, da Microsoft, é outro modelo com uma variedade de cores para escolher, como azul pastel, pêssego, hortelã, preto, branco, cinza camuflado e verde camuflado. O periférico é desenvolvido em design compacto, para facilitar o transporte e para se acomodar confortavelmente nas mãos. O item é visto por valores a partir de R$ 129.

O dispositivo apresenta conexão sem fio via Bluetooth para PCs com sistemas Windows e macOS. É necessária uma pilha para garantir o funcionamento adequado. Avaliado com 4,6 de 5 estrelas na Amazon, os consumidores destacam o design ambidestro e as cores atrativas disponíveis para compra. No entanto, criticam o tamanho muito compacto.

Prós: conectividade via Bluetooth

conectividade via Bluetooth Contras: tamanho reduzido pode não agradar a todos

Produto desta matéria | TechTudo COM BLUETOOTH Microsoft Bluetooth ‎RJN R$ 129 IR À LOJA

Todas as ofertas de Microsoft Bluetooth ‎RJN × Veja todas as opções com as melhores ofertas nas lojas parceiras. COM BLUETOOTH Microsoft Bluetooth ‎RJN R$ 129 IR À LOJA

7. Logitech M510 – a partir de R$ 259

4 de 5 Logitech M510 pode agradar o público gamer — Foto: Divulgação/Logitech Logitech M510 pode agradar o público gamer — Foto: Divulgação/Logitech

O M510, da Logitech, apresenta um diferencial dentre os modelos citados até agora: teclas personalizáveis de atalho. Localizados na região lateral, os botões podem ser úteis para consumidores com alta produtividade e que precisam acionar programas específicos com maior rapidez, ou até para o público gamer, que deseja programar determinadas ações. Os interessados podem encontrá-lo por valores a partir de R$ 259.

Além disso, o design tem lateral emborrachada e ligeiramente curva para encaixar o polegar. A conectividade é sem fio via plug USB e o funcionamento acontece por sistema plug and play. Há uma luz LED, abaixo dos botões, que indica o status da bateria. Segundo a fabricante, a autonomia pode chegar a atrativos 24 meses. Já o sensor do mouse oferece rastreio à laser. Avaliado com nota 4,8 de 5 na Amazon, os usuários elogiam a utilidade do produto para o dia a dia. Contudo, relatam que os cliques são barulhentos.

Prós: botões de atalho e grande autonomia de bateria

botões de atalho e grande autonomia de bateria Contras: o modelo pode ficar pesado quando está com as pilhas

Produto desta matéria | TechTudo BOTÕES LATERAIS Logitech M510 R$ 259 IR À LOJA

Todas as ofertas de Logitech M510 × Veja todas as opções com as melhores ofertas nas lojas parceiras. BOTÕES LATERAIS Logitech M510 R$ 259 IR À LOJA

8. Logitech Trackball MX Ergo – a partir de R$ 489

5 de 5 Trackball MX Ergo, da Logitech, apresenta uma trackball que permite rolar o cursor apenas com o dedo — Foto: Divulgação/Logitech Trackball MX Ergo, da Logitech, apresenta uma trackball que permite rolar o cursor apenas com o dedo — Foto: Divulgação/Logitech

O Trackball MX Ergo, da Logitech, fornece design ergonômico para encaixar toda a mão, incluindo o polegar e o dedo mindinho. Além disso, proporciona uma postura mais adequada para a saúde das articulações da mão e do punho. É possível usufruir de até três botões personalizáveis de atalho, além da "trackball" lateral, desenvolvida para encaixar abaixo do polegar e rolar a página com o movimento deste dedo. O periférico pode ser encontrado por valores a partir de R$ 489.

A fabricante destaca a conectividade USB e a conexão sem fio via Bluetooth. Esta última pode parear até três diferentes aparelhos simultaneamente. A bateria é recarregada pelo cabo de conexão USB. O modelo é compatível com os sistemas Windows e macOS. Para melhorar a posição da mão, é possível alterar a inclinação do mouse em até 20 graus. Os compradores da Amazon avaliam o acessório com nota 4,7 de 5, com elogios para a utilidade em caso de alta produtividade. No entanto, criticam que o item é muito grande.

Prós: pode ser conectar a três dispositivos simultaneamente

pode ser conectar a três dispositivos simultaneamente Contras: preço elevado

Produto desta matéria | TechTudo RECARREGÁVEL Logitech Trackball MX Ergo R$ 466 IR À LOJA

Todas as ofertas de Logitech Trackball MX Ergo × Veja todas as opções com as melhores ofertas nas lojas parceiras. RECARREGÁVEL Logitech Trackball MX Ergo R$ 466 IR À LOJA

Echo Dot 3ª geração vs Echo Dot 4ª geração: principais diferenças