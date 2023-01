1 de 1 8 notebooks por até R$ 3,2 mil para trabalho ou estudo — Foto: Reprodução/Getty Images 8 notebooks por até R$ 3,2 mil para trabalho ou estudo — Foto: Reprodução/Getty Images

1. Positivo Motion Gray Q464C-O – a partir de R$ 1.441

O Motion Gray Q464C-O, da Positivo, oferece um design sem teclas numéricas lateralizadas. A parte superior do teclado apresenta orifícios para saída de som e botões para controle multimídia. Já a região inferior oferta três botões de atalhos para diferentes apps, sendo eles: Netflix, Deezer e YouTube. A tela tem 14 polegadas, menor do que os de modelos tradicionais e traz uma resolução HD de ‎1366 x 768 pixels. O software da máquina traz o sistema operacional Windows 10 e o processador Intel Atom. O modelo é vendido por preços a partir de R$ 1.441.

É importante frisar que este dispositivo é adequado para rotinas de baixa produtividade, como navegação básica na internet. Isso porque o armazenamento interno apresenta um HD com espaço para 64 GB e uma memória RAM de 4 GB. As laterais da máquina fornecem entradas para conexão cabeada com outros dispositivos, sendo HDMI, USB, e P2 para fone de ouvido. Dentre os programas já inclusos, os usuários podem desfrutar do Microsoft Office 365. Avaliado com uma nota de 4,1 de 5 na Amazon, os consumidores destacam o design bonito e a versatilidade trazida pelos botões de atalho.

Prós: botões de atalhos para aplicativos de streaming

botões de atalhos para aplicativos de streaming Contras: a localização dos alto-falantes pode desagradar alguns públicos

O X515JA-BR2751W, da Asus, apresenta especificações técnicas atrativas para quem busca por mais espaço para guardar arquivos e até por melhor desempenho para rodar programas. Isso porque o armazenamento interno em SSD disponibiliza uma capacidade de 256 GB e uma memória RAM de 8 GB. Esta última pode ser útil para iniciar e processar softwares um pouco mais exigentes e até alguns jogos mais leves. Outro detalhe que pode chamar atenção de alguns usuários é o processador Intel Core i3 e o sistema operacional Windows 11. O produto évisto por valores que partem de R$ 2.426.

A tela oferta o tamanho padrão de 15,6 polegadas e uma resolução HD de 1366 x 768 pixels. O teclado é útil para quem busca pela melhor digitação de algarismos, pois hospeda botões numéricos lateralizados. Avaliado com uma nota de 4,6 de 5 na Amazon, os usuários elogiam o bom custo-benefício para as especificações técnicas ofertadas. No entanto, alertam que a bateria não dura muito.

Prós: bom custo-benefício para uma máquina com 8 GB de RAM

bom custo-benefício para uma máquina com 8 GB de RAM Contras: a autonomia de bateria pode não agradar a maior parte dos públicos

O Book ‎NP550XDA-KV3BR, da Samsung, é um notebook para uso básico, indicado para navegação diária e utilização de documentos. Isso porque fornece um valor padrão de memória RAM de 4 GB. No entanto, o armazenamento interno em SSD promete 256 GB e deve trazer mais velocidade e fluidez ao sistema ao acionar softwares. Ele é visto por cerca de R$ 2.459.

A tela de 15,6 polegadas apresenta qualidade de imagem Full HD. Já o sistema interno proporciona ao usuário o Windows 11 e o processador Intel Core i3. A lateral da máquina carrega um teclado numérico, o que deve ser útil para a digitação simplificada de algarismos. Avaliado com uma nota de 4,7 de 5 na Amazon, os usuários alogiam o bom custo-benefício da máquina e o peso leve. No entanto, destacam negativamente o touchpad, que não apresenta boa sensibilidade.

Prós: presença de teclas multimídia

presença de teclas multimídia Contras: ausência de padrão ABNT2

O Ultrafino IdeaPad 3 82MFS00100, da Lenovo, é encontrado no site da Amazon com Linux. A ideia da fabricante foi a de desenvolver um notebook com design ultrafino, o que favorece o seu transporte. Esta característica pode ser útil para quem precisa levar a máquina para a escola, faculdade ou trabalho. O periférico promete um desempenho de 8 GB para a memória RAM em formato DDR4 e um armazenamento interno razoável de 256 GB em SSD. O produto é visto por cifras a partir de R$ 2.789.

O usuário pode usufruir de um teclado numérico lateralizado, teclas multimídia e padrão ABNT2. A tela traz o tamanho padrão de 15,6 polegadas e resolução Full HD. Um de seus destaques é a conectividade Bluetooth 5.0, útil para quem deseja usufruir de conexão sem fio. O processador disponível é o Ryzen 5. Para quem deseja modelos híbridos, também é possível instalar um HD para obter maior capacidade de armazenar arquivos. Avaliado com uma nota de 4,8 de 5 na Amazon, os consumidores destacam o bom desempenho do processador, mas criticam que o design é muito frágil e pode descascar com pouco tempo de uso.

Prós: design interno com formato híbrido

design interno com formato híbrido Contras: o design externo pode descascar

O Aspire A315-58-573P, da Acer, oferece uma tela de 15,6 polegadas com resolução Full HD de ‎1920 x 1080 pixels. Já o teclado apresenta botões numéricos lateralizados e teclas para configuração multimídia. Com processador Intel Core i5, o sistema de hardware fornece uma memória RAM de padrão DDR4 com capacidade de 8 GB. O modelo é visto por cifras que partem de R$ 2.829.

Com sistema operacional Windows 11, o item ainda resguarda um armazenamento interno em SSD com 256 GB e uma placa de vídeo integrada para auxiliar mais ativamente no processamento gráfico. O design demonstra um contraste de cores atrativo, baseado em um tom prateado de aço inox e preto carvão. No entanto, não conta com formato de tecla ABNT2, o que pode ser um problema para brasileiros que exigem o "ç" e os símbolos mais utilizados no país. Avaliado com uma nota de 4,6 de 5 de na Amazon, os consumidores destacam a eficiência veloz do sistema, mas criticam a bateria, que precisa ser recarregada com frequência.

Prós: funcionamento rápido

funcionamento rápido Contras: a bateria precisa ser recarregada com frequência

6. Lenovo IdeaPad 3i 82MD0007BR – a partir de R$ 2.899

O IdeaPad 3i 82MD0007BR, da Lenovo, apresenta um processador Intel Core i5 e design prata ultrafino com uma tela Full HD de 15,6 polegadas. Com uma resolução de 1920 x 1080 pixels, o display apresenta uma tela antirreflexo, enquanto o sistema operacional é o Windows 11. O teclado fornece tamanho mais robusto ao disponibilizar teclas numéricas lateralizadas, o que favorece a digitação de algarismos. Já o padrão de teclas garante o formato ABNT2, que traz o "ç" e os símbolos mais utilizados no Brasil. Ele é visto por cifras a partir de R$ 2.899.

O dispositivo entrega uma memória RAM do tipo DDR4, um dos padrões relativamente mais modernos. Esta memória resguarda uma capacidade de 8 GB. Além disso, oferece um armazenamento SSD de 256 GB, o que deve ser interessante para quem precisa de espaço considerável para guardar arquivos, sem contar que o SSD proporciona maior velocidade para abrir os softwares sem engasgar. A ficha técnica fica completa com a placa de vídeo integrada, um recurso imprescindível para que busca por alto processamento de detalhes gráficos, como os que são exigidos em jogos e softwares de edição. Avaliado com uma nota de 4,8 de 5, os usuários elogiam o modelo para o uso básico, como na utilização do pacote Office. Porém, alertam que o design é frágil.

Prós: ideal para utilização do pacote Office

ideal para utilização do pacote Office Contras: frágil

7. Vaio FE15 B2691H – a partir de R$ 2.900

O FE15 B2691H, da Vaio, promete design um pouco mais robusto do que a versão anterior de sua linha. Isso porque esta opção proporciona teclas numéricas lateralizadas, o que pode ser útil para quem deseja digitação numérica mais eficiente. O desenho desta versão, contudo, apresenta as mesmas características: texturização na cor chumbo escuro e construção fina para facilitar a portabilidade. A tela demonstra um tamanho padrão de 15,6 polegadas e a típica resolução Full HD, enquanto o sistema interno promete o Windows 11 e uma autonomia de bateria de até sete horas. O modelo é encontrado por cerca de R$ 2.900.

O consumidor ainda pode usufruir de um teclado com formato ABNT2 e resistência à água. O hardware apresenta um armazenamento interno em SSD de 512 GB e uma memória RAM de 8 GB, o que deve chamar a atenção de gamers iniciantes e editores de conteúdo multimídia. Avaliado com uma nota de 4,4 de 5 na Amazon, os usuários destacam o bom desempenho para algumas tarefas mais exigentes.

Prós: boa autonomia de bateria

boa autonomia de bateria Contras: as teclas não fornecem iluminação

O Inspiron i15-i1100-A20PF, da Dell, também é indicado para que busca um notebook voltado para produtividade. Contudo, apresenta maior agilidade e fluidez para ligar, acionar e rodar softwares. Essa possibilidade se justifica pelo SSD, o que aumenta a velocidade de execução das tarefas. O armazenamento interno disponibiliza um total de 128 GB, acompanhado por uma memória RAM de 4 GB. Além disso, o usuário também pode usufruir do sistema operacional Windows 11, do pacote Microsoft Office 365 e de uma tela de 15,6 polegadas. Os consumidores interessados precisam desembolsar R$ 3.199 para comprar o produto.

Um ponto que chama bastante atenção é a memória externa: a fabricante disponibiliza armazenamento de 1 TB na nuvem da Microsoft, o que deve agradar os usuários com alta quantidade de arquivos, como documentos, fotos, vídeos e programas. O processador disponível é a 11ª Geração do Intel Core i3, enquanto o display garante uma resolução Full HD de 1920 x 1080 pixels. A configuração interna disponibiliza dois slots para memória RAM extra, o que promete uma expansão máxima de 16 GB para quem precisar de mais memória. Além disso, o usuário ainda pode usufruir de um teclado com padrão ABNT2, teclas numéricas lateralizadas e botões voltados para configuração multimídia.

Prós: teclado com padrão ABNT2

teclado com padrão ABNT2 Contras: pouca memória RAM

