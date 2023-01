8 séries que foram canceladas e decepcionaram o público

Baseado nos mais decepcionantes anúncios de cancelamento do streaming e da TV, o TechTudo preparou uma lista com séries que mereciam maiores desenvolvimentos (ou ao menos um final), mas se tornaram sinônimo de frustração para os fãs. Confira, a seguir.

Sense8

Dirigida pelas irmãs Lilly e Lana Wachowski (V de Vingança) juntamente com J. Michael Straczynski (Jeremiah), Sense8 conta a história de oito pessoas que, apesar de localizadas a quilômetros de distância umas das outras, compartilham uma conexão mental. Enquanto descobrem como e porque isso acontece, eles precisam fugir de um homem que tenta caçá-los. Em 2016, a produção ganhou o prêmio de Melhor Série Dramática no GLAAD Media Awards. Sua avaliação em sites especializados é bastante positiva, com nota 8,2 no IMDb, e aprovação de 86% da crítica e 89% do público no Rotten Tomatoes.

Exibida entre 2015 e 2017, a série foi cancelada depois de duas temporadas e 23 episódios. Assim que a decisão da Netflix foi divulgada, os fãs iniciaram uma petição que reuniu 500 mil assinaturas, além das inúmeras críticas feitas nas redes, pedindo por um final digno. Pouco mais de um ano depois, o streaming lançou um episódio final com 2 horas de duração.

A série tinha como parte do elenco nomes como Jamie Clayton (Hellraiser), Max Riemelt (Queda Livre), Brian J. Smith (Treadstone), Miguel Ángel Silvestre (Sky Rojo), Toby Onwumere (A Good Person), Tina Desai (Mumbai Diaries 26/11), Bae Doona (O Mar da Tranquilidade), Alfonso Herrera (Rebelde) e Aml Ameen (Boxing Day).

Anne with an E

Nessa produção canadense disponível na Netflix, acompanhamos as aventuras de Anne, uma jovem que, depois de sofrer por 13 anos em orfanatos, é enviada para viver com dois irmãos. Com sua incrível perspicácia e imaginação, a garota começa a transformar a vida não só de seus novos responsáveis, mas de toda a cidade em que vive. Interpretada pela atriz irlandesa Amybeth McNulty (Stranger Things), Anne é uma das protagonistas mais queridas do público. Os irmãos que a acolhem são encenados pelos atores R.H. Thompson (Clara) e Geraldine James (Diana).

Dirigida por Moira Walley-Beckett (Breaking Bad), a adaptação conquistou 13 prêmios em três edições do Canadian Screen Awards, entre eles o de melhor atriz, melhor atriz coadjuvante e melhor ator coadjuvante, todos em série de drama. No Rotten Tomatoes, enquanto a aprovação do público é de 91%, os críticos não parecem ter apreciado tanto a produção, com média de 63%. No IMDb, a avaliação é de 8,7, sendo a 153ª série melhor avaliada do site. Exibida entre 2017 e 2019, Anne with an E foi cancelada depois de três temporadas e 27 episódios.

O Mundo Sombrio de Sabrina

O Mundo Sombrio de Sabrina é baseado na HQ Chilling Adventures of Sabrina (As aventuras arrepiantes de Sabrina, em tradução livre), escrita pelo próprio showrunner da série Roberto Aguirre-Sacasa (Riverdale). A HQ funciona como uma versão mais sombria de Sabrina, Aprendiz de Feiticeira, lançada na década de 1990.

Na adaptação, disponível na Netflix, a jovem Sabrina Spellman precisa conciliar sua natureza dupla, meio bruxa, meio mortal, enquanto enfrenta forças do mal que a ameaçam. O elenco principal conta com Kiernan Shipka (Mad Men) como Sabrina, Ross Lynch (O Despertar de um Assassino) e Lucy Davis (The Office). Vencedora de quatro prêmios em três edições do Directors Guild of Canada, a série tem nota 7,4 no IMDb, e aprovação de 82% pela crítica e 70% pelo público no Rotten Tomatoes.

Exibida entre 2018 e 2020, a produção foi cancelada depois de quatro temporadas e 37 episódios. Em entrevista ao NME, o ator Ross Lynch, que interpretou o personagem Harvey, revelou que mais dez episódios estavam planejados para a sequência, mas a decisão foi tomada principalmente por conta da pandemia de Covid-19.

Hannibal

Em Hannibal, o dinamarquês Mads Mikkelsen (Animais Fantásticos: Os Segredos de Dumbledore) interpreta o psiquiatra canibal Hannibal Lecter, que ajuda o agente do FBI Will Graham, interpretado por Hugh Dancy (The Path), a desvendar crimes macabros. Will, no entanto, tem uma característica peculiar: ele consegue sentir empatia por assassinos. A partir disso, uma intrigante e sinistra relação se desenvolve entre os dois.

A série foi baseada na série de livros escrita por Thomas Harris, cujas adaptações cinematográficas eternizaram o vilão em filmes como O Silêncio dos Inocentes. A adaptação da emissora NBC também é um sucesso de crítica. Indicada ao Emmy, Hannibal tem nota 8,5 no IMDb, e aprovação de 92% da crítica e 94% do público no Rotten Tomatoes. Disponível na Amazon Prime Video, a produção foi exibida de 2013 a 2015 e cancelada depois de três temporadas e 39 episódios, por conta da baixa audiência.

The OA

A criadora e produtora executiva de The OA, Brit Marling (O Universo no Olhar), também interpreta sua protagonista, Prairie Johnson, uma mulher cega que desaparece durante sete anos e retorna com a visão restaurada. Enquanto alguns encaram como um milagre, outros acham Prairie perigosa. Também fazem parte do elenco os atores Jason Isaacs (Saga Harry Potter) e Scott Wilson (The Walking Dead). A produção, que foi indicada ao GLAAD Media Awards 2017 na categoria melhor série de drama, tem nota 7,8 no IMDb e aprovação de 84% tanto pela crítica quanto pelo público no Rotten Tomatoes.

Exibida entre 2016 e 2019, a série original da Netflix foi descontinuada depois de duas temporadas e 16 episódios. Segundo o The Hollywood Reporter, a provável motivação do cancelamento foi a conclusão de que as sequências não conseguiriam atrair novos assinantes para o serviço de streaming.

Fate: A Saga Winx

Baseada na animação Winx Club, lançada em 2004, Fate: A Saga Winx conta a história de jovens fadas que são mandadas para um internato onde precisarão aprender a controlar os próprios poderes, além de lidar com monstros, rivalidades e amores. O elenco principal é formado pelas atrizes Abigail Cowen (Amor de Redenção), Hannah Van Der Westhuysen (The Bay of Silence), Precious Mustapha (Colby), Eliot Salt (Intelligence) e Elisha Applebaum (No Reasons). A série entrou no Top 200 de títulos mais populares entre 2020 e 2021 no IMDb, site em que tem nota 6,8 de avaliação. No Rotten Tomatoes, apesar de ter somente 45% de aprovação da crítica, a obra conquistou 83% do público.

A produção original da Netflix foi exibida entre 2021 e 2022 e descontinuada depois de duas temporadas e 13 episódios. De acordo com a Variety, um dos possíveis motivos pode ter sido o alto custo de produção, o que não a tornava tão lucrativa, mesmo que sua segunda temporada tenha estreado no top 10 da plataforma como o segundo título de TV em inglês mais visto e o terceiro título mais assistido no ranking geral.

Mindhunter

Baseada no livro Mindhunter: O Primeiro Caçador de Serial Killers Americano, de John Douglas e Mark Olshaker, a adaptação conta a história de dois agentes do FBI, interpretados por Holt McCallany (Clube de Luta) e Jonathan Groff (Glee) encarregados de entrevistar assassinos em série para resolver casos em aberto. Com duas indicações ao Emmy, a série é a 149ª mais bem avaliada do IMDb, site em que tem nota 8,6. No Rotten Tomatoes, sua avaliação é incrivelmente positiva, com aprovação de 97% da crítica e 95% do público.

Mindhunter é um exemplo de como os contratempos na produção também podem fazer o público ter que esperar. Exibida entre 2017 e 2019, a série da Netflix foi suspensa por tempo indeterminado depois de duas temporadas e 19 episódios. O motivo, segundo a Variety, foram as dores de cabeças provocadas pela demissão do showrunner inicial e os oito roteiros trabalhados durante a sequência. Esses imprevistos fizeram o diretor executivo David Fincher querer focar em outras produções na época: o filme ganhador do Oscar, Mank, e a segunda temporada da série Love, Death and Robots.

Demolidor - O Homem Sem Medo

Em Demolidor - O Homem Sem Medo, disponível no Disney+, Matt Murdock é um advogado que perdeu a visão e desenvolveu diversos sentidos ainda na infância, ao se envolver em um acidente com um caminhão que carregava lixos tóxicos. Já adulto, ele decide viver uma vida dupla: ser advogado durante o dia e lutar contra o crime em Nova York durante a noite. Além de Charlie Cox (Stardust), que interpreta o protagonista da série, também fazem parte do elenco os atores Vincent D’Onofrio (Hawkeye) e Deborah Ann Woll (True Blood). Indicada cinco vezes ao Emmy, a série é a 133ª melhor avaliada no IMDb, com nota 8,6. Esse sucesso se repete no Rotten Tomatoes, com aprovação de 92% da crítica e 89% do público.

O fandom da série talvez seja o único nessa lista que tenha motivos concretos para celebrar. Quatro anos depois de seu cancelamento pela Netflix, o presidente da Marvel Studios, Kevin Feige, anunciou uma nova série para o Disney+ chamada Daredevil: Born Again (Demolidor: Nascido de Novo, em tradução livre), estrelada pelo mesmo ator da primeira produção, Charlie Cox. Seu lançamento está previsto para 2024.