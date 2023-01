9 melhores jogos de Nintendo Wii de todos os tempos

O Nintendo Wii foi o primeiro console a oferecer controle de movimento na sétima geração, indo no sentido contrário dos concorrentes da época, PlayStation 3 (PS3) e Xbox 360 . Assim, com o Wii Remote , o videogame da fabricante japonesa fez muito sucesso e se tornou o 5º mais vendido, oferecendo clássicos como Super Mario Galaxy e The Legend of Zelda . Mas, enquanto alguns games só apresentavam mecânicas simples, como a substituição de um botão pelo balançar do joystick, outros foram completamente remodelados em função das possibilidades do acessório. Pensando nisso, veja, a seguir, os nove melhores jogos de Wii.

1. Super Mario Galaxy - 12/11/2007

O mascote da Nintendo estrelou um dos jogos mais famosos do Wii. Apesar de o console ter ficado conhecido por gráficos um pouco aquém dos concorrentes, Super Mario Galaxy foi um exemplo de visuais impressionantes para o console. No game de plataforma e aventura, o encanador viaja por todo o universo com a ajuda da então nova personagem Rosalina para resgatar a princesa Peach das garras de Bowser.

As fases eram mais lineares em relação a Super Mario 64 e Super Mario Sunshine, mas apresentavam mecânicas curiosas envolvendo planetoides, gravidade e controles de movimento. Atualmente, Super Mario Galaxy pode ser jogado em uma versão remasterizada, através da coletânea Super Mario 3D All-Stars.

Lançado pela Nintendo simultaneamente no GameCube e Nintendo Wii, The Legend of Zelda: Twilight Princess foi um game que começou a mostrar as possibilidades dos controles de movimento do console. Na aventura, Link precisa resgatar não apenas a princesa Zelda e derrotar Ganondorf, mas também um reino espelhado ameaçado pelo vilão Zant. Então, durante a jornada, ele terá a companhia de Midna, habitante do reino Twilight, que o ajudará principalmente no mundo sombrio, no qual acaba preso na forma de um Lobo.

O Wii Remote é utilizado com movimentos curtos para desferir espadadas, sem precisão 1:1 como na sequência The Legend of Zelda: Skyward Sword, e para mirar. The Legend of Zelda: Twilight Princess recebeu uma remasterização no Wii U e fãs torcem para que ele ganhe uma versão também no Nintendo Switch, como alguns rumores indicam.

A popular franquia de RPG da Monolith Soft já se encontra em seu terceiro capítulo no Nintendo Switch, mas teve origem ainda no Nintendo Wii. O game foi o responsável por introduzir gigantescos mundos abertos no antigo console da Nintendo, o que se tornou marca registrada da franquia ao lado do complexo sistema de batalhas.

A história segue o protagonista Shulk, portador da espada Monado capaz de ver o futuro, enquanto enfrenta hordas de invasores mecânicos que desejam tomar seu mundo. O título ganhou uma versão para o New Nintendo 3DS em 2015 e a remasterização Xenoblade Chronicles Definitive Edition para o Nintendo Switch em 2020.

4. Resident Evil 4: Wii Edition - 19/06/2007

Inicialmente planejado como um lançamento exclusivo do Gamecube, console da 6º geração da Nintendo, Resident Evil 4 ganhou versões para diversas plataformas e teve uma de suas melhores versões no Nintendo Wii. O game da produtora Capcom foi uma revolução para a série na época, com uma jogabilidade de tiro em terceira pessoa mais voltada para ação, sem os lentos zumbis de games anteriores.

A história trouxe o retorno de Leon S. Kennedy, de Resident Evil 2, em uma missão para resgatar a filha do presidente dos Estados Unidos, de quem se tornou segurança pessoal após os eventos em Raccoon City.

Resident Evil 4 está disponível atualmente em todos os consoles modernos, como PlayStation 4 (PS4), Xbox One, Nintendo Switch (sem controles de movimento) e PC. Vale lembrar que um remake com mais conteúdo e gráficos atualizados será lançado em 23 de março de 2023, para PlayStation 4 (PS4), PlayStation 5 (PS5), Xbox Series X, Xbox Series S, e PC (Steam).

Mais de uma década após a trilogia Donkey Kong Country no Super Nintendo, a empresa japonesa e a produtora Retro Studios trouxeram de volta a série do gorila, mas com visuais em 3D. Donkey Kong Country Returns é um jogo de plataforma que usa o potencial gráfico dos consoles mais modernos para trazer uma experiência inspirada pelo clássico, mas que vai além com diferentes níveis de profundidade nas fases.

O game apresentava tudo isso sem perder ainda o alto nível desafio pelo qual a franquia ficou conhecida na era dos 16 Bits. Posteriormente, o título ganhou uma versão portátil para Nintendo 3DS e uma sequência no Nintendo Wii U: Donkey Kong Country: Tropical Freeze, que depois chegou também ao Nintendo Switch.

6. Guitar Hero III: Legends of Rock - 28/10/2007

Anteriormente desenvolvido pelo estúdio Harmonix e RedOctane, o terceiro capítulo da série de sucesso Guitar Hero foi desenvolvido pela Neversoft Entertainment. Esta sequência sob nova direção manteve a alta qualidade da fórmula da franquia, incluindo canções de sucesso como "Welcome to the Jungle", "Rock You Like a Hurricane", "The Number of the Beast", "Through the Fire and Flames" e mais.

A versão do Nintendo Wii se tornou particularmente popular com altos números de vendas e aceitação do público. A guitarra Gibson Les Paul, que acompanhava o game, também ganhou uma versão própria para o console, sem fio e com espaço para conectar o controle Wii Remote.

7. Wii Sports & Wii Sports Resort - 26/07/2009

Um jogo que se tornou sinônimo do Nintendo Wii foi a coletânea de esportes Wii Sports, desenvolvida pela Nintendo. O game era a perfeita demonstração dos controles de movimento do Wii em jogos simples, como Tênis, Beisebol, Golfe, Boxe e Boliche, sendo uma opção acessível de jogos casuais.

Em 2009, o jogo recebeu a sequência Wii Sports Resort, com mais esportes e um acessório chamado Wii Motion Plus, que permitia movimentos mais precisos entre o controle e a ação na tela. O jogo tem mais de 10 esportes, com Luta de Espada, Basquete, Tênis de Mesa, Arco e Flecha, além do retorno de Golfe e Boliche com novos controles. O game foi relançado no Wii U como Wii Sports Club e ganhou uma sequência para Nintendo Switch com novos esportes.

8. Mario Kart Wii - 27/04/2008

Um jogo que nunca pode faltar em um console da Nintendo é um representante da franquia de corrida Mario Kart, desenvolvido pela empresa para todas as suas plataformas desde a época do Super Nintendo. A fabricante japonesa demorou para abraçar a capacidade de jogar online em seus videogames e Mario Kart Wii foi o primeiro jogo da série em consoles a ter suporte ao multiplayer. Outra curiosidade é que o game adicionou controles de movimento para controlar a direção e até acompanhava um pequeno volante para conectar o Wii Remote.

A série é conhecida por oferecer corridas cheias de loucura, com itens para atacar adversários, o que permite que jogadores com níveis de habilidade distintos possam competir entre si e se divertir. A adição do multiplayer online, motos para pilotar além dos karts e pistas criativas, como Coconut Mall, fizeram com que o título se tornasse extremamente marcante para quem o experimentou na época do Wii.

9. Metroid Prime 3: Corruption - 27/08/2007

No Gamecube, a Retro Studios, em parceria com a Nintendo, já havia entregado dois títulos da série Metroid Prime, que se tornaram clássicos FPS do console. No Nintendo Wii, a empresa foi além com a conclusão da trilogia Prime e novas ideias especialmente para o novo videogame. Assim, em Metroid Prime 3: Corruption, jogadores continuam a perseguir Dark Samus, uma versão sombria da heroína, enquanto tentam conter os efeitos do Phazon, uma substância que corrompe criaturas.

Os visuais do jogo impressionam em relação aos capítulos anteriores, enquanto o Wii Remote é usado para mirar com liberdade e controles são integrados a movimentos — como o uso do Grapple Beam para tirar escudos de inimigos. Um novo título da franquia, Metroid Prime 4, chegou a ser anunciado para o Nintendo Switch, mas não há previsão de quando ele será lançado.

