9 motivos para adotar um smartwatch agora mesmo

O mercado brasileiro oferece distintas opções de marcas e modelos de relógios inteligentes, inclusive com grande variedade de preço. Entre os destaques está o sofisticado Apple Watch Ultra (R$ 10.236 na Amazon), o Samsung Galaxy Watch 4 (R$ 1.399 na Amazon) e o Garmin Smartwatch Venu (R$ 4.044 na Amazon). Descubra abaixo nove funcionalidades interessantes desses gadgets.

1 de 8 Lançamento do Apple Watch Ultra na sede da Apple, nos Estados Unidos — Foto: Thássius Veloso/TechTudo Lançamento do Apple Watch Ultra na sede da Apple, nos Estados Unidos — Foto: Thássius Veloso/TechTudo

1. Atender ligações

Antes de qualquer coisa, é preciso relembrar que esse serviço necessita de alguns pré-requisitos como conexão com o serviço de rede móvel e um cartão SIM para relógio. Desta forma, o smartwatch estará qualificado para fazer e receber chamadas.

2 de 8 Os usuários do Apple Watch recebem ligações normais ou via FaceTime — Foto: Divulgação/Apple Os usuários do Apple Watch recebem ligações normais ou via FaceTime — Foto: Divulgação/Apple

Outro ponto importante para mencionar é que, caso o aparelho esteja fora do alcance do Bluetooth do smartphone, as chamadas feitas no relógio vão usar o número do próprio relógio. Por outro lado, se o relógio estiver dentro do alcance do Bluetooth do aparelho, o usuário poderá escolher por fazer chamadas no relógio usando o número dele ou do smartphone. Esse recurso pode ser encontrado no Apple Watch Series 8 (R$ 4.139).

Produto desta matéria | TechTudo RELÓGIO DA APPLE Apple Watch Series 8 R$ 4.139 IR À LOJA

Todas as ofertas de Apple Watch Series 8 × Veja todas as opções com as melhores ofertas nas lojas parceiras. RELÓGIO DA APPLE Apple Watch Series 8 R$ 4.139 IR À LOJA

2. Monitorar a saúde

Fazer o monitoramento das funções vitais do corpo é uma das funções mais comuns dos relógios inteligentes. Diversos desses gadgets permitem medir parâmetros como a temperatura corporal e batimentos cardíacos. O usuário encontra todos esses recursos no Garmin Forerunner 55 (R$ 1.284) e no Huawei GT 3 (R$ 1.399).

Eletrodos do Apple Watch permitem fazer eletrocardiograma direto no pulso. — Foto: Divulgação/Apple

Alguns modelos mais sofisticados, por sua vez, conseguem ir além: suas funções contemplam até o aferimento de oxigênio no sangue, ciclo menstrual e dados sobre o sono. Outro recurso que pode deixar o usuário vigilante quanto a sua saúde é o nível de estresse. O aparelho faz a verificação utilizando um sensor eletrodérmico, no qual detecta pequenas mudanças elétricas na pele.

Produto desta matéria | TechTudo MONITOR CARDÍACO Garmin Forerunner 55 R$ 1.284 IR À LOJA

Todas as ofertas de Garmin Forerunner 55 × Veja todas as opções com as melhores ofertas nas lojas parceiras. MONITOR CARDÍACO Garmin Forerunner 55 R$ 1.284 IR À LOJA

3. Responder mensagens de forma simples

Um dos recursos mais buscados nos relógios inteligentes é o de envio de mensagens. Vale ressaltar que, apesar de o WhatsApp ser um dos mensageiros mais populares do mundo, a plataforma da Meta não possui versões dedicadas para os sistemas operacionais de relógios inteligentes.

3 de 8 Apple Watch pode responder mensagens com texto pré-definido e voz — Foto: Elson de Souza/TechTudo Apple Watch pode responder mensagens com texto pré-definido e voz — Foto: Elson de Souza/TechTudo

Ainda assim, alguns modelos oferecem recursos que permitem enviar respostas padronizadas ou digitar mensagens personalizadas. Entre os produtos com a tecnologia estão o Atrio Roma (R$ 306) e o Apple Watch Series 7 (R$ 3.329).

Produto desta matéria | TechTudo 41 mm Apple Watch Series 7 R$ 3.329 IR À LOJA

Todas as ofertas de Apple Watch Series 7 × Veja todas as opções com as melhores ofertas nas lojas parceiras. 41 mm Apple Watch Series 7 R$ 3.329 IR À LOJA

4. Receber avisos de remédios

4 de 8 O app Saúde do iPhone é bastante funcional para idosos — Foto: Divulgação/Apple O app Saúde do iPhone é bastante funcional para idosos — Foto: Divulgação/Apple

Outra função bastante útil para melhorar a qualidade de vida das pessoas – principalmente idosos – é o lembrete para tomar medicamentos. Conforme planejado e programado, você pode agendar lembretes dos horários no qual deve tomar os remédios. Caso não seja o suficiente, o aplicativo pode até programar lembretes extras para que os usuários não tomem seus remédios fora de horário. O usuário encontra a função no modelo Apple Watch 5 (R$ 5.149) disponível na website da Amazon.

Produto desta matéria | TechTudo 44 mm Apple Watch Series 5 R$ 5.149 IR À LOJA

Todas as ofertas de Apple Watch Series 5 × Veja todas as opções com as melhores ofertas nas lojas parceiras. 44 mm Apple Watch Series 5 R$ 5.149 IR À LOJA

5. Monitorar esportes

Além das funções de monitoramento cardíaco, alguns dispositivos mais sofisticados trazem um pacote completo para a análise da bioimpedância. Isso significa que o usuário pode acompanhar a análise detalhada da sua composição corporal, indicando a quantidade aproximada de músculo, osso e gordura.

5 de 8 Relógios inteligentes tendem a ser um acessório necessário para longas horas de natação — Foto: Divulgação/Garmin Relógios inteligentes tendem a ser um acessório necessário para longas horas de natação — Foto: Divulgação/Garmin

Os modelos Galaxy Watch 5 Pro (R$ 3.369) e o Polar Ignite (R$ 2.149) ainda oferecem a análise detalhada de treinos, corrida, ciclismo e natação. Para contemplar tudo isso, esses acessórios mais específicos para o público esportista trazem um material com boa resistência em condições adversa como por exemplo mergulhos e trilhas.

Produto desta matéria | TechTudo TELA AMOLED Galaxy Watch 5 Pro R$ 3.369 IR À LOJA

Todas as ofertas de Galaxy Watch 5 Pro × Veja todas as opções com as melhores ofertas nas lojas parceiras. TELA AMOLED Galaxy Watch 5 Pro R$ 3.369 IR À LOJA

6. Localizar o smartphone

Em algum momento, praticamente todo mundo já precisou encontrar o celular perdido ou furtado. Com isso, a funcionalidade da ferramenta de localização tende a ser bastante útil. Os relógios inteligentes estão com cada vez mais recursos para sincronizar o acessório com o aparelho celular, fazendo com que eles vibrem ao mesmo tempo, até você encontrar o dispositivo perdido.

6 de 8 Este modelo de Apple Watch SE vem com GPS e permite conexão com as redes móveis — Foto: Divulgação/Apple Este modelo de Apple Watch SE vem com GPS e permite conexão com as redes móveis — Foto: Divulgação/Apple

Vale mencionar ainda que a Samsung liberou para alguns modelos de wearable a função que rastreia celular mesmo sem internet. A nova ferramenta de localização que é capaz de rastrear o smartphone é superior em relação às concorrentes de mercado e é mais eficaz para encontrar um telefone roubado ou perdido. Tanto o Galaxy Watch 5 Pro (R$ 3.369) como o Galaxy Watch 4 (R$ 1.199) já contam com essa tecnologia.

Produto desta matéria | TechTudo 40 mm Galaxy Watch 4 R$ 1.199 IR À LOJA

Todas as ofertas de Galaxy Watch 4 × Veja todas as opções com as melhores ofertas nas lojas parceiras. 40 mm Galaxy Watch 4 R$ 1.199 IR À LOJA

7. Controlar a música

A integração entre o gadgets e o telefone permite o usuário controlar a música pelo relógio inteligente. Na prática, isso significa mais usabilidade nos dois dispositivos. Embora o procedimento seja bastante simples e frequente em smartwatch, o efeito desta funcionalidade tende a tornar a vida do usuário muito mais prática e agradável. No varejo online, os gadget Apple Watch SE (R$ 2.159) e o Galaxy Watch Active 2 (R$ 1.749) oferecem esse recurso.

Produto desta matéria | TechTudo CUSTO-BENEFÍCIO Apple Watch SE R$ 2.159 IR À LOJA

Todas as ofertas de Apple Watch SE × Veja todas as opções com as melhores ofertas nas lojas parceiras. CUSTO-BENEFÍCIO Apple Watch SE R$ 2.159 IR À LOJA

8. Pagamento por aproximação

Não precisar do cartão físico na hora do pagamento pode ser extremamente proveitoso na correria cotidiana. Uma funcionalidade cada vez mais frequente entre os smartphones nos últimos anos é o pagamento via NFC, que chega em alguns modelos de relógios inteligentes.

7 de 8 Mulher usando tecnologia NFC no Apple Watch — Foto: Divulgação/Apple Mulher usando tecnologia NFC no Apple Watch — Foto: Divulgação/Apple

No mercado de smartwatches você vai encontrar diversas opções de marcas que oferecem esse recurso. Alguns modelos como o Ticwatch E3, Huawei Watch 3 e o Ticwatch Pro 3 trazem de fábrica a disponibilidade da tecnologia NFC para facilitar os pagamento sem uso de cartões físicos.

9. Detecção de queda e acidente de carro

O recurso de detecção de queda pode salvar a vida de uma pessoa, principalmente idosos, já que eles estão mais suscetíveis às quedas, que representa um risco alto para esta população. Já a Detecção de acidente de carro, por sua vez, é um recurso desenvolvido pela Apple que liga automaticamente para os serviços de emergência ao identificar um acidente.

8 de 8 Bob Burdett sofreu queda violenta; Apple Watch alertou serviço de socorro — Foto: Reprodução/Gabe Burdett Bob Burdett sofreu queda violenta; Apple Watch alertou serviço de socorro — Foto: Reprodução/Gabe Burdett

A detecção de queda dos relógios inteligentes funciona a partir de sensores inteligentes do dispositivo. Eles conseguem analisar quando uma pessoa está em movimento e, repentinamente, sofre mudanças bruscas na movimentação. A medição é feita com o giroscópio, que permite ao acessório detectar o giro do eletrônico em torno do seu próprio eixo.