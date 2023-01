Alistamento militar online: veja como funciona e como acompanhar

É possível se alistar online por meio do site de alistamentos do Exército Brasileiro. A seleção para o quartel da Marinha, Exército ou Aeronáutica é obrigatória para os jovens brasileiros do sexo masculino que completam 18 anos no ano vigente. Quem não comparecer dentro do prazo limite — que se inicia em 1° de janeiro e encerra em 30 de junho — estará sujeito ao pagamento de multa. Pensando em tirar dúvidas dos jovens sobre o procedimento, o TechTudo lista a seguir quatro perguntas e respostas sobre o alistamento militar online.

1 de 4 Alistamento militar é obrigatório para jovens de 18 anos; veja como fazer online — Foto: Divulgação/Exército Brasileiro Alistamento militar é obrigatório para jovens de 18 anos; veja como fazer online — Foto: Divulgação/Exército Brasileiro

Como funciona o alistamento militar online?

Todo cidadão brasileiro do sexo masculino, no ano em que completar 18 anos, tem o dever de se inscrever no alistamento militar obrigatório até o dia 30 de junho. O jovem que descumpre o prazo não pode tirar passaporte ou prorrogar sua validade, tornar-se funcionário em instituição oficial, assinar contratos com os Governos Federal, Estadual ou dos Municípios, matricular-se em instituições de ensino, obter carteira profissional e inscrever-se em concursos públicos.

Para efetuar o alistamento militar online, o usuário deve acessar o site "www.alistamento.eb.mil.br"(sem aspas) e escolher, entre as opções "Moro no exterior”, “Problema de saúde” ou “Alistamento militar", a que melhor se adapta ao seu caso. Ao optar por “alistamento militar”, o cidadão será direcionado a uma nova página para fazer login com a sua conta Gov.br, informando o número do CPF e senha.

2 de 4 É possível se alistar no Exército Brasileiro pela Internet — Foto: Reprodução/YouTube (Exército Brasileiro) É possível se alistar no Exército Brasileiro pela Internet — Foto: Reprodução/YouTube (Exército Brasileiro)

Também é possível efetuar o alistamento militar por meio do aplicativo Exército Brasileiro, disponível para celulares Android e iPhone (iOS). Caso opte por não efetuar o procedimento online, o jovem pode realizar o alistamento presencialmete; basta comparecer à Junta Militar mais próxima da sua residência.

Para efetuar o alistamento, seja de forma online ou presencial, o candidato deve portar um documento com foto — RG, CPF ou carteira de trabalho —, possuir certidão de nascimento e um comprovante de residência.

Como fazer o alistamento militar online?

Para se alistar no serviço militar, é preciso acessar o site "www.alistamento.eb.mil.br" e clicar em "Quero me alistar". Na tela seguinte, é preciso indicar em qual das categorias o jovem se enquadra:

Exterior (caso o jovem resida no exterior e não tenha emitido número de Cadastro de Pessoa Física — CPF);

Problema de saúde;

Alistamento militar (não se enquadra em nenhuma das categorias anteriores).

Ao selecionar "Alistamento militar" o usuário é redirecionado para o login com a conta Gov.br e deverá informar o CPF e a senha ou se cadastrar na plataforma. Em seguida, é preciso autorizar o uso de seus dados pessoais. Feito isso, é possível ter acesso à página de serviços do site de alistamento, na qual o jovem deve selecionar "Alistamento Online" para dar continuidade ao processo.

Depois de completar o preenchimento do formulário de alistamento e confirmar a autenticidade das informações, guarde o registro de alistamento (RA) para acompanhar o progresso do processo.

Como acompanhar o procedimento?

Uma vez alistado, o jovem pode conferir se foi dispensado ou convocado para o serviço militar diretamente no site "www.alistamento.eb.mil.br". Para acompanhar o processo de alistamento, basta clicar na seção "Já me alistei", localizada na página principal do site.

3 de 4 Opção "Já me alistei", no site Alistamento Online, permite acompanhar status do processo — Foto: Reprodução/Gabriel Pereira Opção "Já me alistei", no site Alistamento Online, permite acompanhar status do processo — Foto: Reprodução/Gabriel Pereira

Na página seguinte, o usuário deve clicar em “Acompanhar alistamento” e informar o número do CPF ou o RA e a senha utilizada no portal Gov.br. Então, a plataforma informa se o usuário foi dispensado do serviço militar ou se passou para as próximas etapas do alistamento. Caso tenha sido dispensado, o site disponibiliza um link para que o usuário solicite seu certificado de dispensa.

Como ver o certificado?

Caso o usuário tenha sido dispensado do serviço militar, é possível solicitar o certificado de dispensa diretamente pelo site Alistamento Online. Basta acessar a página inicial, clicar em “Já me alistei”, efetuar o login e acessar novamente a página “Acompanhar alistamento”.

4 de 4 Página para acompanhar o alistamento através do site Alistamento Online — Foto: Reprodução/Gabriel Pereira Página para acompanhar o alistamento através do site Alistamento Online — Foto: Reprodução/Gabriel Pereira

Logo após, clique na opção “Solicite aqui” na mensagem exibida ao final da página, verifique se suas informações estão corretas e conclua em ”Confirmar”. Feito isso, o usuário é direcionado à página de requerimento de certificado de dispensa de incorporação (CDI) e deve pagar uma taxa pela emissão do documento (no atual momento, a taxa é de R$ 5,65). Em seguida, basta clicar no botão “Imprimir” e baixar o documento como PDF.

Com informações de Gov.br

