Android 14: o que esperar do sistema da Google em 2023

O Android 14 será a nova versão do sistema operacional da Google , que deve ser lançada para os usuários ainda no segundo semestre de 2023 - isto é, caso a empresa siga um cronograma similar ao dos últimos lançamentos. Mesmo com vários meses de antecedência e sem uma confirmação oficial da marca, diversos rumores sobre recursos e atualizações do Android 14 já surgiram na internet, indicando funções como conexão via satélite e mais opções de privacidade. Nas linhas a seguir, veja quatro coisas que podem vir com a nova versão do sistema operacional em 2023.

Android 13 ainda não chegou a todos os aparelhos, mas já há rumores sobre novidades do Android 14

Quando o Android 14 vai ser lançado?

Embora ainda não haja uma data oficial para o lançamento, há um cronograma usual que se espera que o Google vá seguir. Normalmente, o início da trajetória se dá com o preview, em que a empresa exibe alguns recursos que estão em desenvolvimento. Depois, é comum que o Google anuncie a primeira versão Beta, lançada para testadores durante o evento anual Google I/O, que costuma ocorrer em maio.

Nos meses seguintes, várias versões Beta serão lançadas até a versão final. Aí, após os ajustes finais feitos pelo feedback dos testadores, há o lançamento da versão estável do Android 14 - o que deve acontecer entre agosto e outubro, seguindo um padrão criado com o Android 6. A data coincide com a chegada de uma nova geração do Pixel, celular da Google.

Apesar do calendário, não são todos os telefones que recebem o novo sistema ao mesmo tempo. Isso porque a disponibilização depende de cada fabricante do celular, que faz alterações no sistema antes de liberá-lo. Assim, é provável que os smartphones tenham acesso ao Android 14 pouco a pouco, durante os meses posteriores ao seu lançamento oficial.

Celular reproduzindo Android

Que novidades esperar do Android 14?

1. Conexão via satélite

Uma das grandes novidades aguardadas para o Android 14 é a conexão via satélite, que deve permitir que alguns celulares se comuniquem mesmo quando não houver sinal da operadora ou uma conexão Wi-Fi. A novidade foi mencionada pelo vice-presidente sênior do Google, Hiroshi Lockheimer, em setembro de 2022.

Em um tuíte, Lockheimer disse que o Google “está projetando para satélites”. Porém, não há qualquer detalhe sobre o funcionamento do recurso vazado até o momento, como os tipos de aparelhos compatíveis, regiões em que estará disponível e tipos de serviços que poderão usar a novidade. Por isso, por enquanto, segue como um rumor.

Vale dizer que a Apple anunciou uma novidade parecida para o iPhone 14, em que os aparelhos compatíveis poderão fazer ligações de emergência via satélite em locais em que não há conexão. O serviço foi lançado nos Estados Unidos e Canadá, mas há planos de levá-lo para outros países.

2. Fim do Android Beam

O Android Beam é um serviço que permite a conexão rápida e o compartilhamento de dados com aparelhos próximos. O recurso deve ser descontinuado no Android 14, sendo totalmente substituído pelo “Compartilhamento nas proximidades”, que basicamente executa a mesma função. Assim, grande parte dos usuários não terá qualquer prejuízo em sua utilização.

O “Compartilhamento nas proximidades” precisa do Google Mobile Services (GMS) para funcionar, enquanto o Android Beam é um recurso do AOSP (Projeto de código aberto do Android). Com a retirada da função do AOSP, os fabricantes que não possuem licenciamento do Google para GMS - como a Huawei, por exemplo - não poderão mais usar o recurso.

Ativ Beam facilita troca de arquivos

3. Novas customizações no Material You

O Material You, no Android 12, trouxe uma nova identidade visual para o sistema Android, deixando-o com uma aparência repaginada. O novo recurso, que tem mais animações, efeitos e cores, mudou a 'cara' de aplicações nativas e tornou a apresentação de vários elementos do sistema mais moderna e bonita. Com tantas novidades apresentadas nos últimos anos, não é esperado uma grande revolução no Material You para o Android 14, mas algumas mudanças pontuais podem chegar.

Uma das expectativas é de que o motor de temas, que extrai uma cor predominante para personalizar o sistema e é chamado de Monet, seja melhorado, com o seu suporte chegando a mais aplicativos. Isso tornaria a aparência de todos os apps mais uniforme e de acordo com o perfil dos usuários, por exemplo. Ainda, são aguardadas novas fontes e novos relógios para a tela de bloqueio - mas, vale lembrar, por enquanto isso é apenas um rumor.

Material You reformula interface, ícones e botões do sistema de acordo com plano de fundo escolhido por usuário

4. Mais recursos de privacidade

Seguindo a tendência de anos anteriores, com o lançamento do Android 14, é esperado que o Google traga novas opções de privacidade para ajudar os usuários a protegerem seus dados. Um fato que reforça essa tendência é o anúncio do Google de que está trabalhando no Privacy Sandbox, com o objetivo de oferecer melhores controles de privacidade no Android.

O Privacy Sandbox tem como um dos princípios a criação de novas tecnologias para proporcionar uma experiência de uso mais segura em aplicativos. Para isso, as soluções devem enquadrar funções como bloqueio de rastreamento de atividade, por exemplo, dentre outras opções que assegurem mais privacidade aos usuários.

Novos recursos de privacidade são esperados no Android 14

