App de calendário: 3 opções para marcar feriados e se organizar em 2023

1. Calendário – Tarefas & Feriados

O app Calendário – Tarefas & Feriados possui uma única versão gratuita para Android, e funciona de forma simples e fácil. Ele tem como diferencial a opção de notificar os eventos cadastrados no horário determinado previamente no app, além de uma tela voltada às configurações e a sinalização das mudanças nas estações do ano. Após abrir o aplicativo, é possível visualizar três abas: na primeira delas, denominada “Tarefas”, é possível definir uma nova tarefa, adicionando um título e estabelecendo o dia, mês e horário que deseja ser notificado.

Já na aba “Calendário”, além de ser possível acompanhar os meses e os feriados que são listados, o usuário tem a opção de cadastrar um novo evento, com os mesmos campos da aba Tarefas, acrescentados de sua ocorrência e de notas explicativas. Por fim, na aba “Eventos”, é feito o gerenciamento das tarefas agendadas, como lembretes e datas de aniversário, por exemplo, além de possibilitar a criação de novos eventos.

2. Calendário Rápido e Simples

O aplicativo Calendário Rápido e Simples está disponível para iPhone e é fácil de ser usado. Nele, você pode programar horários de maneira ágil e customizável, já que podem ser adicionadas diferentes tonalidades de cores nas respectivas tarefas, além de permitir usar imagens e temas no app. Outros diferenciais da plataforma são a possibilidade de ter toda a sua agenda disponível ainda na tela de bloqueio do aparelho, em formato de widget, e realizar uma filtragem de foco, que pode ser configurado no iPhone (iOS). Assim, ao ativar a função, por exemplo, do Foco Trabalho, o usuário terá acesso apenas aos lembretes que definir como relacionados a este tema.

O aplicativo ainda possibilita a edição ou exclusão de um evento que não irá mais ocorrer, ou a oportunidade de que sejam acrescentadas notas, como uma espécie de aviso, ligados aos compromissos. Além disso, existe a funcionalidade de notificação prévia de cada agendamento, criação de eventos e o compartilhamento de horários com amigos, que são recursos que podem ser adquiridos com preços que variam entre R$ 7,50 e R$ 214,90, para além do valor do próprio aplicativo.

3. Calendário: Agenda 2023

Com o Calendário: Agenda 2023 é possível ter todos os lembretes, notas e rastreadores de hábitos tanto em dispositivos Android como iOS. O aplicativo também envia notificações das tarefas concluídas e inacabadas. O calendário digital ainda pode ser sincronizado com o calendário do Google e à previsão do tempo.

Para quem prefere explorar tarefas de forma detalhada, é possível também listar até mesmo subtarefas, fixar e reorganizar as ocupações prioritárias. Já para os usuários que preferem anotar todas as suas observações e comportamentos, há a opção de estabelecer desafios de hábitos diários e acompanhá-los, como, por exemplo, a ingestão de água, e, através de fotos, realizar um inventário de humor. Vale ressaltar que as anotações são feitas de forma privada, necessitando de senha para acessá-las.

Na tela inicial do aplicativo, são listadas algumas ferramentas, como “Agenda”, “Gerenciar” e “Desafios”. Na aba Agenda, por exemplo, é possível clicar em “configurar o lembrete” e pôr um título e outros detalhes na atividade, assim como delimitar data de início e fim da tarefa e a sua respectiva notificação. Ainda dentro desse processo, o usuário pode personalizar a cor do evento, inserir localização e link, caso necessário. Em Gerenciar, podem ser verificadas as tarefas expiradas. Já em Desafio, o usuário pode definir um ou mais objetivos a serem cumpridos, e acompanhar a sua evolução.

