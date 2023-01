Assassin's Creed: veja ordem cronológica com todos os jogos da franquia

No geral, a trama dos games gira em torno da rivalidade milenar entre duas facções que buscam guiar o mundo de acordo com suas convicções. De um lado, os Assassinos, que agem em prol da paz e do livre arbítrio; do outro, a Ordem dos Templários, que lutam para dominar a humanidade através do controle e da ordem. Sabendo disso, o TechTudo montou uma lista com todos os 20 jogos da franquia em ordem cronológica, abordando a história, os protagonistas e as plataformas onde estão disponíveis. Confira!

1. Assassin's Creed: Odyssey (2018)

Em Odyssey, o jogador assume o papel de um dos irmãos Alexios ou Kassandra de Esparta, fator que pode ser escolhido pelo jogador. Assim, a história se passa nas Cidades-estados da Grécia Antiga em 431-404 AC e possui uma das ambientações mais profundas de toda a saga, com cenários de tirar o fôlego e construções bem fiéis às reais.

O enredo se passa antes mesmo de existir a Ordem dos Assassinos e assumimos o controle de um mercenário espartano durante a Guerra do Peloponeso. Inclusive, nosso personagem é descendente do rei espartano Leônidas I, uma das grandes figuras históricas presentes no game. Lançado para PC (Windows), PlayStation 4 (PS4), Xbox One, Odyssey traz uma jogabilidade extremamente voltada ao RPG com combate estilo hack'n slash e foi um sucesso após seu lançamento. O game chegou a concorrer pelo título de Jogo do Ano de 2018 no The Game Awards.

Lançado em 2017 para PC (Windows), PS4 e Xbox One, Origins acontece no Reino Ptolemaico no Antigo Egito em 49-43 AC e conta a história de Bayek de Siuá e Aya de Alexandria. O casal luta para proteger seu povo das ameaças impostas a eles em cenários de cair o queixo como as gigantescas pirâmides do Egito e os intermináveis desertos.

O enredo é justamente sobre a origem da Ordem dos Assassinos e como a guerra contra os Templários surgiu. Sendo o primeiro game lançado da "era RPG", Origins foi o ar novo que a saga precisava para voltar aos holofotes após jogos não tão convincentes. Dentre as figuras reais do jogo estão Cleópatra, Ptolomeu XIII e Tutancâmon.

O último jogo em ordem de lançamento até então, Valhalla conta a história dos Vikings nas atuais Noruega e Grã-Bretanha e suas expansões no ano de 873. Aqui, assumimos o papel de Eivor Varinsdóttir, uma personagem canonicamente mulher – questão indicada pelo nome, equivalente a algo como Filha de Varin pela terminação "dóttir", que se tornou "daughter" (filha). Porém, a aparência pode ser alternada para homem por conta do Animus, às vezes, representar Eivor com a aparência real de Odin devido a seu parentesco com o rei dos deuses.

Lançado para Microsoft PC (Windows), PS4 ,PlayStation 5 (PS5), Xbox One e Xbox Series X/S, Valhalla diminui os elementos de RPG em relação ao seu antecessor, Odyssey. O game traz cenários lindíssimos e várias figuras históricas como o Rei Alfredo de Wessex, o Rei Haroldo I da Noruega e os guerreiros vikings Ivar e Uba Ragnarsson.

4. Assassin's Creed: Altaïr's Chronicles (2008)

Sendo o primeiro spin-off na linha cronológica, Altaïr's Chronicles é um game para portáteis que gira em torno de Altaïr, em 1190, aproximadamente um ano antes dos eventos de Assassin's Creed. Após uma missão desconhecida, o assassino chega a Alepo, dominada pelos Templários, que estão procurando na cidade por alguém sob as ordens de seu grão-mestre, Lorde Basilisk. Atualmente, o game está disponível para Nintendo DS, Android e iPhone (iOS).

5. Assassin's Creed (2007)

O game onde tudo começou, Assassin's Creed foi a grande aposta da Ubisoft em 2007, trazendo uma história séria e dramática sobre a Ordem dos Assassinos durante o Sultanato Aiúbida (atuais territórios de Líbano, Síria, Israel e Chipre) durante a Terceira Cruzada em 1191. No jogo, controlamos Altaïr Ibn-La'Ahad, um membro sênior da Irmandade dos Assassinos que age sob as ordens do líder Al Mualim para combater os Templários.

O jogo nos apresenta cenários e gráficos que são bonitos até os dias de hoje, com uma visão em terceira pessoa e gameplay focada principalmente no stealth e com figuras históricas como Guilherme V de Monferrato e Rei Ricardo I da Inglaterra. Assim, Assassin's Creed foi lançado originalmente para PS3, Xbox 360, e PC. O jogo se tornou um dos mais aclamados da história da saga.

6. Assassin's Creed: Bloodlines (2009)

Mais um spin-off protagonizado por Altaïr, Bloodlines é um portátil de PSP que se passa antes dos eventos de Assassin's Creed II, mas após os acontecimentos do primeiro jogo. O game é ambientado no Chipre e retrata eventos ocorridos quando o protagonista saiu da Terra Santa para assassinar os últimos remanescentes dos Templários na ilha. Inclusive, a história serve para criar uma conexão entre Altaïr, Desmond (seu descendente da atualidade) e Ezio, protagonista do próximo jogo.

O segundo game da franquia foi lançado em 2009 para PS3 e Xbox 360 e elevou tudo aquilo que vimos em seu antecessor, como gráficos mais polidos, gameplay mais fuida e combate aprimorado. Assim, Assassin's Creed II nos leva até a Itália Renascentista, mais especificamente na República Florentina em 1476-1499 para sermos inseridos na lendária história de Ezio Auditore da Firenze.

No enredo, Ezio, um jovem nobre que se tornou assassino, se junta a seu tio Mario na guerra entre os templários e os assassinos para vingar a morte de sua família, acusada de traição. O protagonista foi imensamente aclamado pelo público, se tornando um dos personagens mais populares dos games, fazendo com que AC2 seja, para muitos, o melhor Assassin's Creed de todos. Dentre as figuras históricas estão Nicolau Maquiavel, Leonardo da Vinci e Rodrigo Borgia (depois conhecido como Papa Alexandre VI).

8. Assassin's Creed II: Discovery (2009)

Em 2009, foi lançado para Nintendo DS e iPhone (iOS) o primeiro spin-off da história de Ezio. O enredo de Discovery acontece 15 anos após o início de seu antecessor e seguimos o assassino na Espanha do século XV para libertar seus companheiros assassinos, que foram presos pela Inquisição Espanhola.

Após o imenso sucesso de AC2, a Ubisoft resolveu dar continuidade à história de Ezio na saga principal. Assim, em 2010, é lançado Brotherhood para PS3 e Xbox 360. Logo, como o título sugere, vemos a jornada de Ezio se tornando mestre da Irmandade dos Assassinos na cidade de Roma em 1499-1507.

O jogo trouxe a mesma base de seu antecessor, porém com gráficos e cores um pouco melhores. O estilo de combate era praticamente o mesmo, mas com um mundo mais aberto para a exploração. As figuras reais de destaque da vez são César Bórgia e Nicolau Copérnico.

Por fim, em 2011, foi lançado Assassin's Creed: Revelations para PS3, Xbox 360 e PC , título que encerrou a jornada de Ezio. O game se passa no ano de 1511 e o personagem está em busca de segredos escondidos pelo seu antepassado Altaïr em Masyaf, antigo lar dos assassinos. Após ser capturado pelos templários, Ezio foge e vai até a capital Constantinopla para encontrar misteriosas chaves escondidas pelo explorador Nicolau Polo (pai de Marco Polo).

O jogo não traz muitas novidades na gameplay em relação aos dois primeiros da saga Ezio, porém, dessa vez, podemos reviver as memórias de Altaïr e seguir os passos do mesmo, criando uma espécie de conexão entre os dois assassinos lendários. Entretanto, apesar de muitos terem adorado o game, ali acontecia o primeiro sinal de fadiga de AC.

Seguindo a ordem cronológica, o próximo game da saga foi lançado em 2015 e trouxe uma nova localidade para o seu enredo: a China. A história se passa durante a Dinastia Ming, entre os anos de 1526 e 1532, onde acompanhamos a saga de Shao Jun. O game, lançado originalmente para PlayStation Vita, nos coloca na pele de uma assassina treinada por Ezio para se vingar dos Oito Tigres, um grupo Templário que eliminou a Irmandade Chinesa.

Assassin's Creed IV: Black Flag foi lançado em 2015, originalmente para PS3, Xbox 360 e Wii U. A história da vez nos leva ao Caribe durante a Era de Ouro da Pirataria em 1715-1722. O protagonista da vez é Edward James Kenway, um ex-corsário galês que se torna um pirata e acaba conhecendo a Irmandade dos Assassinos nas colônias europeias.

Oficialmente, Black Flag é o primeiro jogo totalmente mundo aberto da franquia, trazendo um mapa gigantesco com muitos pontos a serem explorados. O combate em si não evolui tanto, porém, as batalhas marítimas vieram com tudo após sua sucedida implementação em AC3. Aliás, neste jogo, o player passa horas e horas navegando pelos mares. A figura real mais marcante do game é o famoso pirata Edward Teach, o Barba Negra.

13. Assassin's Creed: Freedom Cry (2014)

A primeira DLC de Black Flag veio em 2014 trazendo exatamente o mesmo mapa, mas com lugares adicionais. Dessa vez, controlamos Adéwalé, um ex-escravo africano nas Américas que se torna um assassino e também braço direito de Edward. O enredo acontece 15 anos depois da campanha principal, em que Adéwalé se encontra naufragado em Saint-Domingue sem armas nem tripulação. O game tem versões para PS3, PS4, Xbox 360, Xbox One, Nintendo Switch e PC.

O que era para ser um projeto despretensioso apenas para se despedir daquela geração de videogames se tornou um grande sucesso. Assassin's Creed: Rogue traz uma reviravolta interessante. Dessa vez, os jogadores controlam um assassino que se torna um templário e tenta acabar com a irmandade em que fora originalmente iniciado.

No jogo lançado para PS3, Xbox 360 e PC, assumimos o protagonismo de Shay Patrick Cormac através das Treze Colônias Britânicas e Nova França durante a Guerra dos Sete Anos em 1752-1776. Sabendo disso, a base de Black Flag foi mantida aqui, com modificações apenas na localização teórica, já que o mapa era o mesmo de AC4. O combate também teve novas adições, com novos golpes e armas em relação ao game de 2013. As figuras históricas que se destacaram no jogo foram James Cook e Benjamin Franklin.

A DLC do Assassins Creed III foi lançada em 2012 e se passa ainda antes do título em si. Em Liberation, somos apresentados a Aveline de Grandpré, uma assassina de ascendência Africano-francesa que luta em Nova Orleans, entre 1765 e 1780, na linha de tempo entre o fim da Guerra Franco-indígena e meados da Revolução Americana. Uma questão interessante sobre esse game é que foi o primeiro da saga (em ordem de lançamento) em que controlamos uma protagonista negra. O jogo está disponível no PS3, PS4, PS Vita, Xbox 360, Xbox One, Wii U, Nintendo Switch e PC.

Após a trilogia Ezio ter feito um sucesso estrondoso, a Ubisoft sabia que deveria investir em outra história para não manchar a reputação da saga do Renascimento. Assim, em 2012 é lançado AC3, se passando nas Colônias da Nova Inglaterra durante a Revolução Americana em 1754-1783. De início, assumimos o controle do templário Haytham E. Kenway, que sai da Europa rumo ao Novo Mundo para contatar alguns membros da Ordem.

Porém, depois de muita gameplay, nos é apresentado o verdadeiro protagonista, o guerreiro indígena e filho de Haytham com uma nativa, Ratonhnhaké::to, também conhecido como Connor Kenway. O jogo evoluiu muito, trazendo um mapa bem mais bonito em relação aos quatro primeiro da saga principal e também, novas armas como tomahawk e arco. As figuras reais da vez são Charles Lee e George Washington. O game ganhou versões para o PS3, PS4, Xbox 360, Xbox One, Wii U, Nintendo Switch e PC.

A até então nova geração de videogames (PS4 e Xbox One) chegava em 2014 e , com ela, veio também Unity, um game que prometia colocar AC em um patamar jamais visto. Entretanto, com vários bugs em seu lançamento, Unity sofreu muitas críticas negativas e foi ofuscado pelo projeto menos promissor daquele mesmo ano, Rogue.

Aqui, vivemos na pele de Arno Victor Dorian, um nobre francês que se torna assassino no ápice da Revolução Francesa em 1776-1800. No meio do caminho, ele acaba conhecendo figuras memoráveis como Napoleão Bonaparte e Antoine Lavoisier. É inegável que o jogo ficou muito bonito, com gráficos de cair o queixo, gameplay fluida e imensa densidade populacional em Paris. Porém, como dito, todos os problemas de otimização fizeram com que Unity não fosse tão marcante.

Chronicles: India é o segundo capítulo da trilogia e conta a história do assassino Arbaaz Mir, que precisa recuparar um artefato dos Assassinos e matar o templário que o roubou enquanto defende seus companheiros. A gameplay acontece em 1841, durante as crises entre o Império Sikh e a Companhia das Índias Orientais. O jogo chegou nercado em 2016 para plataformas como o PS4, Xbox One e PC.

Após o fiasco de Unity, Syndicate precisava colocar a saga nos eixos novamente. Para isso, a Ubisoft apostou em manter a mesma base do anterior (já otimizada) e fazer uma história durante a Inglaterra Vitoriana em meio a Revolução Industrial em 1868. Dessa vez, controlamos dois irmãos gêmeos, Jacob e Evie Frye, que precisam se unir e fazer alianças para destruir os templários que controlam Londres com mãos de ferro e punhos de aço.

Lançado para PC, PS4 e Xbox One, Syndicate conseguiu resolver os problemas de Unity e trouxe novas mecânicas muito interessantes, como carruagens e um projétil feito para escalar prédios. Ainda assim, mesmo sendo um jogo mais limpo, Syndicate também não conseguiu ficar marcado e amado pelos fãs. As figuras históricas de renome presentes são David Brewster, Alexander Graham Bell e Charles Dickens.

Para encerrar, no último game da linha cronológica até então, o jogador controla o assassino russo Nikolai Orelov em 1918, após a Revolução de Outubro. Ele quer fugir da Rússia com a família, porém, precisa fazer uma última tarefa: entrar na casa onde a família do Czar está presa pelos Bolcheviques e roubar um importante artefato. O game foi lançado em 2016 para PC, PS4 e Xbox One.

