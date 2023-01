Auxílio Brasil em 2023: veja calendário, valor, como vai ser e mais

O Auxílio Brasil , programa social de distribuição de renda no Brasil, vai continuar em 2023. Com o início do governo Lula, o subsídio financeiro voltará a se chamar Bolsa Família - marca criada em 2003 pelo mesmo presidente. O nome havia sido mudado para Auxílio Brasil no mandato anterior, do ex-presidente Jair Bolsonaro. Para este ano, a liberação do valor de R$ 600 mensais para os beneficiários iniciará no dia de 18 de janeiro, com última parcela prevista para pagamento no dia 22 de dezembro.

O cronograma seguirá as datas de pagamentos, conforme o último digito do NIS (Número de Identificação Social). Estão aptos para receber o benefício os brasileiros considerados em situações de pobreza e extrema pobreza. Nas próximas linhas, veja quem tem direito, qual é o calendário e como fica o Auxílio Brasil em 2023.

1 de 2 Confira como ver o calendário do benefício Auxílio Brasil 2023 — Foto: Marcela Franco/TechTudo Confira como ver o calendário do benefício Auxílio Brasil 2023 — Foto: Marcela Franco/TechTudo

Quem tem direito ao Auxílio Brasil 2023?

As regras para receber o benefício do Auxílio Brasil permanecem as mesmas até o momento. O programa social é destinado a famílias em situação de pobreza e extrema pobreza e que apresentem, na composição familiar, gestantes, mães que amamentam, crianças, adolescentes e jovens entre zero e 21 anos incompletos.

Atualmente, as famílias caracterizadas em extrema pobreza são aquelas com renda familiar per capita mensal igual ou inferior a R$ 105. Já as famílias pobres são aquelas que têm renda familiar per capita entre R$ 105,01 e R$ 210. Vale citar que a renda per capita pode ser calculada somando a renda de todos os moradores da casa e dividindo pelo número de integrantes da família.

Qual será o valor?

O valor do Auxílio Brasil/Bolsa Família 2023 será de R$ 600 por mês para cada família beneficiada pelo programa. A Medida Provisória que garantiu a manutenção do valor para 2023 foi assinada neste domingo (1) pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva, na cerimônia de posse do novo governo. A proposta anterior de orçamento previa o valor do benefício para R$ 405 a partir desse ano. Com a edição da MP, o benefício manterá o adicional complementar de R$ 200 em 2023.

Como se inscrever?

A inscrição para receber o benefício do Auxílio Brasil é feita de forma automática pelo Ministério da Cidadania. Para isso, é necessário que a família esteja inscrita no Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal (CadÚnico). Caso o cidadão ainda não esteja integrado no sistema, é possível realizar um pré-cadastro por meio do aplicativo Cadastro Único, que está disponível para Android e iPhone (iOS). A inscrição deve ser feita pelo responsável familiar, acima de 16 anos, que more na mesma casa e, preferencialmente, seja uma mulher.

Depois do download, é necessário abrir o app e tocar em “Pré-cadastro” no menu. Em seguida, é preciso realizar o login com CPF e senha cadastrada no sistema Gov.br. Depois, é só seguir as telas de autorização de dados e, em seguida, tocar em “Ir para o pré-cadastro” para preencher as informações necessárias sobre a família.

Após a inscrição prévia, o responsável pela unidade familiar tem um prazo de 240 dias para ir até um Posto de Atendimento do Cadastro Único com os seus próprios documentos e dos membros familiares para complementar as informações. A localização dos postos de atendimento pode ser consultada no CRAS (Centro de Referência da Assistência Social) mais próximo ou pelo próprio aplicativo, na opção “Postos de atendimento” na tela inicial.

Como conferir o calendário de pagamentos do Auxílio Brasil 2023

O calendário de pagamento Auxílio Brasil 2023 pode ser acessado pelo aplicativo Auxílio Brasil, disponível para Android e iPhone (iOS). A data de disponibilidade do valor para saque ou crédito em conta bancária pode ser obtida no menu “Calendário de Pagamentos”, na tela inicial. Ao tocar na opção, é necessário selecionar o último número do NIS (Número de Identificação Social) impresso no cartão do titular.

A tabela do Auxílio Brasil 2023 permanecerá seguindo a programação dos anos anteriores, com pagamentos mensais durante os dez dias úteis de cada mês. A única exceção é o mês de dezembro, quando todos os pagamentos iniciam até o dia 22. O cronograma segue a sequência de um a zero, conforme o último digito do NIS do usuário. O valor é depositado na conta poupança digital, que pode ser obtida através do aplicativo Caixa Tem, e as parcelas ficam disponíveis por 120 dias para saque após a data indicada no calendário.

2 de 2 Calendário de pagamento anual do benefício Auxílio Brasil 2023 é divulgado — Foto: Divulgação/Agência Brasil Calendário de pagamento anual do benefício Auxílio Brasil 2023 é divulgado — Foto: Divulgação/Agência Brasil

Aplicativo do Auxílio Brasil vai mudar para app do Bolsa Família?

Ainda não há informações se o app Auxílio Brasil voltará a ter o nome Bolsa Família. No entanto, quando o programa Bolsa Família foi substituído pelo programa Auxílio Brasil, apenas o nome do aplicativo foi alterado em atualização do app. A mudança aconteceu em 2021 no governo do ex-presidente Jair Bolsonaro, em substituição à marca Bolsa Família criada em 2003 no governo Lula.

Com informações de Agência Brasil (1) e (2), Gov.br e Caixa

Veja ainda: Calculadora do Meu INSS mostra quanto tempo falta para aposentadoria