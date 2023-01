Bruna Griphao: conheça novelas e filmes da BBB para assistir online

A atriz, modelo e influencer Bruna Griphao é uma das participantes do Big Brother Brasil . A sister de 23 anos é uma das integrantes do grupo Camarote , junto do cantor de funk MC Guimê e da ex-Rouge Aline. Antes da entrada no reality, Bruna participou de filmes e novelas na TV, cinema e streaming. Atuando desde 2009, seu primeiro trabalho foi na novela Bela, a Feia, na Rede Record , aos nove anos de idade. Desde então, entre os destaque da sua carreira estão séries e novelas Sob Pressão, Avenida Brasil, Malhação Casa Cheia e Haja Coração - todas disponíveis na Globoplay .

Já entre os filmes, há longas como É Fada (Netflix), A Glória e a Graça (Globoplay) e Confissões de Adolescente (HBO Max). Se você está na torcida pela Bruna e quer acompanhar o trabalho da sister, confira a seguir a lista de produções onde a atriz está envolvida. Em cada tópico, você acompanha enredo, elenco e equipe técnica de cada produção.

Novelas e séries

Nos Tempos do Imperador (Globoplay): a novela das seis contou com a atriz no papel da princesa Leopoldina de Bragança, filha de Dom Pedro II (Selton Melo). A trama é uma continuação da novela Novo Mundo, também voltada ao império brasileiro. No enredo, o casal Dom Pedro II e Teresa Cristina lida com problemas familiares e do império durante o segundo reinado no Brasil. Vale lembrar que Nos Tempos do Imperador foi indicada ao Emmy Internacional na categoria Telenovela em setembro de 2022.

Orgulho e Paixão (Globoplay): outra novela de época do horário das seis, com inspirações de romances da escritora inglesa Jane Austen, como Razão e Sensibilidade (1811) e Orgulho e Preconceito (1813). Na produção, Bruna é Lídia, uma das quatro irmãs da protagonista Elisabeta Benedito (Nathalia Dill), nome inspirado na personagem Elizabeth Bennet. Orgulho e Paixão chegou a ser indicada a cinco categorias no Prêmio Extra TV, que incluiu Melhor Novela.

Sob Pressão (Globoplay): na série médica protagonizada por Marjorie Estiano (As Boas Maneiras) e Júlio Andrade (1 Contra Todos), Bruna participou do segundo episódio da primeira temporada. A atriz interpreta Michele, uma adolescente que vai parar no hospital após tentar suicídio. No episódio, Michele é vítima de violência sexual cometida pelo próprio pai, vivido pelo ator e músico Paulo Miklos (O Invasor). Em cada um dos episódios de Sob Pressão, uma equipe de médicos lida com situações extremas para continuar seu trabalho de salvar vidas.

Haja Coração (Globoplay): a novela das sete é baseada em Sassaricando, criada por Silvio de Abreu em 1987. Na trama repaginada, a feirante Tancinha (Mariana Ximenes) vive um triângulo amoroso entre o vizinho Apolo (Malvino Salvador) e o publicitário Beto (João Baldasserini). Bruna vive Carolina "Carol" Talarico, uma jovem que perdeu os pais e agora precisa manter seus irmãos unidos. Haja Coração recebeu indicações nas cerimônias Prêmio Extra de Televisão, Melhores do Ano da Globo e Prêmio Quem de Televisão.

Malhação Casa Cheia (Globoplay): também conhecida como Malhação 2013, a temporada da novela teen se destacou por abordar as mudanças da família brasileira. O núcleo de protagonistas era formado pelos filhos do casal Vera (Isabela Garcia) e Ronaldo (Tuca Andrada), que se mudam com os filhos e enteados Anita (Bianca Salgueiro), Sofia (Hanna Romanazzi), Giovana (Bruna Griphao), Vitor (Eduardo Melo) e Ben (Gabriel Falcão). A personagem de Bruna Griphao, Giovana, tem o sonho de ser uma rockstar.

Avenida Brasil (Globoplay): Bruna também esteve em Avenida Brasil, famosa novela das oito conhecida pelos closes dramáticos no final de cada capítulo. Em meio a vingança da cozinheira e orfã Nina (Débora Falabella) contra a vilã Carminha (Adriana Esteves), a sister interpretou Paloma, filha pré-adolescente do personagem Cadinho (Alexandre Borges). Em matéria da revista americana de economia Forbes, Avenida Brasil foi um dos maiores êxitos da teledramaturgia brasileira no exterior, devido ao número de espectadores espalhados em outros países pelo mundo.

Bela, a Feia (Record): a estreia de Bruna Griphao como atriz aconteceu na novela Bela, a Feia, veiculada na emissora Record de 2009 a 2010. Na trama, a protagonista Anabela "Bela" Palhares (Gisele Itié) é considerada feia pelos demais. Sem se deixar abalar, ela aceita trabalhar em uma agência de publicidade onde se apaixona pelo empresário Rodrigo (Bruno Ferrari). Com apenas nove anos, Bruna é Aninha, amiga dos personagens Victor Hugo (Kaic Chagas) e Lucas (Vinícius Moreno). Bela, a Feia é mais um remake do sucesso colombiano Yo soy Betty, la fea, considerada pelo Guinness World Records como a novela mais bem sucedida da história devido ao número de exibições e a quantidade de remakes.

Filmes:

Ricos de Amor (Netflix): um herdeiro milionário deseja largar tudo para viver um grande amor com uma estudante de Medicina. Na comédia romântica Ricos de Amor, da Netflix, os personagens Teodoro "Teto" Trancoso (Danilo Mesquita) e Paula (Giovanna Lancellotti) estão perdidamente apaixonados, mas precisam lidar com a pressão de suas vidas. Entre as amigas de Paula está Raissa (Bruna Griphao), também estudante de Medicina e disposta a ajudar a amiga no novo relacionamento.

É Fada (Netflix): o longa é estrelado pela ex-youtuber e atriz Kéfera Buchmann, que interpreta uma fada chamada Geraldine que tem como missão ajudar a adolescente Julia (Klara Castanho) a se dar bem no convívio social. No entanto, apesar de querer ajudar, a própria Geraldine é bastante atrapalhada em suas tarefas. Bruna Griphao interpreta Verônica, uma das meninas mais populares da escola onde Julia estuda.

A Glória e a Graça (Globoplay): drama e comédia estão reunidos no filme estrelado por Carolina Ferraz (Haja Coração) e Sandra Corveloni (Linha de Passe). Graça (Corveloni) é uma dona de casa que tem uma doença terminal. Sabendo que pode morrer a qualquer momento, ela entra em contato com o irmão, com quem não fala há 15 anos. Para sua surpresa, ele hoje se reconhece como mulher e se chama Glória (Ferraz). Em uma das cenas do filme, Glória vai tirar satisfação com Mariana (Griphao), uma garota que pratica bullying com seus sobrinhos. O longa teve 10 indicações ao Grande Prêmio do Cinema Brasileiro de 2018, sendo vencedor nas categorias Melhor Roteiro Original, Melhor Atriz Coadjuvante (Sandra Corveloni) e Melhor Fotografia (Gustavo Hadba).

Confissões de Adolescente (HBO Max): baseado na série da TV Cultura, o filme Confissões de Adolescente atualiza o discurso para abordar os diversos aspectos da chegada da vida adulta para um grupo de irmãs. Tina (Sophia Abrahão), Bianca (Bella Camero), Alice (Malu Rodrigues) e Karina (Clara Tiezzi) tentam lidar da forma mais segura e bem humorada possível sobre as pressões pelo corpo perfeito, mudanças hormonais, namorados e a primeira relação sexual. Bruna Griphao faz uma pequena participação no longa como Bruna, uma das amigas das jovens.

Muitos Homens em Um Só (Netflix, Globoplay): os atores Vladimir Brichta (Bingo: O Rei das Manhãs) e Alice Braga (O Esquadrão Suicida) protagonizam esse drama de época inspirado nos textos do escritor boêmio João do Rio (1881 - 1921). Artur Antunes Maciel, ou "Dr. Antônio" (Brichta), é um golpista profissional que tem a vida mudada por completo quando conhece Eva Pereira (Braga), uma senhora da alta sociedade casada, mas infeliz no matrimônio. A atriz Bruna Griphao faz uma pequena participação como a personagem Maria Duarte.