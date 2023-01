Cadeira gamer azul: 8 modelos de poltronas para fãs de jogos

Cadeira gamer azul pode ser interessante para proporcionar conforto e estilo. Elas são ideais para quem passa longas horas em frente ao computador na jogatina ou no home office, por exemplo. Empresas como Racer-X, ThunderX3, PCTOP, BELA e Pichau oferecem modelos por preços a partir de R$ 605 , como é o caso da PCTOP Strike 1005, que conta com tecido sintético de PU e pistão é de classe 3 com o mecanismo borboleta. Os preços citados no texto foram verificados durante a apuração da matéria, no mês de janeiro de 2023.

Outra alternativa é a Pichau PG-OMG-BLU01, modelo que possui encosto reclinável que pode ir de 90 graus a 180 graus, com uma densidade de espuma de 40 kg/m3 para o assento e de 30 kg/m3 para o encosto por preços que partem de R$ 1.149. Já a ThunderX3 TGC12 conta com uma construção em fibra de carbono por cerca de R$ 1.319. Confira sete modelos de poltronas para fãs de jogos na cor azul para comprar no Brasil.

1 de 1 Lista reúne 7 modelos de poltronas para fãs de jogos na cor azul — Foto: Reprodução/Amazon Lista reúne 7 modelos de poltronas para fãs de jogos na cor azul — Foto: Reprodução/Amazon

Qual cadeira gamer comprar? Veja o que buscar no Fórum do TechTudo

Por que confiar nas listas do Qual Comprar? Por que confiar nas listas do Qual Comprar? Critérios de avaliação Selecionamos os produtos das nossas listas a partir de critérios como reviews do TechTudo, notas nas lojas e comentários dos usuários. Ficha técnica Sempre trazemos uma breve ficha técnica dos produtos com suas especificações. Tudo para ajudar você a decidir qual produto comprar. Públicos indicados É importante saber para qual tipo de usuário cada produto é indicado e, sempre que possível, vamos incluir esta informação no texto. Variedade de itens Nossas listas trazem produtos diversos para que você consiga compará-los e descobrir qual é a opção mais adequada às suas necessidades.

1. PCTOP Strike 1005 - a partir de R$ 605

A Strike 1005, da PCTop, tem acabamento em tecido sintético de PU. Seu pistão é de classe 3 com o mecanismo borboleta. O assento pode ser alterado entre 45 cm a 55 cm e a profundidade é de 47 cm. Já o encosto tem um ângulo de 135 graus e os apoios de braço são fixos, o que não pode ser tão confortável para quem passa horas na frente do computador. As almofadas da cadeira estão na altura do pescoço e da lombar. O modelo é vendido por valores que partem de R$ 605.

O estofado tem uma densidade de 60 kg/cm³ no assento e 28 kg/cm³ no encosto, o que pode tornar a cadeira um pouco dura. Na Amazon, os compradores relatam que a cadeira é bem confortável, contudo, reclamam que o material do produto não é forte o suficiente, causando uma certa fragilidade com o passar do tempo, avaliando o produto com 4,3 de 5 estrelas.

Prós: custo-benefício

custo-benefício Contras: compradores relatam fragilidade do produto

Produto desta matéria | TechTudo CUSTO-BENEFÍCIO PCTOP Strike 1005 R$ 605 IR À LOJA

Todas as ofertas de PCTOP Strike 1005 × Veja todas as opções com as melhores ofertas nas lojas parceiras. CUSTO-BENEFÍCIO PCTOP Strike 1005 R$ 605 IR À LOJA

De acordo com a Racer-X, a Rush é capaz de oferecer conforto e praticidade como uma cadeira mais simples. A espuma do estofado promete boa densidade, o que é um ponto positivo para quem procura passar mais tempo em frente às telas. Além disso, as alterações de altura com sistema pneumático com cilindro de classe 3 também é interessante para pessoas que procuram mais conforto. Ela suporta até 130 kg e para usuários de até 2 metros. O produto é vendido por cerca de R$ 756.

O modelo dessa cadeira é reclinável e possui laterais que permite alterações, rodízios fortes, regulagem de altura e encosto com inclinação ajustável em até 180 graus, além de ser giratória. Há também duas almofadas, uma para cabeça e para lombar que são removíveis. O estofamento é feito com material de alta qualidade que traz resistência e confortabilidade para essa cadeira. Avaliada em 4,8 de 5 estrelas, ela se destaca pelo custo-benefício e pelo conforto. No entanto, os usuários relataram que ela é barulhenta.

Prós: custo-benefício

custo-benefício Contras: não é uma cadeira silenciosa

Produto desta matéria | TechTudo COM ALMOFADAS Racer-X Rush R$ 756 IR À LOJA

Todas as ofertas de Racer-X Rush × Veja todas as opções com as melhores ofertas nas lojas parceiras. COM ALMOFADAS Racer-X Rush R$ 756 IR À LOJA

A Racer-X Comfort é um dos modelos da linha feito em poliuretano, material semelhante à espuma. De acordo com a fabricante, sua inspiração é em cadeiras de carro de corrida, oferecendo abas laterais e apoio de cabeça para ainda mais conforto. O banco possui tecido especial que colabora para não ficar colado as pernas em dias de muito calor ou após um uso de mais tempo. Avaliado em 4,1 de 5 estrelas, os usuários destacaram que a cadeira é fácil de montar. Porém, não é indicada para pessoas muito altas. O modelo é visto por cifras que partem de R$ 767.

Nos apoios de braço, ela permite alterações em três dimensões, podendo alterar a altura da peça, girar, além de mover para frente e trás. Isso é um ponto importante para quem joga e precisa geralmente de um bom apoio para os braços. Além disso, ela conta com base giratórias em nylon fosco e rodinhas silenciosas. Suportando até 100 kg e para usuários de até 1,80 metro.

Prós: material revestido em poliuretano

material revestido em poliuretano Contras: não é indicada para pessoas muito altas

Produto desta matéria | TechTudo COM RECLINAÇÃO Racer-X Comfort R$ 767 IR À LOJA

Todas as ofertas de Racer-X Comfort × Veja todas as opções com as melhores ofertas nas lojas parceiras. COM RECLINAÇÃO Racer-X Comfort R$ 767 IR À LOJA

4. BELA Nitro - a partir de R$ 799

A cadeira Nitro, da marca BELA, possui um formato com detalhes pensados em uma pintura especial. Ela possui espuma de 50Kg/m³, nível que promete um conforto ideal para ficar horas em frente ao computador, sem se preocupar com incômodos musculares. Ela possui ajustes de altura nos braços fazendo com que o usuário fique na postura ideal e alivie a tensão dos ombros. Ainda conta com o sistema relax, que permite descansar depois de um período na mesma posição com inclinação até 180 graus. O produto pode ser encontrado por cifras que partem de R$ 799.

Ainda de acordo com a fabricante, ela é uma cadeira fácil de ser montada e acompanha um manual de instrução intuitivo para uma instalação mais fácil. Suas rodas são rodizio anti-risco e silenciosa. A BELA Nitro está avaliada em 4,2 de 5 estrelas e os compradores pontuaram o custo-benefício e confortável. No entanto, sua postura não deixa o corpo corretamente e acaba causando um certo desconforto após um determinado tempo.

Prós: custo-benefício

custo-benefício Contras: formato não deixa a postura correta

Produto desta matéria | TechTudo DESIGN ÚNICO BELA Nitro R$ 799 IR À LOJA

Todas as ofertas de BELA Nitro × Veja todas as opções com as melhores ofertas nas lojas parceiras. DESIGN ÚNICO BELA Nitro R$ 799 IR À LOJA

A A6022-1-RE, da PCTOP, é uma cadeira com mecanismo borboleta e pistão de classe 3. A base é em nylon Five Star. O modelo tem ângulo ajustável do encosto de 135 graus e apoio de braço fixo acolchoado. Os consumidores interessados precisam desembolsar R$ 849 para adquirir o produto.

A cadeira conta com duas almofadas, sendo uma para pescoço e outra para a lombar. Ela tem uma altura de 125 cm. O encosto tem uma largura de 72 cm e 37 cm de largura. A altura do assento pode ser ajustada em até 28 cm. Avaliado em 4,2 de 5 estrelas, o objeto se destaca pelo apoio cervical e lombar, trazendo um conforto maior. Já outros relatam que o estofado é muito frágil e rasga com facilidade.

Prós: apoio cervical e lombar

apoio cervical e lombar Contras: estofado rasga com facilidade

Produto desta matéria | TechTudo ERGONÔMICA PCTOP A6022-1-RE R$ 849 IR À LOJA

Todas as ofertas de PCTOP A6022-1-RE × Veja todas as opções com as melhores ofertas nas lojas parceiras. ERGONÔMICA PCTOP A6022-1-RE R$ 849 IR À LOJA

6. Pichau Donek - a partir de R$ 885

A cadeira Pichau Donek promete oferecer ergonomia durante muitas horas de jogatina por um bom custo-benefício. O modelo tem espumas densas e firmes em toda a sua construção, além de duas almofadas para acomodar a região dorsal e lombar. Dessa maneira, é recomendada para qualquer tipo de usuário que precise passar longos períodos em frente ao computador, sendo indicada até mesmo para pessoas que procuram uma cadeira para home office. O encosto permite inclinação de até 180 graus. Sua base giratória é de 350 mm, enquanto suas rodas são de 65 mm. O modelo é vendido por cerca de R$ 885.

Na Amazon, os consumidores destacaram a qualidade do modelo e deram 4,6 de estrelas de 5 como avaliação. A maioria dos usuários destacou o conforto e a aparência da cadeira. No entanto, seu apoio de braços, porém, pode ser um ponto a se discutir, já que é fixo, sem acolchoado nem possibilidade de ajuste. Sendo uma opção de entrada voltada para jogadores e usuários comuns que busquem conforto em um bom custo-benefício.

Prós: resistente e fácil de montar

resistente e fácil de montar Contras: apoio de braço não é acolchoado

Produto desta matéria | TechTudo CUSTO-BENEFÍCIO Pichau Donek R$ 885 IR À LOJA

Todas as ofertas de Pichau Donek × Veja todas as opções com as melhores ofertas nas lojas parceiras. CUSTO-BENEFÍCIO Pichau Donek R$ 885 IR À LOJA

Esse modelo da Pichau é o resultado de uma parceria da marca com as peças de hardware AMD. O produto conta com diversos detalhes que adicionam mais personalidade ao local onde é utilizado e foi inspirado na formação estelar Nebulosa Ômega com cores e brilho intensos. Ela conta com encosto reclinável que pode ir de 90 graus a 180 graus, com uma densidade de espuma de 40 kg/m3 para o assento e de 30 kg/m3 para o encosto. O produto é vendido por cifras a partir de R$ 1.149.

Outro detalhe interessante deste modelo é o mecanismo de customização, que permite tanto o ajuste de inclinação, quanto de balanço, dando mais liberdade na hora de ajustar sua cadeira. O seu pistão de classe 4 proporciona uma alta durabilidade ao produto, suportando um peso máximo de 150 kg. Avaliada em 4,7 de 5 estrelas, a cadeira se destaca pelo conforto e pela resistência na construção.

Prós: resistente e confortável

resistente e confortável Contras: não é uma cadeira fácil de montar

Produto desta matéria | TechTudo CONFORTÁVEL Pichau PG-OMG-BLU01 R$ 1.149 IR À LOJA

Todas as ofertas de Pichau PG-OMG-BLU01 × Veja todas as opções com as melhores ofertas nas lojas parceiras. CONFORTÁVEL Pichau PG-OMG-BLU01 R$ 1.149 IR À LOJA

A cadeira ThunderX3 TGC12 é uma opção para quem busca um modelo premium sem precisar investir muito. O acessório conta com uma construção em fibra de carbono e material sintético no estofado, que tem formato de diamante para uma aparência futurista, além de prometer um conforto maior. O acessório ainda conta encosto reclinável, suporte para punhos com rotação e botão para alteração da altura. Sua capacidade é para até 120kg. As almofadas lombar e cervical completam as especificações. O modelo é visto por cifras que partem de R$ 1.319.

Avaliado com 4,6 de 5 estrelas pelos consumidores da Amazon, o modelo recebeu nota máxima em 80% de suas avaliações. Os destaques positivos falam do conforto e da qualidade na construção da cadeira, mas há comentários sobre o apoio de braços, que permitem apenas uma pequena mudança na altura.

Prós: construção robusta e encosto reclinável

construção robusta e encosto reclinável Contras: não traz apoio para os pés

Produto desta matéria | TechTudo CONFORTO ThunderX3 TGC12 R$ 1320 IR À LOJA

Todas as ofertas de ThunderX3 TGC12 × Veja todas as opções com as melhores ofertas nas lojas parceiras. CONFORTO ThunderX3 TGC12 R$ 1320 IR À LOJA

Amazon Echo Dot 4: unboxing e tudo sobre a caixinha smart