Cadeira Gamer Dazz: 7 modelos para ter conforto por preços variados

Cadeiras gamer da Dazz são voltadas a usuários que passam longas horas em frente ao computador. Algumas oferecem estampas diferentes, como é o caso da Especial Forces Jungle, com tecido camuflado e encontrada por cerca de R$ 1.081 na Amazon . Os preços citados no texto foram verificados durante a apuração da matéria, no mês de janeiro de 2023.

Já a Dazz Prime-X promete um bom custo-benefício e pode ser vista por R$ 1.133. Outras prometem conforto e maior resistência, como é o caso Dazz Galaxy Thunder, que oferece almofadas para apoiar pescoço e lombar por R$ 1.699. Confira a seguir sete cadeiras gamer da Dazz para comprar no Brasil.

1. Dazz Legacy Series - a partir de R$ 849

A Legacy Series possui um visual preto e azul. Ela possui um visual moderno e com detalhes de acabamento com recursos elaborados especialmente para quem busca ter uma experiência mais confortável durante as partidas. Essa linha de modelos da marca traz assentos especiais com espuma infiltrado, estrutura de aço que suporta até 100 kg, apoio de braço 1D e rodas de nylon reforçadas para uma fácil movimentação. O produto pode ser encontrado por valores que partem de R$ 849.

O material do braço é de PVC, enquanto o material assento é em espuma e corino, material possui tipos de plástico em sua composição para ficar mais semelhante em aparência ao couro natural. Para o apoio dos braços, o revestimento é em aço e PVC.

Prós: visual moderno

visual moderno Contras: poderia suportar mais peso

2. Dazz Elite - a partir de R$ 942

A cadeira Dazz Elite pode ser interessante para as pessoas que procuram um visual mais discreto, já que o modelo é inteiramente preto. Ela apresenta orifícios para circulação de vento no encosto, que também fornece um apoio fixo para a nuca. A parte interna do encosto conta com um tecido sintético respirável, ideal para esquentar menos as costas durante muito tempo de uso. Ela é vendida por cifras que partem de R$ 942.

Já o assento disponibiliza uma alavanca para mudar a altura e sustenta confortavelmente um peso de até 100 kg. Os apoios de braço dispõe de acolchoamento espesso. A cadeira é indicada para usuários com alta estatura, como 1,80 m. Avaliado com uma nota de 4,4 de 5 na Amazon, os consumidores destacam a facilidade de montagem. No entanto, criticam a ausência de mecanismos para a reclinação do assento e que os materiais da cadeira não são tão resistentes.

Prós: acomoda usuários com alta estatura

acomoda usuários com alta estatura Contras: ausência de almofada para lombar

A Dazz X-Rocker vem com acabamento em corino e pode ser recomendada para quem prefere este tipo de material em vez de outros tecidos. Os apoios de pescoço e lombar marcam presença na cadeira, assim como suporte para os braços. O modelo é visto por cerca de R$ 989.

A cadeira X-Rocker possui assentos especiais com espuma e estrutura de aço que suporta até 100 kg. Além disso, ela conta com um apoio de braço fixo e rodas de nylon reforçadas para uma segurança maior. Avaliada em 5 de 5 estrelas, os últimos compradores listaram que ela possui uma ótima qualidade e é fácil de montar.

Prós: fácil de montar e custo-benefício

fácil de montar e custo-benefício Contras: apoio de pescoço e de braços são fixo

4. Dazz Especial Forces Jungle - a partir de R$ 1.081

Esse modelo da Dazz Especial é inspirado em Forces Jungle e seu formato foi pensado para públicos diferentes, que têm se misturado devido à necessidade de desenvolvimento de atividades corporativas e profissionais. Ela possui base de estrela, equipada com duas almofadas. Além disso, a marca promete qualidade superior por possuir pistão classe 4. O produto é visto por preços a partir de R$ 1.081.

O material do braço fica para o metal e plástico, enquanto o material de assento é tecido e espuma. Já o revestimento da base fica para o metal e plástico, para uma resistência maior. O peso máximo suportado é de até 120 kg e a altura recomendada é de 1,85 metro.

Prós: suporta até 120 kg

suporta até 120 kg Contras: não há

5. Dazz Serie M - a partir de R$ 1.099

A Dazz Serie M tem um acabamento preto com listras rosas, deixando um visual mais autêntico e colorido. Ela dispõe do mecanismo de alteração de altura butterfly, onde a cadeira é formada por uma única peça de tecido suspenso a partir de uma armação de metal bastante leve. Ela é vista por valores a partir de R$ 1.099.

Ela ainda promete base de aço estável e resistente. Além disso, possui três almofadas para maior conforto. De acordo com a fabricante, o peso máximo suportado pelo produto é de 100 kg e a altura máxima indicada é de 1,85 metro. O encosto pode ir em até 180 graus com almofada de lombar, além do apoio do braço que permite alteração até 7 cm. Avaliado em 4,5 de 5 estrelas, os compradores listam o conforto e a cor. Entretanto, ressaltam que o apoio do braço não fica fixo.

Prós: almofadas para cabeça e lombar

almofadas para cabeça e lombar Contras: apoio para o braço não é fixo

A cadeira Dazz Prime-X torna sua posição durante as partidas mais confortável e profissional, de modo que horas na frente do computador se tornem mais prazerosas e confortáveis. De acordo com a fabricante, ela possui base de aço resistente, apoio de braço (2D), mecanismo que permite alterações até 180 graus, almofadas para pescoço e suporte de lombar. Além disso, traz cobertura em poliuretano de alta densidade para uma resistência maior. O material de assento fica para tecido e espuma, enquanto o da base é metal e plástico. O produto pode ser encontrado por cifras a partir de R$ 1.133.

Sua classe pistão é classe 4 e o peso máximo suportado é de 100 kg. Ainda de acordo com as informações, a altura recomendada para o uso é de até 1,85 m. Os detalhes na cadeira ficam para as cores verde neon e preta. Avaliada em 4,3 de 5 estrelas, os compradores listaram que ela é uma cadeira confortável e que não esquenta após um determinado tempo de uso. No entanto, ressaltam que a espuma presente no assento costuma diminuir após um determinado tempo e que ela é uma cadeira barulhenta.

Prós: confortável e custo-benefício

confortável e custo-benefício Contras: espuma do assento costuma afinar com o tempo

7. Dazz Galaxy Thunder - a partir de R$ 1.699

A Dazz Galaxy Thunder é uma cadeira que possui estrutura elaborada com luzes no entorno. Com preço intermediário, a fabricante investe em material sintético para revestir o produto, que também traz acabamento estilizado no encosto, trazendo um visual mais moderno e futurístico. Por isso, ela deve ser indicada para pessoas que buscam um item estiloso por valores medianos. Entre os destaques, é possível mencionar os apoios almofadados para pescoço e lombar, além de alteração de altura para o suporte de braços. Os consumidores interessados precisam desembolsar R$ 1.699 para comprar o produto.

Para quem procura conforto, especificações também incluem pistão para a altura, que por sua vez amplia a cadeira em até 9 cm. Já o encosto, varia a inclinação entre 90º e 180º. É importante ressaltar que essa cadeira suporta até 100 kg. As classificações dos consumidores na Amazon, indicadas em 4,6 estrelas, citam o tamanho do fio das luzes LED como um problema, mas ressaltam a facilidade na instalação como ponto positivo.

Prós: encosto em 180 graus e apoio para cervical e lombar

encosto em 180 graus e apoio para cervical e lombar Contras: peso máximo suportado poderia ser maior

