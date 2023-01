Cadeira gamer DT3: veja 5 modelos a partir de R$ 1.211

As cadeiras gamer da DT3 são opções interessantes para jogadores e outros usuários que passam longos períodos sentados em frente às telas. Os modelos oferecem estruturas robustas e confortáveis, além de boas opções de regulagem e suporte para altas cargas. As opções variam em diferentes cores e designs e podem ser adquiridas por valores a partir de R$ 1.211.

As cadeiras da lista abaixo começam em itens mais simples, como a GT Red, que suporta cargas de até 110 kg, tem apoio para braços fixos, regulagem de altura e custa cerca de R$ 1.211. Já o modelo Royce é mais robusto, com suporte para até 190 kg, almofadas de pescoço e lombar, espuma de alta densidade e investimento acima dos R$ 3 mil. Conheça mais detalhes na seleção a seguir

1 de 1 A cadeira gamer é um dos componentes mais importantes do setup; veja opções da DT3 — Foto: Divulgação/Pexels (Ron Lach) A cadeira gamer é um dos componentes mais importantes do setup; veja opções da DT3 — Foto: Divulgação/Pexels (Ron Lach)

1. DT3 Sports GT Red - a partir de R$ 1.211

A cadeira gamer DT3 Sports GT Red é o modelo mais indicado para quem busca uma opção robusta sem gastar tanto. Além do design ergonômico, o tecido promete se manter fresco mesmo após longas horas de uso, proporcionando mais conforto ao jogador. O revestimento alterna entre tecido sintético e uma espécie de malha respirável. Esta opção ainda traz encosto anatômico, apoio de braço acolchoado e altura regulável. A base em aço deve oferecer alta resistência, com suporte para cargas de até 110kg.

Avaliado com 4,7 de 5 estrelas pelos consumidores da Amazon, o modelo tem nota máxima em 70% das avaliações e se destaca pelo conforto e facilidade na montagem. Aos interessados, é possível adquirir a cadeira gamer DT3 Sports GT Red por valores a partir de R$ 1.211.

Prós: valor acessível

valor acessível Contras: sem regulagem do apoio de braço

O modelo DT3 Sports Girl Power é interessante para quem busca uma cadeira gamer com opções de regulagem, design personalizado e valor ainda acessível. O produto reclina em até 180º, oferece ajuste de altura do assento e dos apoios de braço, além de estrutura em aço reforçado. A cadeira promete resistência, segurança e conforto, com almofadas de apoio para a cabeça e para a lombar.

Revestida em tecido sintético, é finalizada nas cores branco, rosa e roxo, com detalhes estampados no formato de coração, coroa e a frase #girlpower em uma das almofadas. Aos interessados, é possível adquirir a cadeira por valores a partir de R$ 1.550 na Amazon. O modelo ainda não traz notas ou comentários por parte dos compradores.

Prós: vários ajustes de regulagem

vários ajustes de regulagem Contras: design pode não agradar alguns usuários

A cadeira gamer DT3 Sports Elise é uma alternativa para quem busca um modelo com design mais esportivo. Ela é construída em aço e traz revestimento que alterna entre azul, branco e preto, com detalhes em vermelho. O modelo possui regulagem de altura do assento e dos apoios para os braços, inclinação das costas, design ergonômico e almofadas para pescoço e para lombar. Seu uso é recomendado para pessoas com até 1,80 metro de altura e suporta carga máxima de 130 kg.

Avaliado com 5 estrelas pelos consumidores da Amazon, o modelo tem nota máxima em todas as suas avaliações. Os comentários elogiam o conforto, a qualidade do material e a montagem facilitada pelo manual. Aos interessados, é possível adquirir a cadeira por valores a partir de R$ 1.500.

Prós: suporta altas cargas e é adequada para pessoas altas

suporta altas cargas e é adequada para pessoas altas Contras: design mais esportivo pode não agradar a todos

4. DT3 Sports Nero - a partir de R$ 2.000

O modelo Nero atende a quem busca por uma proposta minimalista, já que se destaca pelo design sóbrio. Toda construída em preto, a cadeira promete um excelente mecanismo de ajuste lombar com 182 posições possíveis. A estrutura é feita em aço reforçado, a reclinagem chega a até 168º e os ajustes podem ser feitos na altura do assento e dos apoios de braço. O item acompanha uma almofada de cabeça com ajuste magnético, sem a necessidade de elásticos para ajustar.

O modelo também é avaliado com 5 estrelas pelos consumidores da Amazon, com nota máxima em todas as avaliações. No entanto, ainda não oferece comentários por parte dos compradores. Aos interessados, é possível adquirir a cadeira gamer DT3 Sports Nero por valores a partir de R$ 2 mil.

Prós: boa regulagem e visual elegante

boa regulagem e visual elegante Contras: valor elevado

5. DT3 Sports Royce - a partir de R$ 3.100

A cadeira gamer DT3 Sports Royce é uma opção robusta que promete conforto e durabilidade. A estrutura é mais larga e reforçada, feita em alumínio, enquanto a construção traz espuma injetada de alta densidade. Assim, o modelo consegue suportar até 190 kg sem perder o formato. O revestimento em tecido deve proporcionar mais conforto para o usuário, além das duas almofadas inclusas.

Segundo a fabricante, o sistema Frog de regulagem permite que o consumidor encontre a posição perfeita para desfrutar do máximo de conforto. O modelo ainda não apresenta notas ou comentários dos compradores. Aos interessados, é possível adquirir a cadeira gamer Sports Royce por valores a partir de R$ 3.100 na Amazon.

Prós: resistência e sistema de regulagem

resistência e sistema de regulagem Contras: valor elevado

