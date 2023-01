Cadeira gamer MyMax: 6 opções para quem passa longas horas no computador

As cadeiras gamer da MyMax são boas opções para heavy users de PC, que passam longos períodos sentados em frente às telas. Os modelos entregam estruturas robustas, opções completas de regulagem, diferentes tipos de estofado e suporte para cargas mais elevadas, o que proporciona mais conforto e segurança. As opções são diversas e se adequam a públicos variados, entregando possibilidades distintas de design, e estão à venda por valores a partir de R$ 739.

Para ajudar no momento da escolha, o TechTudo selecionou seis opções de cadeiras gamer da MyMax para pessoas que ficam muito tempo no computador. Os modelos apresentados partem de opções mais simples, com menos regulagens, e chegam até os modelos mais robustos da marca, com espuma de alta densidade e regulagem completa. Confira a lista a seguir.

1 de 1 Cadeiras gamer podem oferecer ergonomia e conforto ao ficar muito tempo no PC — Foto: Reprodução/Overstock Cadeiras gamer podem oferecer ergonomia e conforto ao ficar muito tempo no PC — Foto: Reprodução/Overstock

Qual cadeira gamer comprar? Veja o que buscar no Fórum do TechTudo

Por que confiar nas listas do Qual Comprar? Por que confiar nas listas do Qual Comprar? Critérios de avaliação Selecionamos os produtos das nossas listas a partir de critérios como reviews do TechTudo, notas nas lojas e comentários dos usuários. Ficha técnica Sempre trazemos uma breve ficha técnica dos produtos com suas especificações. Tudo para ajudar você a decidir qual produto comprar. Públicos indicados É importante saber para qual tipo de usuário cada produto é indicado e, sempre que possível, vamos incluir esta informação no texto. Variedade de itens Nossas listas trazem produtos diversos para que você consiga compará-los e descobrir qual é a opção mais adequada às suas necessidades.

A cadeira gamer MyMax MX0 é a escolha perfeita para quem busca uma opção de qualidade por um preço baixo. O modelo conta com estrutura ergonômica e confortável, superfície em couro sintético, estrutura metálica e suporte para cargas de até 120 kg, proporcionando não apenas um uso agradável, mas também segurança e durabilidade. Vale apontar que o item entrega regulagem de altura, mas não de inclinação do encosto e nem dos apoios de braço.

Avaliado com uma nota média de 4,4 de 5 estrelas pelos consumidores da Amazon, o modelo recebeu nota máxima em 61% de suas avaliações e se destaca pela excelente qualidade do material de construção e facilidade na montagem, o que dá um ótimo custo-benefício. Aos interessados, é possível adquirir a cadeira gamer MX0 da MyMax por valores a partir de R$ 549.

Prós: Valor acessível

Valor acessível Contras: Sem regulagem de encosto e apoios de braço

Produto desta matéria | TechTudo EM CONTA MyMax MX0 R$ 739 IR À LOJA

Todas as ofertas de MyMax MX0 × Veja todas as opções com as melhores ofertas nas lojas parceiras. EM CONTA MyMax MX0 R$ 739 IR À LOJA

O modelo MX9 da MyMax é uma boa alternativa para quem busca mais regulagens ainda distante da faixa dos R$ 1.000. A cadeira gamer conta com estrutura ergonômica e confortável, braços ajustáveis 2D (altura e rotação lateral), função balanço e reclinação de até 135º, além de estofado denso, coberto por couro sintético e com almofada lombar inclusa. Segundo a marca, o produto suporta cargas de até 150 kg, porém, usuários afirmam que o item teve a estrutura comprometida e danificada após alguns dias de exposição a cargas de 120 kg.

Avaliado com uma nota média de 3,5 de 5 estrelas pelos consumidores da Amazon, o modelo recebeu nota máxima em 31% das avaliações. No entanto, muitos consumidores ressaltam o fato de terem recebido o produto com peças faltando, além do alinhamento final do item não ser esteticamente agradável. Aos interessados, é possível adquirir a cadeira gamer MX9 da MyMax por valores a partir de R$ 854.

Prós: Boas opções de regulagem

Boas opções de regulagem Contras: Alinhamento final deixa a desejar e usuários afirmam que não suporta a carga indicada

Produto desta matéria | TechTudo ERGONÔMICA MyMax MX9 R$ 1.018 IR À LOJA

Todas as ofertas de MyMax MX9 × Veja todas as opções com as melhores ofertas nas lojas parceiras. ERGONÔMICA MyMax MX9 R$ 1.018 IR À LOJA

3. MyMax MX1 - a partir de R$ 899

A cadeira gamer MyMax MX1 é mais uma boa alternativa abaixo dos R$ 1.000. O modelo entrega revestimento em couro sintético, espuma de boa densidade, almofada lombar, função balanço e suporte para cargas de até 120 kg. Porém, o modelo conta apenas com regulagem de altura, sem permitir o ajuste da inclinação do assento ou dos apoios de braço. Aos interessados, é possível adquirir a cadeira gamer MX1 da MyMax por valores a partir de R$ 899.

Prós: Modelo de estrutura bastante confortável

Modelo de estrutura bastante confortável Contras: Sem regulagem de inclinação de encosto e altura de apoio de braço

Produto desta matéria | TechTudo FUNÇÃO BALANÇO MyMax MX1 R$ 899 IR À LOJA

Todas as ofertas de MyMax MX1 × Veja todas as opções com as melhores ofertas nas lojas parceiras. FUNÇÃO BALANÇO MyMax MX1 R$ 899 IR À LOJA

4. MyMax MX7 - a partir de R$ 959

A cadeira gamer MX7 da MyMax é uma opção interessante para quem busca uma alternativa robusta e de grande estilo. Disponível nas cores vermelho e verde, o modelo tem estrutura metálica resistente, revestimento em couro sintético e regulagem completa nos apoios de braço, altura de assento e reclinação de encosto, além de suportar cargas de até 150 kg.

Avaliado com uma nota média de 4,3 de 5 estrelas pelos consumidores da Amazon, o modelo recebeu nota máxima em 64% de suas avaliações e se destaca pelo conforto e facilidade na montagem. Contudo, usuários apontam que, em poucos meses de uso, a cadeira mostrou necessidade de manutenção com braços amolecidos, ruídos no uso e, em casos mais extremos, rompimento de solda e bastão entortado. Aos interessados, é possível adquirir a cadeira gamer MX7 da MyMax por valores a partir de R$ 549.

Prós: Opções de cores

Opções de cores Contras: Usuários relatam a necessidade de manutenção em poucos meses de uso

Produto desta matéria | TechTudo DURÁVEL MyMax MX7 R$ 900 IR À LOJA

Todas as ofertas de MyMax MX7 × Veja todas as opções com as melhores ofertas nas lojas parceiras. DURÁVEL MyMax MX7 R$ 900 IR À LOJA

A MyMax MX5 é uma ótima alternativa para quem busca uma cadeira gamer com estilo e design atrativo. Disponível nas cores preto e vermelho, preto e verde, preto e branco e preto puro, o modelo entrega conforto e ergonomia com sua estrutura robusta, espuma injetada de alta densidade e suporte para até 150 kg. O produto entrega regulagem de altura no assento, inclinação de até 180º no encosto e função balanço.

Avaliado com uma nota média de 4,5 de 5 estrelas pelos consumidores da Amazon, o modelo recebeu nota máxima em 75% de suas avaliações e se destaca por seu conforto e facilidade na montagem, entregando excelente custo-benefício. Aos interessados, é possível adquirir a cadeira gamer MX5 da MyMax por valores a partir de R$ 1.030.

Prós: Variedade de cores

Variedade de cores Contras: Valor elevado

Produto desta matéria | TechTudo INCLINA 180º MyMax MX5 R$ 1.030 IR À LOJA

Todas as ofertas de MyMax MX5 × Veja todas as opções com as melhores ofertas nas lojas parceiras. INCLINA 180º MyMax MX5 R$ 1.030 IR À LOJA

A cadeira gamer MX8 da MyMax é a escolha ideal para quem busca o que há de melhor no mercado. Com estrutura metálica e revestimento em couro, o modelo entrega regulagem completa de assento, encosto e apoio de braço. É possível adquirir o produto nas cores preto, preto e azul e preto e vermelho.

Avaliado com uma nota média de 4,5 de 5 estrelas pelos consumidores da Amazon, o modelo recebeu nota máxima em 52% de suas avaliações. Aos interessados, é possível adquirir a cadeira gamer MX8 da MyMax por valores a partir de R$ 1.099.

Prós: Boas opções de regulagem

Boas opções de regulagem Contras: Valor elevado

Produto desta matéria | TechTudo AJUSTÁVEL MyMax MX8 R$ 1.100 IR À LOJA

Todas as ofertas de MyMax MX8 × Veja todas as opções com as melhores ofertas nas lojas parceiras. AJUSTÁVEL MyMax MX8 R$ 1.100 IR À LOJA

Echo Buds: o fone de ouvido da Amazon vale a pena?