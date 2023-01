Já a MoobX GT Racer, que apresenta assento espumado e almofadas de suporte lombar e para a cabeça por cerca de R$ 899. Outra opção é a PCYes Mad Racer V8 Turbo, que pode ser inclinada em até 135 graus e possui duas almofadas para as costas e para a cabeça por valores que partem de R$ 1.455. Veja cinco modelos de cadeira gamer preta para comprar em 2023.

1 de 1 Cadeira gamer preta: 5 modelos discretos para ter mais conforto — Foto: Divulgação/Unsplash Cadeira gamer preta: 5 modelos discretos para ter mais conforto — Foto: Divulgação/Unsplash

1. Bela Royale - a partir de R$ 599

A cadeira Bela Royale é revestida em material sintético e costuras que imitam tecidos em estilo carbono, utilizado como reforço plástico com fibra. Ela possui encosto maior que os convencionais para atribuir uma sensação maior de conforto que combina com o seu formato ergonômico. O modelo pode ser encontrado por valores que partem de R$ 599.

De acordo com a fabricante, seu estofamento possui boa densidade que trazem maior firmeza às áreas de contato, fornecendo uma experiência confortável. Além disso, ela conta com apoio de cabeça menor e almofada para lombar. Avaliado em 4 de 5 estrelas, os compradores pontuaram que ela é resistente. No entanto, listaram que este modelo não possui controle de inclinação nem regulagem do encosto.

Prós: resistente e custo-benefício

resistente e custo-benefício Contras: não possui inclinação e regulagem no encosto

2. MyMax MX0 - a partir de R$ 739

A MyMax MX0 é uma cadeira ergonômica voltada para quem quer conforto sem precisar investir muito. Ela é toda revestida em material sintético e tem uma estrutura metálica na base e nos apoios para braços. Além disso, seu peso máximo é de 120 kg. O produto é visto por cerca de R$ 739.

De acordo com o fabricante, ela possui superfície com apoio de espuma com densidade controlada. Porém, não possui encosto regulável. O revestimento é todo em preto com detalhes fosco e brilhante. Avaliado em 4,4 de 5 estrelas, a cadeira se destaca pelo custo-benefício. Porém, destacam o desconforto no encosto após um determinado tempo de uso.

Prós: custo-benefício

custo-benefício Contras: encosto não é confortável

3. PCYes Mad Racer STI - a partir de R$ 747

A Mad Racer STI é um modelo da marca PCYes que é recomendada para aqueles que buscam custo-benefício. Revestida em malha de poliuretano acolchoada, ela pode proporcionar conforto para aqueles que passam bastante tempo no PC. No entanto, é preciso destacar que, diferente da maior parte das cadeiras, esta não dispõe de apoio para cervical e lombar. O produto pode ser encontrado por preços a partir de R$ 747.

De acordo com a fabricante, ela permite mudar a altura e reclinar o encosto e o assento suporta até 120 kg. Os consumidores da Amazon avaliam a cadeira em 4,5 de 5 estrelas. As avaliações destacam a qualidade do material e o conforto, mas outros mencionam um possível incômodo com a inclinação natural da cadeira.

Prós: custo-benefício e revestimento confortável

custo-benefício e revestimento confortável Contras: não acompanha apoio para lombar e cervical

4. MoobX GT Racer - a partir de R$ 899

A MoobX GT Racer pode ser uma opção para quem busca adquirir uma cadeira confortável e com um formato mais discreto, tanto para o home office, quanto para os momentos de diversão. O assento oferece espuma, com promessa de conforto e alta durabilidade, que se soma à pintura preto piano para um visual clean e direto. O encosto reclina em até 180 graus e as almofadas de suporte lombar e para a cabeça devem trazer conforto no uso diário. Ela é vendida por preços que partem de R$ 899.

Com nota média 4,5 de 5, entre 450 avaliações na Amazon, o modelo tem nota máxima em 75% e se destaca pela facilidade na hora da primeira armação e pelo custo-benefício. Porém, outros comentários indicam que o material sintético estimula a transpiração, causando uma sensação de calor.

Prós: visual minimalista e clean

visual minimalista e clean Contras: sem alteração na altura do apoio de braços

5. PCYes Mad Racer V8 Turbo - a partir de R$ 1.455

A PCYes Mad Racer V8 Turbo é uma cadeira feita com 100% poliéster e possui a opção de inclinação de até 135 graus com a opção relax, em que a cadeira acompanha o movimento do corpo, ideal para quem costuma passar horas na frente do computador. A cadeira permite a adaptação da postura do usuário, com alterações de altura de até 100 mm que funciona com o apoio de um pistão classe 4. Além disso, conta com regulagem individual para o apoio de braço para trazer mais conforto na utilização do mouse e do teclado. O produto é encontrado por cerca de R$ 1.455.

Ela possui duas almofadas para as costas e para a cabeça, rodas que permitem rotação em 360 graus e são feitas de poliuretano, material que não danifica o piso. A avaliação é de 4,4 de 5 estrelas, com destaques relacionados à resistência, conforto e possibilidade de adaptação a diferentes biotipos. Entretanto, outros destacam que ela é uma cadeira difícil de manuseio.

Prós: confortável e revestida em poliéster

confortável e revestida em poliéster Contras: preço elevado

