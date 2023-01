Cadeira RGB: 5 opções voltadas para o público gamer

Cadeiras com iluminação RGB são ideais para fornecer mais conforto durante as partidas e ainda pode combinar com o setup gamer. Empresas como TGT, Mancer, Dragonwar, Dazz, Seven Lions, e Galax disponibilizam modelos por preços a partir de R$ 1.024 , como é o caso da Mancer Adhara, que traz revestimento em tecido sintético e almofadas para lombar. Os preços citados no texto foram verificados durante a apuração da matéria, no mês de janeiro de 2023.

Já a Pro Gamer Series GC-015, da Dragonwar, apresenta um encosto com reclinação em até 145 graus e apoios anatômicos por valores que partem de R$ 1.434. Outra opção é a GC-02, da Galax, que tem texturização completa na cor branca e almofadas para apoiar o corpo com conforto por cerca de R$ 2.538. Confira a seguir cinco cadeiras gamer RGB para comprar no Brasil em 2023.

1 de 1 Cadeira RGB: 6 opções voltadas para o público gamer — Foto: Divulgação/Unsplash Cadeira RGB: 6 opções voltadas para o público gamer — Foto: Divulgação/Unsplash

Qual cadeira gamer comprar? Tire suas dúvidas no Fórum TechTudo

Por que confiar nas listas do Qual Comprar? Por que confiar nas listas do Qual Comprar? Critérios de avaliação Selecionamos os produtos das nossas listas a partir de critérios como reviews do TechTudo, notas nas lojas e comentários dos usuários. Ficha técnica Sempre trazemos uma breve ficha técnica dos produtos com suas especificações. Tudo para ajudar você a decidir qual produto comprar. Públicos indicados É importante saber para qual tipo de usuário cada produto é indicado e, sempre que possível, vamos incluir esta informação no texto. Variedade de itens Nossas listas trazem produtos diversos para que você consiga compará-los e descobrir qual é a opção mais adequada às suas necessidades.

A cadeira Adhara, da Mancer, promete ser confortável e traz revestimento em tecido sintético e com costura diferenciada para aumentar o conforto. Ainda é possível usufruir de almofadas para lombar e nuca e acolchoamento espesso no assento. O contorno da cadeira conta com iluminação RGB, embora a intensidade seja mais discreta. O produto é vendido por preços a partir de R$ 1.024.

O pistão promete material metálico de alta qualidade. A cadeira acomoda um total de 120 kg e conta com um encosto com reclinação de até 180 graus. Avaliado com uma nota 5 de 5 na Amazon, os consumidores destacam o conforto proporcionado pelo design.

Prós: presença de iluminação RGB

presença de iluminação RGB Contras: os apoios para braço são muito curtos e não contam com acolchoamento

Produto desta matéria | TechTudo RESISTENTE Mancer Adhara R$ 1.024 IR À LOJA

Todas as ofertas de Mancer Adhara × Veja todas as opções com as melhores ofertas nas lojas parceiras. RESISTENTE Mancer Adhara R$ 1.024 IR À LOJA

A Pro Gamer Series GC-015, da Dragonwar, é outro exemplo de cadeira com encosto reclinável, que oferece um ângulo máximo de 145 graus. Tanto o encosto quanto o assento detém construção em tecido sintético e metal, desenvolvidos em formato anatômico para maximizar o conforto ao usuário. Ele é visto por cifras a partir de R$ 1.434.

Com iluminação RGB presente no acabamento do produto, os apoios para braço ofertam tamanho curto e o encosto disponibiliza uma almofada para apoiar confortavelmente a nuca. Avaliado com uma nota de 4,2 de 5 na Amazon, os usuários elogiam o conforto eficiente do design.

Prós: encosto com reclinação

encosto com reclinação Contras: ausência de almofada para a lombar

Produto desta matéria | TechTudo Ergonômica Dragonwar GC-015 R$ 1.434 IR À LOJA

Todas as ofertas de Dragonwar GC-015 × Veja todas as opções com as melhores ofertas nas lojas parceiras. Ergonômica Dragonwar GC-015 R$ 1.434 IR À LOJA

A Galaxy Thunder, da Dazz, também foi desenvolvida com uma costura em formato anatômico para aprimorar o conforto do usuário durante extensas horas de jogo. O encosto carrega duas almofadas para apoiar com eficiência a lombar e a nuca. Já o assento possui acolchoamento de espuma e revestimento em tecido sintético reforçado. Ela é encontrado por cerca de R$ 1.699.

O assento apresenta reclinação de 25 graus e suporte um total de 120 kg, enquanto o encosto garante uma reclinação de até 180 graus. É possível usufruir das luzes LED durante as jogatinas, o que deve contribuir para o cenário gamer do setup. Avaliado com uma nota de 4,7 de 5 na Amazon, os consumidores destacam a facilidade de montagem, mas criticam que o tamanho da cadeira pode não agradar públicos com altura a partir de 1,80 metro.

Prós: almofadas para nuca e lombar

almofadas para nuca e lombar Contras: os apoios para o braço são muito curtos

Produto desta matéria | TechTudo DESIGN MODERNO Dazz Galaxy Thunder R$ 1.699 IR À LOJA

Todas as ofertas de Dazz Galaxy Thunder × Veja todas as opções com as melhores ofertas nas lojas parceiras. DESIGN MODERNO Dazz Galaxy Thunder R$ 1.699 IR À LOJA

4. Seven Lions Neon – a partir de R$ 1.783

A Neon, da Seven Lions, apresenta uma costura com textura em alto relevo, o que deve encaixar na pele de forma mais eficiente e garantir o conforto do usuário. Enquanto o contorno da cadeira apresenta iluminação RGB, o encosto e assento oferecem estofamento em espuma, revestimento em tecido sintético e duas almofadas para apoiar a nuca e a lombar. O produto é visto por preços a partir de R$ 1.783.

O encosto permite uma reclinação de até 180 graus, enquanto o assento promete acomodar até 140 kg. Já o apoio dos braços fornece regulagem de altura e de ângulo.

Prós: apresenta apoios ajustáveis para os braços

apresenta apoios ajustáveis para os braços Contras: braços não disponibilizam acolchoamento

Produto desta matéria | TechTudo CONFORTO Seven Lions Neon R$ 1.783 IR À LOJA

Todas as ofertas de Seven Lions Neon × Veja todas as opções com as melhores ofertas nas lojas parceiras. CONFORTO Seven Lions Neon R$ 1.783 IR À LOJA

A GC-02, da Galax, é o único modelo desta lista com texturização cor branca, que deve combinar com a intensa iluminação LED presente no contorno do acabamento. O encosto traz acabamento com estofado espesso e de alto relevo, além de proporcionar almofadas para apoio anatômico da lombar e nuca. Os consumidores interessados precisam desembolsar R$ 2.538.

Os apoios do braço disponibilizam ajustes de altura e posição, enquanto o encosto garante uma inclinação de até 180 graus. O assento acomoda até 150 kg e é indicado para públicos com até 1,90 metro de altura. Avaliado com uma nota de 4,2 de 5 na Amazon, os consumidores destacam a beleza do design, conforto proporcionado pelo acabamento e o sistema de iluminação LED.

Prós: iluminação intensa

iluminação intensa Contras: não é indicada para quem possui mais de 1,90 metro de altura

Produto desta matéria | TechTudo VISUAL ILUMINADO Galax GC-02 R$ 2.538 IR À LOJA

Todas as ofertas de Galax GC-02 × Veja todas as opções com as melhores ofertas nas lojas parceiras. VISUAL ILUMINADO Galax GC-02 R$ 2.538 IR À LOJA

Echo Buds: o fone de ouvido da Amazon vale a pena?