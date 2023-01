CBLOL 2023: veja line-up de LOUD, paiN e mais times no 1° split

As equipes do Campeonato Brasileiro de League of Legends ( CBLOL ) 2023 mudaram suas line-ups em relação à edição passada, já que a janela de transferências para a primeira etapa do torneio foi bastante movimentada. Muitos jogadores migraram de uma equipe para outra, enquanto alguns que atuaram na temporada passada acabaram ficando sem time para competir, abrindo espaços para novos nomes.

Vale destacar ainda a procura de algumas organizações por jogadores da Coreia do Sul, incluindo novatos e nomes que já possuem alguma experiência no cenário brasileiro. Veja, a seguir, as escalações de todas as dez equipes do CBLOL 2023 (1° Split).

Fluxo

Organização dos astros do Free Fire Bruno "Nobru" Goes e Lucio “Cerol” dos Santos, o Fluxo está buscando encontrar sucesso também no MOBA da Riot Games. Sua chegada ao CBLOL 2023 se deu após a compra da vaga da Rensga Esports. Contudo, suas contratações não visam somente um passeio pela competição e devem fazer do Fluxo um nome de enorme relevância no CBLOL. Para começar, a experiência será levada pela rota superior com o veterano Rodrigo "Tay" Panisa, jogador que está na ativa desde 2013. Já os demais são mais jovens no cenário competitivo.

Na selva, está Pedro "Disamis" Gonçalves, caçador que atuou somente na Liberty em sua carreira e que impressionou por sua regularidade. Um dos melhores jogadores da rota do meio em 2022, Bruno "Hauz" Ferreira deixou a KaBuM! Esports para vestir a camisa do Fluxo. Como suporte, está Gabriel "Jojo" Dzelme, que teve um período muito vitorioso em sua passagem pela RED Canids Kalunga. Por fim, a principal contratação do Fluxo é o jovem atirador Diego "Brance" Amaral, destaque da LOUD e uma das revelações da última temporada.

Geralmente, contratações de treinadores não ganham tanta atenção quanto a movimentação dos jogadores. Porém, o Fluxo mudou essa situação ao contratar Gabriel "Turtle" Peixoto, treinador que estava atuando na LCS (liga norte-americana) com a camisa da Evil Geniuses e que fez história ao conquistar a taça da primeira etapa da competição em 2022.

Escalação do Fluxo

Topo: Rodrigo "Tay" Panisa

Caçador: Pedro "Disamis" Gonçalves

Meio: Bruno "Hauz" Ferreira

Atirador: Diego "Brance" Amaral

Suporte: Gabriel "Jojo" Dzelme

Treinador: Gabriel "Turtle" Peixoto

Treinador: Luis "ONMETA" Junior

FURIA Esports

A FURIA Esports chega para o CBLOL 2023 com praticamente a mesma escalação da segunda etapa do CBLOL 2022. A única diferença está na rota inferior, mais especificamente na função de atirador. Matheus "Trigo" Trigo deixou a paiN Gaming, após conquistar dois vice-campeonatos durante a temporada passada, para assinar com a FURIA. O jogador acumula excelentes atuações individuais, mas ainda falta em sua carreira o título de CBLOL. Já foram três finais, duas pela paiN e uma pela Rensga, mas a taça acabou escapando de suas mãos nessas oportunidades.

Escalação da FURIA Esports

Topo: Francisco "fNb" Miranda

Caçador: Gabriel "Goot" Goot

Meio: Bruno "Envy" Farias

Atirador: Matheus "Trigo" Trigo

Suporte: Ygor "RedBert" Freitas

Treinador: Lucas "Maestro" Pierre

Treinador: Felipe “Brandão” dos Santos

INTZ

Diferentemente da FURIA, a INTZ optou por uma grande renovação em sua line-up. Os remanescentes foram somente Yan "Yampi" Petermann e Júlio "NOsFerus" Cruz. Para a rota superior, aparece o nome de Kwon "Zzk" Hee-won, jogador sul-coreano que conquistou algumas taças na LCK Academy (a liga de base da Coreia do Sul) e que teve uma experiência em 2022 na TCL, a liga da Turquia. Como suporte, mais um nome da Coreia do Sul: Woo "Nia" Jun-sung. Trata-se de uma verdadeira aposta da INTZ, já que Nia iniciou sua carreira profissional recentemente, em 2022.

Para a função de atirador, está o brasileiro Yudi "NinjaKiwi" Miyashiro. Ele apareceu no cenário competitivo brasileiro em 2022, pela Rensga Academy, mas precisou subir rapidamente ao time principal em meio a uma enorme reformulação da equipe, motivada pelos péssimos resultados na primeira etapa em 2022. NinjaKiwi, apesar da crise em seu time, fez ótimos jogos, inclusive marcando um Pentakill, e encontrou seu espaço na INTZ em 2023.

Escalação da INTZ

Topo: Kwon "Zzk" Hee-won

Caçador: Yan "Yampi" Petermann

Meio: Júlio "NOsFerus" Cruz

Atirador: Yudi "NinjaKiwi" Miyashiro

Suporte: Woo "Nia" Jun-sung

Treinador: Allan “Strazzi” Strazzi

Treinador: Franklin “Aoshi” Coutinho

KaBuM! Esports

Os Ninjas da KaBuM! Esports aparecerão de cara nova também na temporada de 2023. Com exceção de sua dupla na rota inferior, os três outros jogadores serão novidades na escalação principal da equipe. Assim como a INTZ, a KaBuM! focou em talentos sul-coreanos para encontrar sucesso no CBLOL. O único brasileiro entre as novas contratações é Artur "Scary" Queiroz. Trata-se de um caçador que já estava na KaBuM! Academy, tendo atuado na segunda etapa de 2021 e nas duas etapas de 2022. Por conta de suas atuações, a KaBuM! optou por subi-lo para a equipe principal.

Para a rota do meio, um jogador da Coreia do Sul que já é conhecido no cenário brasileiro: Cha "Yuri" Hee-min. Ele se aventurou no Brasil na segunda etapa do CBLOL 2021, quando chegou ao vice-campeonato pela Rensga Esports. Após duas temporadas atuando pela LCO, a liga da Oceania, o player retornou ao Brasil para jogar pelos Ninjas. Por fim, o veterano Han "Lonely" Gyu-joon também chega para ocupar a rota do topo. Lonely possui boa experiência na complicada LCK, liga sul-coreana, e atuou na última temporada pela Team Aze, que joga na liga da América Latina.

Escalação da KaBuM!

Topo: Han "Lonely" Gyu-joon

Caçador: Artur "Scary" Queiroz

Meio: Cha "Yuri" Hee-min

Atirador: Igor "DudsTheBoy" Homem

Suporte: Gabriel "Scuro" Scuro

Treinador: André "Ti0ben" Martinez

Liberty

A Liberty também fez uma renovação em sua line-up, mas, diferentemente de outras equipes que tomaram a mesma decisão, ela optou somente por jogadores brasileiros. Por sinal, os três novos jogadores contratados vinham atuando no CBLOL Academy na última temporada e buscavam um espaço no torneio principal. Dois deles chegam após realizarem uma excelente temporada de 2022 pela paiN Gaming Academy e serem, inclusive, indicados para o Prêmio CBLOL 2022 na categoria "Melhor Jogador CBLOL Academy". Eles são o caçador Lucas "AcceZ" Santos e o atirador Julio "Juliera" Henrique, o vencedor na categoria em questão.

AcceZ e Juliera também foram campeões do CBLOL Academy 2022 (2° Split), coroando as ótimas atuações que ambos realizaram pela paiN Academy e dando a eles a atenção que precisavam para subirem à competição principal. Ao lado deles, também foi contratado o meio Elvis "Piloto" Vergara. Ele possui uma boa experiência, tendo iniciado sua carreira em 2018, e teve como sua última equipe a Miners Academy, onde contou com um Top 4 no CBLOL Academy 2022 (1° Split) como melhor resultado.

Escalação da Liberty

Topo: Thiago "Kiari" Luiz

Caçador: Lucas "AcceZ" Santos

Meio: Elvis "Piloto" Vergara

Atirador: Julio "Juliera" Henrique

Suporte: Alexandre "Cavalo" Fernandes

Treinador: Leonardo “Alocs” Belo

Treinador: Márcio “Eryon” Reis

Los Grandes

Depois de atuar em 2022 com o nome de Flamengo Los Grandes, a organização aparece em 2023 somente como Los Grandes, após a saída do Flamengo Esports do competitivo. Sua line-up mudou consideravelmente, com o caçador Filipe "Ranger" Brombilla sendo o único remanescente. A Los Grandes também apostou em dois jogadores sul-coreanos para 2023, ambos desconhecidos no cenário brasileiro. No topo, chega Shin "HiRit" Tae-min, um jogador que aparece na Los Grandes após adquirir uma boa experiência na LEC, liga europeia, quando atuava pela Misfits.

Na rota do meio, o experiente Kim "Lava" Tae-hoon . Ele conta com passagens por equipes como T1, na época que se chamava SK Telecom T1, e Hanwha Life Esports, mas nunca atuou fora de seu país, o que obrigará o jogador a se adaptar ao estilo de comunicação de seus novos companheiros. Por fim, uma rota inferior inteiramente brasileira com o atirador Lucas "Netuno" Flores, ex-jogador da FURIA Esports, e o suporte Vinicius "Zay" Viana, um jovem jogador que iniciou sua carreira em 2022 e que atuou apenas pela FURIA Academy.

Escalação da Los Grandes

Topo: Shin "HiRit" Tae-min

Caçador: Filipe "Ranger" Brombilla

Meio: Kim "Lava" Tae-hoon

Atirador: Lucas "Netuno" Flores

Suporte: Vinicius "Zay" Viana

Treinador: Sukhee “Stardust” Son

Treinador: Marcelo “Riyev” Carrara

LOUD

A atual campeã LOUD também competirá no CBLOL 2023 com uma line-up idêntica à de 2022. A única diferença está na função de atirador. Com a saída de Diego "Brance" Amaral, a LOUD precisou correr atrás de outro jogador para a rota e também optou por um nome sul-coreano. Ele é Moon "Route" Geom-su, um jogador que carrega experiência na TCL, liga da Turquia, e que já vestiu famosas camisas da LCK, liga da Coreia do Sul, como Jin Air Green Wings e SANDBOX Gaming. Esta também será sua primeira experiência no Brasil.

Escalação da LOUD

Topo: Leonardo "Robo" Souza

Caçador: Park "Croc" Jong-hoon

Meio: Thiago "tinowns" Sartori

Atirador: Moon "Route" Geom-su

Suporte: Denilson "Ceos" Oliveira

Treinador: Lucas “BeellzY” Spínola

paiN Gaming

A tradicional paiN Gaming também aparece com poucas mudanças. Com a ida do atirador Matheus "Trigo" Trigo para a FURIA Esports, a equipe contratou Ju "Bvoy" Yeong-hoon, que retorna ao Brasil após atuar pelo Flamengo Esports em 2020. A outra novidade também envolve a rota inferior dos tradicionais. O suporte Yan "Damage" Neves continuará no time em 2023, mas com a diferença de estar disputando a posição com Fábio "ProDelta" Marques, campeão do CBLOL Academy 2022 (2° Split) pela paiN Academy e um dos indicados na categoria "Melhor Jogador CBLOL Academy" no Prêmio CBLOL 2022.

Escalação da paiN Gaming

Topo: Choi "Wizer" Ui-seok

Caçador: Marcos "Cariok" Oliveira

Meio: Mattheus "dyNquedo" Rossini

Atirador: Ju "Bvoy" Yeong-hoon

Suporte: Yan "Damage" Neves

Suporte: Fábio "ProDelta" Marques

Treinador: João Pedro “Dionrray” Barbosa

Treinador: Shin “Xero” Hyeok

RED Canids Kalunga

A RED Canids Kalunga buscou manter por bastante tempo a mesma line-up que conquistou os títulos do CBLOL 2021 (2° Split) e CBLOL 2022 (1° Split). Contudo, após o Top 4 no CBLOL 2022 (2° Split), alguns jogadores acabaram por deixar o time, mas a base segue muito semelhante. Para começar, o meio é Adriano "Avenger" Perassoli, que vinha disputando posição com Daniel "Grevthar" Xavier até então, mas terá sua oportunidade de ser titular absoluto da equipe por conta da saída de seu agora antigo companheiro de time.

Por sinal, esse é um caso semelhante ao de Felipe "Boal" Boal. Com a saída de Guilherme "Guigo" Ruiz, Boal não terá mais que batalhar pela titularidade na rota do topo, como vinha fazendo na última temporada. Dessa forma, a única novidade real na Matilha é a contratação de Choi "Kuri" Won-yeong. O suporte sul-coreano atuou pelo Flamengo Esports e Flamengo Los Grandes em 2022 e chega na RED Canids para atuar no lugar deixado por Gabriel "Jojo" Dzelme.

Escalação da RED Canids Kalunga

Topo: Felipe "Boal" Boal

Caçador: Gabriel "Aegis" Lemos

Meio: Adriano “Avenger” Perassoli

Atirador: Alexandre “TitaN” Santos

Suporte: Wonyoung “Kuri” Choi

Treinador: Calisto “COELHO” Rabaiolli

Treinador: Caio “lanterninho” Felippe

Vivo Keyd Stars

O CBLOL 2023 marca o retorno de uma das mais tradicionais equipes do cenário de League of Legends no Brasil: a Vivo Keyd Stars. A organização conseguiu seu espaço após adquirir a vaga deixada pela Miners e aparece na competição com uma mistura de experiência e juventude, e apenas com atletas brasileiros. Podemos destacar a presença do atirador Micael "micaO" Rodrigues, que tem apenas 26 anos, mas está presente no cenário competitivo desde 2013. Tetracampeão do CBLOL, micaO atuou pela Keyd Stars entre 2017 e 2019 e retorna ao time após sua última passagem pela INTZ.

Para o topo e a rota do meio, dois jogadores que foram companheiros de RED Canids Kalunga por bastante tempo: Guilherme "Guigo" Ruiz e Daniel "Grevthar" Xavier. Na selva, a Keyd Stars aposta em Hugo "Hugato" Dias, que sempre atuou pela Miners em sua carreira, iniciada em 2021, e viverá uma experiência diferente na nova equipe. Por fim, o parceiro do veterano micaO na rota inferior será Gabriel "Bounty" Donner, outro jovem jogador que teve como última equipe o Flamengo Los Grandes Academy.

Assim como o Fluxo, a Keyd Stars também não poupou recursos para trazer nomes de peso para treinar sua equipe. Primeiro, Gabriel “Von” Barbosa, campeão brasileiro pela LOUD em 2022. Ao seu lado, estará Rodrigo “Kalec” Rodrigues, muito elogiado por sua atuação durante o período que treinou a Liberty.

Escalação da Vivo Keyd Stars

Topo: Guilherme "Guigo" Ruiz

Caçador: Hugo “Hugato” Dias

Meio: Daniel “Grevthar” Ferreira

Atirador: Micael “micaO” Rodrigues

Suporte: Gabriel “Bounty” Donner

Treinador: Gabriel “Von” Barbosa

Treinador: Rodrigo “Kalec” Rodrigues