Cinco sites que você deveria acessar antes de fazer compras online

1 de 6 Lista reúne cinco tipos de site que você deveria acessar antes de comprar produtos online — Foto: Pixabay/Preis_King Lista reúne cinco tipos de site que você deveria acessar antes de comprar produtos online — Foto: Pixabay/Preis_King

1. Sites de cupons de desconto e cashback

Conseguir cupons de desconto e ofertas de cashback é uma tática que ajuda a economizar no momento da compra. Para isso, os consumidores podem recorrer a sites como Cuponomia e Méliuz, que disponibilizam os códigos promocionais e também permitem receber parte do dinheiro investido de volta. Além desses recursos, as plataformas oferecem ainda extensões que avaliam a loja virtual na qual o usuário está e informam as melhores ofertas de cupons, bem como se há cashback disponível.

2 de 6 Cuponomia disponibiliza cupons e cashback em mais de duas mil lojas — Foto: Reprodução/Clara Fabro Cuponomia disponibiliza cupons e cashback em mais de duas mil lojas — Foto: Reprodução/Clara Fabro

2. Sites de avaliações de consumidores

Plataformas de avaliação de consumidores são úteis para checar a reputação de uma empresa. Por meio de sites como Reclame Aqui e Consumidor.gov, os usuários se queixam sobre atendimento, compra, venda, produtos e serviços do e-commerce no qual compraram. Ao pesquisar pelo nome do estabelecimento, é possível ver os problemas mais comuns reportados, bem como as respostas da loja e se a solicitação foi ou não resolvida.

3 de 6 Reclame Aqui mostra reputação das lojas virtuais — Foto: Reprodução/Guilherme Ramos Reclame Aqui mostra reputação das lojas virtuais — Foto: Reprodução/Guilherme Ramos

No Reclame Aqui, por exemplo, são informados também a reputação da empresa – em uma nota que vai de zero a 10 –, o índice de solução e o percentual de consumidores que voltariam a fazer negócio com o estabelecimento, entre outros dados relevantes. Logo, é interessante visitar essas plataformas para saber se a loja online na qual você quer comprar é, de fato, confiável.

3. Comparadores de preço

Comparadores de preço são grandes aliados de consumidores que não abrem mão de uma boa oferta. Plataformas como Zoom e Buscapé permitem que o usuário pesquise pelo produto desejado e veja, entre diversos e-commerces, qual oferece o valor mais em conta. Os sites ainda permitem visualizar o histórico de preço do item, para que você possa se certificar de que a oferta é mesmo vantajosa, e criar alertas de preço, para ser avisado quando o valor da mercadoria baixar.

4 de 6 Além da comparação de preços, o Buscapé investe em conteúdos escritos por especialistas — Foto: Reprodução/Caroline Silvestre Além da comparação de preços, o Buscapé investe em conteúdos escritos por especialistas — Foto: Reprodução/Caroline Silvestre

Além dos comparadores tradicionais mencionados acima, há ainda plataformas para nichos específicos ou com funcionamento colaborativo. É o caso do Compare TechTudo, focado no mercado de tecnologia, e do Promobit, que funciona como uma comunidade em que os próprios usuários enviam as ofertas que encontram na web.

4. Sites para saber a confiabilidade do domínio

Analisar a confiabilidade de um domínio é fundamental para evitar golpes em lojas online falsas. A consulta pode ser feita em diferentes sites a partir do protocolo conhecido como Whois, que faz uma varredura por bancos de dados em busca de informações acerca de determinado domínio e de seu proprietário.

O site Registro.br (registro.br/tecnologia/ferramentas/whois) é uma das principais ferramentas com essa função. Por meio de uma pesquisa rápida, a plataforma lista informações como nome, número do CNPJ e contato do responsável pelo site, além de mostrar a data de criação e atualização do domínio. Se o site tiver sido criado há pouco tempo, desconfie: provavelmente se trata de um golpe.

5 de 6 SiteConfiável analisa a probabilidade de um site ser phishing — Foto: Reprodução/Gabriel Pereira SiteConfiável analisa a probabilidade de um site ser phishing — Foto: Reprodução/Gabriel Pereira

Outra ferramenta aliada na detecção de sites falsos é o Site Confiável (siteconfiavel.com.br). Após uma varredura digital nos dados da empresa, a plataforma informa o consumidor se ele está diante de uma página verdadeira ou suspeita. O Site Confiável é um complemento interessante a ferramentas como Reclame Aqui e Consumidor.gov, já que os sites de reputação levam certo tempo até criarem um índice de avaliação.

“A maioria dos sites que aplicam golpes são descartáveis. Os criminosos criam o site falso ou até um site clonado, fazem anúncios e chegam nos consumidores com preços absurdamente baixos. Infelizmente, os sites de reputação levam um tempo até criarem um índice de avaliação. Nesse meio tempo, as pessoas não encontram informações sobre o site e acabam comprando”, explicou a empresa ao TechTudo.

5. Marketplaces asiáticos

Os marketplaces asiáticos se tornaram muito populares no Brasil e no mundo graças à grande variedade de produtos oferecida. Seja para comprar para consumo próprio, para presentear alguém ou mesmo para revender, plataformas como Shopee e AliExpress se apresentam como uma opção interessante para quem busca benefícios como preços baixos e frete grátis.

6 de 6 Marketplaces asiáticos se tornaram extremamente populares no Brasil graças à sua praticidade e preço baixo — Foto: Reprodução/Mariana Tralback Marketplaces asiáticos se tornaram extremamente populares no Brasil graças à sua praticidade e preço baixo — Foto: Reprodução/Mariana Tralback

Apesar da popularidade, é importante ter cautela ao comprar nessas plataformas. Isso porque elas permitem o cadastro de diversos vendedores, mas nem todos são confiáveis. Por isso, antes de comprar, verifique a reputação do anunciante e observe também as avaliações de outros consumidores sobre o produto. Práticas como essas diminuem as chances de cair em golpes online e de comprar um produto de má qualidade.

