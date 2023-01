Cobra Kai terá 6ª temporada? Tire dúvidas sobre a série da Netflix

Com cinco temporadas e 50 episódios ao todo, a quinta season lançada pela gigante do streaming deixou muitos arcos narrativos inacabados. Se você quer saber mais detalhes sobre a continuação de Cobra Kai, confira a seguir o que já foi divulgado sobre a sequência.

A 6ª temporada já foi anunciada?

A Netflix anunciou, na sexta-feira (20), que a sexta e última temporada de Cobra Kai chegará em breve ao catálogo do serviço, mas sem revelar a data oficial de estreia. Além disso, junto com o comunicado oficial, o streaming ainda divulgou um vídeo tributo da série, relembrando alguns dos momentos mais marcantes da história, com direito a muita pancadaria e competições de karatê. Segundo a própria plataforma, a temporada final será "a maior" e "mais sinistra" até agora.

O que esperar da nova sequência? ( Alerta de spoiler! )

Após a prisão de Terry Silver por conta de seus crimes, todas as trapaças do velho sensei foram reveladas a seus alunos. Além disso, ao descobrirem que Silver deseja participar do Sekai Taikai, o famoso torneio mundial de karatê, Daniel LaRusso e Johnny Lawrence estragam os planos do vilão e conseguem entrar de última hora no campeonato. O gancho que fica para a sexta temporada é se realmente veremos os lutadores de Cobra Kai e Miyagi-Do em uma competição global e se Terry ficará realmente preso por muito tempo, visto que o personagem é repleto de artimanhas traiçoeiras.

Outro ponto de destaque que provavelmente será abordado é a gravidez e o nascimento do primeiro filho de Carmen e Johnny. Por fim, há grandes chances de vermos mais de Chozen nos últimos episódios da série, visto que ele ligou para Kumiko e se declarou ao seu grande amor.

Existem chances da história continuar?

Ainda durante o anúncio da sexta e última temporada, no Twitter, os criadores da série, Josh Heald, Jon Hurwitz e Hayden Schlossberg, comentaram sobre a despedida do projeto, afirmando que apesar do ciclo concluído ser "agridoce", ele também é de "celebração". Porém, o que chamou atenção no comunicado oficial foi, na verdade, uma possível sugestão de que os roteiristas do projeto original da Netflix têm ideia de ampliar o universo de Cobra Kai.