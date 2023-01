Como aprender coreano sozinho? Veja 5 plataformas úteis e grátis

Quem quer aprender coreano sozinho pode contar com o apoio de plataformas online gratuitas. O Duolingo , por exemplo, ajuda você a dar os primeiros passos na aprendizagem do idioma a partir de uma experiência lúdica e gamificada. A plataforma Coursera , por sua vez, disponibiliza um curso introdutório de cinco semanas sobre a língua. Canais do YouTube e tradutores também podem ser aliados no processo de aprender a falar coreano. Na lista a seguir, conheça cinco plataformas gratuitas para aprender coreano do zero na Internet ou melhorar o seu desempenho no idioma.

1. Duolingo

O Duolingo é um aplicativo que permite aprender diversos idiomas, incluindo o coreano, de forma lúdica e intuitiva. Para começar a usá-lo, basta criar um cadastro com e-mail ou com os dados de contas do Facebook ou do Google, definir metas de estudo e informar seu nível de conhecimento do idioma. Se estiver começando, o software vai direcionar exercícios mais básicos; se você já tiver alguma proficiência, poderá testar o seu nível de conhecimento no app e estudar lições intermediárias ou avançadas.

A experiência no Duolingo é gamificada, de forma que o aluno recebe pontos e recompensas conforme progride nos estudos. Os exercícios treinam competências como pronúncia, escrita e domínio da gramática. É possível acessar o Duolingo pelo navegador — o serviço possui até extensão para Chrome — e pelo celular, usando o aplicativo disponível para Android, iPhone (iOS) e Windows Phone.

2. How To Study Korean

Outra opção para aprender coreano grátis é o site How To Study Korean (Como Estudar Coreano, em tradução literal do inglês). A plataforma está disponível apenas na versão web e é dividida em oito unidades – desde a inicial, "Aprendendo a ler", até a mais avançada (na data de publicaçõ desta matéria), "Gramática coreana avançada superior". O curso passa por constante atualização e tem, atualmente, 158 aulas disponíveis. A programação é que haja até 175 aulas ao fim da unidade atual.

Vale ressaltar que a plataforma é em inglês, o que exige que o aluno tenha certo domínio desta língua para usá-la. As lições, entretanto, podem ser acessadas em diferentes idiomas, incluindo o português. Cada unidade é dividida em 25 atividades, três quizzes e um teste final, além de contar com PDFs com todas as lições, livros de exercícios (apenas em inglês) e vídeos e faixas de áudio para ajudar na pronúncia.

3. Coursera

O Coursera é uma plataforma de cursos online que abrange diversas áreas do conhecimento, incluindo o aprendizado de idiomas. O curso "First Step Korean" (Primeiro Passo em Coreano, em tradução literal do inglês), ministrado por uma professora da Universidade de Yonsei, é gratuito e oferece certificado ao ser concluído. A carga horária exigida para completar o curso é de cerca de 18 horas. Apesar de as aulas serem em inglês, é possível ativar legendas em português.

No Coursera, também há o benefício da flexibilidade, com a possibilidade de redefinir os prazos das atividades de acordo com sua programação. O curso é dividido em cinco semanas, com vídeos, mais de 20 leituras e 16 testes ao longo do caminho. As aulas tratam de assuntos como alfabeto, cumprimentos, família e rotinas diárias.

4. Aprendendo Coreano

O YouTube pode ser um bom aliado no aprendizado de uma nova língua, uma vez que conta com canais dedicados ao assunto. É o caso do "Aprendendo Coreano", canal que está desde 2009 no ar e reúne aulas da professora Aileen. Os conteúdos são divididos em playlists dedicadas a temas como gramática, expressões e vocabulário, o que facilita a organização de roteiros de estudo, por exemplo.

Uma dica interessante é começar pela playlist "Coreano para iniciantes", na qual Aileen ensina o básico para quem não tem nenhum conhecimento na língua. O canal ainda conta com vídeos sobre testes de proficiência para o aluno medir seu progresso, e lives. A professora responsável pelo conteúdo também dá aulas no site "Coreano Online", plataforma paga disponível na web.

5. Tradutor Papago

O Papago é um tradutor online com versões para web, Android e iPhone (iOS). Ele funciona de maneira similar a outros softwares de idiomas e também pode ajudar no aprendizado de coreano, uma das 13 línguas disponíveis na plataforma. Além da tradução tradicional de palavras digitadas, a ferramenta também oferece reconhecimento automático e tradução de texto em imagens. Existe ainda a possibilidade de traduzir por voz e em tempo real durante conversas.

Usuários que consomem portais em coreano vão gostar de saber que o Papago também consegue traduzir sites inteiros pela plataforma. Além disso, se você quiser praticar o idioma escrevendo, o tradutor reconhece palavras manuscritas e traduz até mesmo caso o dispositivo esteja offline.

