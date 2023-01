Como montar uma carteira de investimentos? Veja 5 apps úteis

Há diversos aplicativos disponíveis para Android e Iphone ( iOS ) que ajudam investidores iniciantes e veteranos a montar e administrar sua carteira. Entre as opções estão XP Investimentos , Rico e NuInvest . Ao abrir sua conta em qualquer um deles, você terá acesso imediato a produtos de renda fixa, como Tesouro Direito , e renda variável, como ações , além de receber dicas e materiais para se informar sobre o mercado e fazer as melhores escolhas. Na lista a seguir, o TechTudo reúne cinco apps de investimento para você montar a sua carteira.

Vale lembrar que todo investimento envolve riscos financeiros, em menor ou maior grau. Por isso, antes de fazer uma operação, é preciso estudar bastante a respeito do produto que se quer adquirir.

1. Rico

Lançada em 2011, a Rico é uma corretora que oferece diversos produtos financeiros. Por meio do aplicativo, o investidor pode consultar seu patrimônio, o desempenho da carteira e os detalhes de qualquer investimento. Também é possível investir em vários ativos de renda fixa (Tesouro Direto, Tesouro Selic, CDB, LCI e LCA) e renda variável (Fundos de Investimento, Fundos Imobiliários, Minicontratos, Mini Índice, Mini Dólar, BDRs e outras ações da Bolsa de Valores BM&F). O app conta ainda com o modo Super Day Trade, que promete dar mais agilidade às operações na bolsa de valores.

Para usar o app, basta baixá-lo na loja de aplicativos do sistema do seu celular e fazer login. Caso não tenha conta na corretora, será preciso criar uma clicando em “Abrir conta” e depois em “Iniciar”. Siga os passos informados pelo app e preencha todas as informações pessoais. Quando o seu acesso for liberado, você poderá fazer depósitos para adquirir os produtos desejados.

2. XP Investimentos

A XP Investimentos é uma corretora do Grupo XP. Por meio do aplicativo, o investidor consegue fazer um gerenciamento completo de sua conta, com opções para visualizar informações, investimentos, rentabilidade e conteúdo para estudar sobre o mercado financeiro. A corretora fornece uma ampla gama de opções de renda fixa e variável. Caso esteja se sentindo inseguro, é possível responder a um questionário que vai definir seu perfil de investidor e recomendar uma carteira.

Ao baixar o app em seu Android ou Iphone (iOS), é preciso fazer login com o usuário e a senha. Caso não tenha conta, vá em “Abrir conta” e preencha todo o cadastro. Assim que o o acesso for liberado, faça depósitos em sua conta XP e use o saldo para investir. Comece o procedimento tocando em alguma das opções do menu, como Renda Fixa, Tesouro Direto, Fundos de Investimento, Renda Variável e outros.

3. NuInvest

A NuInvest – antiga Easynvest – é a corretora do Nubank. Seguindo a proposta dos demais produtos da empresa, o serviço visa a ajudar o usuário a investir sem burocracia. Ao abrir o aplicativo, você verá produtos de Renda Fixa, Tesouro Direto, CDB, Fundos e Debêntures. Há opções de combos de investimento feitos de acordo com o seu perfil e carteiras de investimento completas com 10 ações. O app tem ainda um Home Broker facilitado, recomendações de especialistas e acompanhamento dos rendimentos dos seus investimentos.

Quando entrar no aplicativo, você será convidado a fazer login ou criar sua conta. Ao finalizar o processo, faça seu primeiro depósito com as informações recebidas e comece a investir. Vale ressaltar que, ao abrir sua conta, o cliente tem direito à corretagem zero em BDRs, ETFs, FIIs. A interface do NuInvest é bastante intuitiva, permitindo encontrar os serviços e produtos rapidamente.

4. Kinvo

O Kinvo é um aplicativo disponível para Android e iPhone (iOS) extremamente útil para gerenciar seus investimentos, principalmente quando você tem produtos em mais de uma corretora. Isso porque ele permite que você reúna tudo em um só lugar. Suas principais ferramentas incluem ainda notificações de seus dividendos, recebidos e outros; cotações em tempo real para os mais diversos ativos; consulta de proventos por período; análise de risco retorno e informações sobre o impacto da inflação sobre os produtos, entre outras opções que facilitam a tomada de decisão na hora de investir.

Para utilizar o Kinvo, você precisa sincronizar as informações de seus bancos ou corretoras em que há investimentos. O primeiro passo é criar uma conta no serviço. Depois, será possível atualizar e visualizar as instituições cadastradas quando quiser. O app conta com uma versão Premium, na qual o usuário tem acesso a múltiplas carteiras, análises avançadas, acesso completo ao Kinvo Web e outros benefícios. Na versão mensal, o custo é de R$ 14,90, já o pacote anual custa R$ 119,90.

5. TradingView

O TradingView permite que você acompanhe o mercado financeiro em detalhes para tomar melhores decisões em seus investimentos. Por meio dele, é possível visualizar gráficos com diversas opções sobre determinado ativo, ler notícias importantes sobre o mercados, ver análises para embasar suas decisões e até criar uma lista personalizada para acompanhar apenas os ativos do seu interesse.

Ao abrir o app, o usuário pode usar a lupa para pesquisar o ativo desejado e tocar sobre ele para exibir os gráficos. É possível inserir indicadores e fazer marcações para um melhor entendimento. No menu inferior, você tem opções para criar sua lista personalizada e ver postagens com ideias relacionadas a operações na bolsa de valores.

O app tem muitas funções gratuitas e começa com um teste de 30 dias, mas é possível fazer uma assinatura Premium para turbinar os recursos, acessando mais indicadores, mais gráficos por janela, alertas no servidor, mais layouts de gráficos salvos e muito mais. O pacote Pro custa R$ 75,99 mensais; o Pro+, R$ 149,99; e o Premium, R$ 304,99. Quanto maior o pacote selecionado, maior será a quantidade de recursos.

