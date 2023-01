Computador fazendo barulho? Veja as principais causas e soluções

Seu PC está fazendo barulho de motor ou emitindo outros sons estranhos quando é iniciado ou durante o funcionamento? É importante ficar atento, pois esses ruídos podem significar que seu computador está com problemas. Reconhecer o barulho e sua causa traz a possibilidade de solucionar as falhas de uma maneira rápida e eficiente. Para facilitar, o TechTudo reúne alguns problemas no seu PC que podem ser identificados por barulhos específicos.

PC fazendo barulho? Os problemas de rede podem estar relacionados a defeitos no hardware e de software

1. Barulhos no leitor de CD/DVD

É normal o computador reproduzir barulhos quando se lê um CD ou DVD no disco de leitura. Entretanto, se o disco estiver vazio e mesmo o computador fizer barulhos, algum componente dele pode estar solto ou mal encaixado. Uma solução rápida para este problema seria desconectar os cabos do driver e depois comprar uma outra unidade.

2. Estalos que vêm do HD

Disco rígido pode apresentar problemas se o PC fizer barulho de estalo

Ao iniciar o computador, se você ouve um som parecido com um estalo (ou um “click”) que vêm do HD, é hora de se preocupar e realizar um backup. Esse barulho é causado por um mal funcionamento no disco rígido, principalmente no cabeçote responsável pela leitura e armazenamento de dados. Faça um backup urgentemente e leve seu computador a uma loja de confiança para ter certeza do problema, e depois adquirir outro HD.

3. Marimbondos no Cooler

Se o ventilador do seu computador fizer um barulho parecido com marimbondos, pode significar que esteja com algum problema. Para resolver isso, desligue o PC, abra-o com cautela para verificar o estado do ventilador. Pode ser poeira no ventilador, um fio que está em seu caminho ou mal conectado. A solução do problema é simples, seja limpando-o, tirando o fio do caminho ou conectando um fio solto de volta.

Cooler da Noctua de alta performance vem equipado com dissipador

4. “Cracks”, ”pops” e ruídos vindos da caixa de som

Se ao ligar o computador você ouve alguns barulhos vindos da caixa de som, a conexão entre computador e caixa de som pode estar apresentando problemas. Tente reconectar o cabo no PC e, se mesmo assim não funcionar, conecte um fone de ouvido para ter certeza se o problema realmente são das caixinhas.

5. Bips na BIOS

Tela principal da BIOS

A BIOS do computador se comunica através de sua linguagem própria, os “bips”. O normal ao se ligar o computador é ouvir um bip, que indica que a BIOS passou pelos testes antes da inicialização do sistema. Se ocorrerem bips extras, algum problema pode estar ocorrendo, em geral componentes mal encaixados (principalmente a memória), a placa de vídeo pode estar solta do conector ou até mesmo uma placa-mãe pode estar dando sinal de adeus.

6. Computador saudável emite poucos sons

Em geral, computadores saudáveis são silenciosos e só apresentam barulhos como os de cima descritos quando algum problema está ocorrendo. Se isso acontecer, confira se o mesmo ainda está no prazo de garantia, caso negativo, com a devida cautela, tente manusear os componentes. Qualquer coisa mais séria, busque uma assitência de confiança e faça o orçamento para o conserto e pense duas vezes se não está na hora de se trocar o computador velho de guerra.

