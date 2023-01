Conheça 8 jogos fofos e tranquilos que prometem 'aquecer seu coração'

Jogos fofos e reconfortantes costumam acalentar o coração de jogadores através de suas narrativas emotivas e jogabilidade relaxante. Entre os títulos que representam bem tal estilo estão Animal Crossing: New Horizons , Spiritfarer, Stardew Valley e Outer Wilds . Vale dizer, no entanto, que o fato de serem relaxantes não significa que não possuam desafios ou trechos com maior tensão. Isso porque a maioria dos títulos tem histórias complexas, com momentos de conflito e melancolia, mas que, no geral, trazem experiências positivas. Por isso, veja, a seguir, oito games tranquilos para conhecer.

1. Spiritfarer - PS4, XB, SW, And, iOS, PC

Neste game independente, jogadores seguem os passos de Stella, uma barqueira novata encarregada de encontrar almas perdidas e ajudá-las a realizar a passagem para o pós-vida. Durante o jogo, é possível pilotar o enorme barco da protagonista e erguer construções que serão úteis, desde casas para os passageiros até hortas e locais para criar recursos.

Decidir como organizar as construções em seu barco adiciona um prazeroso elemento de simulação, mas a maior parte da jogabilidade envolve explorar ilhas pelo oceano e ajudar os passageiros com seus últimos desejos antes de partirem, por meio de atividades como pescaria, culinária e decoração de seus quartos. O título está disponível para dispositivos Android e iPhone (iOS), mas é exclusivo para assinantes da Netflix.

2. Disney Dreamlight Valley - PS5, XBSX/S, PS4, XB, SW, PC

Há muitos simuladores de vida no mercado, mas Disney Dreamlight Valley oferece uma experiência única ao permitir que usuários convivam com personagens de sua infância, tanto da Disney quanto da Pixar. O game coloca jogadores como a última esperança do vale encantado de Dreamlight Valley, tomado por uma força sombria chamada Forgetting (Esquecimento).

Ao lado de personagens como Mickey, Pateta e Merlin (da animação A Espada era a Lei), será possível completar missões e realizar atividades como pescar, plantar, cozinhar e cuidar do vale para limpá-lo de plantas espinhosas malignas. O jogo está disponível para assinantes do Xbox Game Pass, sem custos extras, no Xbox Series X, Xbox Series S e Xbox One.

3. Bugsnax - PS5, XBSX/S, PS4, XB, SW, PC

Metade insetos, metade lanches: estes são os Bugsnax, misteriosas criaturinhas que desafiam o senso comum e são deliciosas. No game, o jogador, que faz parte de uma raça chamada Grumpus, é um jornalista que deve investigar o desaparecimento de uma exploradora chamada Elizabet Megafig, que afirma ter descoberto os "insetos" na ilha de Snaktooth.

A jogabilidade em primeira pessoa envolve usar várias ferramentas e armadilhas para capturar os diferentes tipos de Bugsnax, cada qual com seus próprios hábitos e biomas, e dá-los para outros Grumpus comer. O game está disponível para PlayStation 4 (PS4), PlayStation 5 (PS5), Xbox One, Xbox Series X/S, Nintendo Switch e PC.

A série LittleBigPlanet ganhou uma nova aventura, que deixa de lado a parte de criação de conteúdo da franquia para focar em uma jogabilidade de plataforma multiplayer, semelhante a Super Mario 3D World. Nela, o pequeno Sackboy terá que enfrentar o vilão Vex, que deseja dominar o mundo de Craftworld ao forçar seus habitantes a construírem uma máquina devastadora chamada Topsy-Turver.

As fases do jogo são extremamente coloridas e alegres, com ambientes semiabertos e suporte a multiplayer para até 4 pessoas no PlayStation 5 (PS5) e PlayStation 4 (PS4), perfeito para jogar em família e com crianças. Além disso, o game também está disponível para PC, via Steam.

5. Outer Wilds - PS5, XBSX/S, PS4, XB, SW, PC

Relaxante, porém intrigante, Outer Wilds é um game que apresenta algo menos "fofo" e aposta na contemplação do universo. Nesta aventura espacial em primeira pessoa, jogadores explorarão vários planetas de um sistema solar alienígena enquanto exploram o que sobrou de culturas antigas e tentam descobrir o que está acontecendo. Algo curioso no jogo é que o sol explode a cada 22 minutos, transformando-se em uma supernova. Desse modo, o jogador só sobrevive graças a um looping de tempo, que mantém as informações obtidas como pistas para desvendar o mistério.

6. Animal Crossing: New Horizons - SW

A clássica série de simulador de vida da Nintendo permite que usuários tenham uma vida tranquila em uma ilha isolada. Nela, é possível interagir com outros habitantes, animais e até trocar itens. O jogo funciona com um sistema de tempo que acompanha o mundo real, incluindo dias comemorativos e estações do ano, com diferentes tipos de conteúdo.

Durante o dia, é possível realizar diversas atividades, como pescar, caçar insetos e desenterrar fósseis. Tais tarefas são úteis não só pela diversão que proporcionam, mas também para ganhar dinheiro, que pode ser usado na compra de móveis, itens decorativos ou pagamentos de dívidas. Caso queira, também dá para convidar amigos para visitar sua ilha em multiplayer online e realizar atividades em grupo.

7. Stardew Valley - PS4, XB, SW, And, iOS, PC

Baseado na antiga série de simulador de fazenda Harvest Moon, Stardew Valley traz uma experiência tranquila de simulador. No game, o jogador abandona a vida agitada da cidade para cuidar de uma fazenda deixada como herança por seu avô. Nela, então, é possível capinar o terreno, plantar diversos vegetais, regá-los diariamente e colhê-los em troca de dinheiro, usado para comprar itens melhores e mais sementes. Além disso, o jogo também oferece a opção de interagir com pessoas da cidade, realizando missões para elas, formando amizades e até se casando.

8. Unpacking - PS5, PS4, XB, SW, PC

Unpacking torna uma experiência bastante entediante da vida real em um desafio divertido: o ato de desempacotar coisas após uma mudança. O jogo é dividido em diferentes fases, que representam anos da vida de uma personagem, e tem como objetivo fazer com que todos os objetos que estão nas caixas encontrem seu lugar na casa nova.

Para isso, será preciso movê-los com frequência, virá-los, e ser criativo em como guardar cada item, que não pode apenas ficar largado em um lugar inadequado. Ao longo das fases, há uma história tocante subentendida sendo contada, que pode ser percebida através dos diferentes itens e casas a cada ano.

