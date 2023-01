Conheça A Morte do Demônio, franquia de filmes de terror assustadores

O trailer de A Morte do Demônio: A Ascensão movimentou as redes sociais nesta semana. O mais novo título da franquia Evil Dead (conhecida no Brasil como A Morte do Demônio) tem estreia marcada para o dia 21 de abril nos cinemas do país. Assim como na obra original, lançada em 1981, um grupo de pessoas são perseguidas por forças malignas após abrirem o Necromonicon, O Livro dos Mortos. A continuação conta com Alyssa Sutherland (Vikings), Lily Sullivan (A Garota dos Seus Sonhos) e Morgan Davies (A Árvore) no elenco.

Criada pelo diretor Sam Raimi, responsável pela primeira trilogia do Homem-Aranha nos cinemas, a franquia A Morte do Demônio rendeu três filmes, dois reboots (que inclui A Ascenção) e a série de comédia e terror Ash vs. Evil Dead. Enquanto o novo filme não chega, aqui você confere mais sobre as produções anteriores e onde maratoná-las no streaming e aluguel, em plataformas como Netflix, Amazon Prime Video, Google Play Filmes e iTunes.

Uma Noite Alucinante: A Morte do Demônio (1981)

O primeiro filme da franquia é também o primeiro longa-metragem profissional do diretor Sam Raimi, que foi realizado com poucos recursos financeiros e um elenco de atores iniciantes. Mesmo com tais obstáculos, Uma Noite Alucinante é considerado um clássico do terror e com habilidades cênicas imitadas até hoje, a exemplo do movimento de câmera na cena da floresta. O longa está disponível no Claro TV+, com censura para maiores de 18 anos.

Na trama, um grupo de universitários decide passar a noite em uma cabana abandonada no meio do nada. A situação deles piora quando encontram um livro antigo chamado Necromonicon, o Livro dos Mortos, e uma gravação em áudio de um feitiço antigo. Após mexerem nestes objetos, a madrugada de Ash Williams (Bruce Campbell), Cheryl (Ellen Sandweiss), Scott (Richard DeManincor), Linda (Betsy Baker) e Shelly (Theresa Tilly) não será mais a mesma. Uma Noite Alucinante tem nota 7,4 no IMDb; no Metacritic a nota é 72 entre a crítica e 8.2 entre os usuários. Já no Rotten Tomatoes, a aprovação é de 95% entre a crítica e 84% entre a audiência.

Uma Noite Alucinante 2 (1987)

Seis anos após o primeiro filme, em março de 1987, é lançada a sequência Uma Noite Alucinante 2, novamente com o ator Bruce Campbell no papel do protagonista Ash Williams. Com maior prestígio no mercado, Raimi conseguiu mais recursos financeiros para produzir o longa, e obteve um retorno de US$ 5,9 bilhões em bilheteria. A sequência está disponível para aluguel no Google Play Filmes (R$ 9,90) e Microsoft Store (R$ 4,90).

Em uma história similar a do primeiro filme, Ash e sua namorada Linda (Denise Bixler) estão encurralados em uma cabana por forças malignas invocadas pelo Necronomicon. Porém, Ash agora conta com a ajuda de estranhos que sabem lidar com o mal, além de uma espingarda e uma motosserra. Uma Noite Alucinante 2 tem nota 7,7 no IMDb, 72 entre a imprensa no Metacritic e 8.2 entre o público, além de índice de 95% no tomatômetro do Rotten Tomatoes, ao lado de 89% na visão da audiência.

Uma Noite Alucinante III (1993)

O terceiro filme da saga é também o último com direção e roteiro de Sam Raimi. Lançado em fevereiro de 1993, Uma Noite Alucinante 3 é o filme da franquia onde o terror é misturado com aventura e comédia medieval. Além de Bruce Campbell no papel principal, o filme conta com Embeth Davidtz (A Lista de Schindler), Ian Abercrombie (Desperate Housewives), Bridget Fonda (A Assassina), entre outros. A sequência está disponível no Amazon Prime Video (via canal MGM).

Após os eventos do segundo filme, Ash é alvo de um feitiço do Livro dos Mortos e é transportado para o ano de 1300. Para voltar à sua época, ele precisa do Necronomicon. Entretanto, um exército de zumbis malignos também quer o livro para dominar o mundo. Comparado aos dois filmes anteriores, Uma Noite Alucinante 3 tem pontuação menor, mas ainda acima da média. Possui nota 7,4 no IMDb, 59 entre os críticos do Metacritic (e 8.1 do público), e 74% de aprovação da imprensa no Rotten Tomatoes, ao lado de 87% dos espectadores.

A Morte do Demônio (2013)

Vinte anos após o terceiro filme de Sam Raimi, foi lançado em março de 2013 A Morte do Demônio, o primeiro reboot da franquia. O longa teve direção do uruguaio Fede Álvarez (O Homem nas Trevas), em seu primeiro trabalho no cinema. Raimi e o ator Bruce Campbell estão entre os produtores; já o elenco conta com Jane Levy (Shameless), Jessica Lucas (Gotham), Elizabeth Blackmore (Diários de um Vampiro), entre outros. O título está disponível para aluguel na Claro Vídeo e Amazon Prime Video por R$ 6,90, Microsoft Store por R$ 7,90 e iTunes por R$ 11,90.

O filme refaz a história do primeiro longa, de 1981. Mia Allen (Levy) é uma viciada em drogas que conta com a ajuda do irmão David (Shiloh Fernandez) e dos amigos Eric (Lou Taylor Pucci), Olivia (Lucas) e Natalie (Blackmore) para tratar o vício. O grupo chega até uma cabana abandonada onde Mia será cuidada, mas uma série de eventos sobrenaturais acontecem quando eles encontram o Livro dos Mortos. Filme de menor pontuação da franquia até o momento, A Morte do Demônio tem nota 6,5 no IMDb, 57 entre a crítica e 7.3 entre o usuários do Metacritic e aprovação de 63% no Rotten Tomatoes, sendo 64% por parte da audiência.

Ash vs Evil Dead (2015 - 2018)

Em outubro de 2015, a franquia Evil Dead teve sua primeira série lançada no streaming. Ash vs Evil Dead marca o retorno do ator Bruce Campbell no papel do herói Ash Williams. Com três temporadas de 10 episódios cada, o show foi desenvolvido por Sam Raimi ao lado do irmão Ivan e do roteirista Tom Spezialy (Rewind - Mudando o Futuro). Ao lado de Campbell, estão presentes Ray Santiago (Entrando Numa Fria Maior Ainda), Dana DeLorenzo (The Mad Ones) e Lucy Lawless (Xena: A Princesa Guerreira). Originalmente feito para o Starz, a série está disponível no Brasil pela Netflix.

Décadas após os eventos da trilogia original, Ash quer viver uma vida longe de qualquer responsabilidade contra qualquer força do mal. Mas uma infestação urbana de deadites, espíritos demoníacos parasitas que possuem corpos humanos, acaba com sua aposentadoria de uma vez por todas. O retorno de Ash ganhou ótima atenção do público e crítica. No IMDb, o longa possui nota 8,4. Já no Metacritic, a crítica garantiu metascore 76 e os usuários, 8.9. A aprovação no Rotten Tomatoes é de 99% entre a crítica e 94% entre a audiência.

A Morte do Demônio: A Ascensão

O quinto filme da franquia Evil Dead é uma história independente e sem conexão direta com o reboot de 2013. O novo longa tem direção de Lee Cronin (The Hole in the Ground), em substituição à Fede Álvarez. O filme tem estreia marcada no Brasil no dia 21 de abril. Por ser um filme com distribuição e produção da Warner Bros. Pictures e New Line Cinema, é provável que o longa entre no catálogo do HBO Max após sua saída das telonas.

Após uma longa viagem na estrada, Beth (Lily Sullivan) visita sua irmã Ellie (Alyssa Sutherland) e seus três filhos. A visita ganha tons assustadores após as irmãs descobrirem um livro enigmático, que desperta forças malignas dentro da casa. Em A Ascensão, Sam Raimi não esteve envolvido como produtor ou roteirista do filme, funções realizadas aqui por Cronin no roteiro e Robert G. Tapert (Xena: A Princesa Guerreira) na produção executiva.