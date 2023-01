Conheça MIUI 14, nova versão do Android presente nos celulares Xiaomi

A Xiaomi revelou oficialmente alguns dos celulares que vão receber a nova MIUI 14, a versão turbinada do Android que está nos dispositivos da gigante chinesa. A interface baseada no Android 13 chega ao mercado com um conceito minimalista, com direito a experiência de interface limpa para o usuário, otimização do consumo de energia e aprimoramento nas funções de segurança e privacidade.

A companhia chinesa já tinha anunciado a lista com os modelos elegíveis para o update em julho de 2022. O processo de atualização começa a partir deste mês de janeiro. Dentre os primeiros contemplados estão o Xiaomi 12, Xiaomi 12 Pro, Xiaomi 12 Ultra, além de toda a geração do Redmi K50. Os tablets, por sua vez, começarão a ser atualizados com a MIUI 14 a partir de abril de 2023. Descubra nas linhas a seguir todos os detalhes.

Qual o melhor Xiaomi? Conheça os 3 celulares mais potentes em 2022

1. Experiência minimalista

2 de 7 Apenas 8 app não podem ser desinstalado de um telefone Xiaomi ou Redmi com o MIUI 14. — Foto: Reprodução/My Smart Price Apenas 8 app não podem ser desinstalado de um telefone Xiaomi ou Redmi com o MIUI 14. — Foto: Reprodução/My Smart Price

O conceito por trás da nova versão da interface da Xiaomi é permitir ao usuário uma experiência limpa. Isso significa que os celulares da gigante chinesa virão com menos aplicativos instalados de fábrica. Além disso, a companhia promete que somente oito apps não poderão ser desinstalados de um telefone Xiaomi ou Redmi. Desta forma, o novo sistema promete ser bastante customizado, conforme a necessidade do usuário.

Com um modelo de interface simples e com menos aplicativos, o software dos celulares Xiaomi deve entregar uma experiência otimizada e rápida, além de ocupar menos espaço. De acordo com a fabricante chinesa, a experiência tende a ser 60% mais fluida e suave que a versão anterior do software no Xiaomi 12S Ultra.

2. Ícones grandes e coloridos

3 de 7 O MIUI 14 oferece maior variedade de widgets — Foto: Reprodução/My Smart Price O MIUI 14 oferece maior variedade de widgets — Foto: Reprodução/My Smart Price

A nova interface dos telefones Xiaomi certamente ficará mais interessante. A ideia da empresa foi tornar os ícones grandes, coloridos e chamativos. Caso os usuários não curtam o novo conceito, cada ícone de aplicativo terá quatro tamanhos disponíveis para personalizar da forma que preferirem.

Haverá um animal de estimação na tela inicial que executará algumas ações cotidianas. Para tornar a experiência mais sensível e divertida, a gigante chinesa optou por trazer uma interação no qual o bichinho terá uma função parecida com os antigos Tamagotchis.

4 de 7 O app de animal de estimação da área de trabalho deve interagir com o usuário — Foto: Reprodução/Tech Droider O app de animal de estimação da área de trabalho deve interagir com o usuário — Foto: Reprodução/Tech Droider

3. Mais segurança

Em termos de segurança, os celulares da Xiaomi receberão um reforço extra com o upgrade para a nova interface MIUI 14. O sistema investe em soluções de criptografia trabalhando no processamento local de dados. Outro ponto relevante é a otimização de armazenamento. Com isso, vai ser mais fácil a localização de arquivos duplicados no aparelho.

5 de 7 Nova interface vai oferecer sistema criptografado para dar mais segurança aos usuários — Foto: Divulgação/Xiaomi Nova interface vai oferecer sistema criptografado para dar mais segurança aos usuários — Foto: Divulgação/Xiaomi

Além disso, o novo sistema promete com atualização deixar o usuário mais confortável em termos de privacidade. Logo, também promove otimização na proteção contra fraudes, oferecendo aos usuários mais recursos para evitar problemas na hora de efetuar compras online.

4. Hub familiar

6 de 7 No MIUI 14, os membros familiares poderão compartilhas seus vídeos e fotos — Foto: Reprodução/My Smart Price No MIUI 14, os membros familiares poderão compartilhas seus vídeos e fotos — Foto: Reprodução/My Smart Price

A partir de agora, a nova interface vai contar com o recurso de serviço familiar. A função vai proporcionar que até nove pessoas da mesma família compartilhem serviços da Xiaomi entre os seus membros. Na prática, se alguém compartilhar na nuvem algum documento ou conteúdo, os outros entes que dividem o grupo familiar podem acessar a pasta. Outro exemplo é o álbum de fotos compartilhado, que reúne as memórias da família e pode ser configurado como protetor de tela.

Primeiros celulares com MIUI 14

7 de 7 Xiaomi 13 já receber a atualização nos primeiros dias de 2023 — Foto: Divulgação/Xiaomi Xiaomi 13 já receber a atualização nos primeiros dias de 2023 — Foto: Divulgação/Xiaomi

A MIUI 14 vai estrear no mercado chinês com dois smartphones de ponta: Xiaomi 13 e Xiaomi 13 Pro. A fabricante já anunciou também a lista com os primeiros dispositivos elegíveis que vão receber a atualização baseada no sistema operacional do Google. Veja abaixo o cronograma:

Janeiro de 2023

Xiaomi 12S Ultra

Xiaomi 12S Pro

Xiaomi 12S

Xiaomi 12 Pro

Xiaomi 12 Pro Dimensity Edition

Xiaomi 12

Xiaomi Mix Fold 2

Redmi K50 Pro

Redmi K50

Redmi K50 Ultra

Redmi K50 Gaming Edition

Abril de 2023

Xiaomi Pad 5 Pro 12.4

Xiaomi Pad 5 Pro

Xiaomi Pad 5

Redmi Pad