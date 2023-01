Os melhores sites para baixar fontes para Photoshop

É possível baixar fontes para o Photoshop e incrementar suas edições. O famoso editor de fotos e imagens que fornece uma lista original de letras e fontes para os usuários usarem em seus projetos. Entretanto, é possível incrementar as opções já existentes ao adicionar novas fontes, com variados estilos, cores, texturas e designs. Confira, abaixo, os principais sites para baixar fontes para Photoshop e deixar o seu projeto de design diferenciado, com outros tipos e com mais qualidade.