Copinha 2023 ao vivo: onde assistir aos jogos do campeonato online

Os jogos da Copa São Paulo de Futebol Júnior (Copinha) 2023 podem ser assistidos ao vivo no canal "Paulistão", do YouTube . Gratuita, a página transmite algumas partidas do campeonato e ainda permite revê-las mais tarde. Outra opção, desta vez paga, para assistir à Copinha 2023 ao vivo e online é o canal de TV fechada SporTV, cujo sinal é replicado para assinantes do plano Globoplay + Canais ao vivo. É possível ainda acompanhar os duelos no Paulistão Play, plataforma de streaming que reúne diversos conteúdos sobre o futebol paulista.

Esta é a 53ª edição da Copa São Paulo de Futebol Júnior. O torneio, que começou em 2 de janeiro e reúne 128 equipes, tem final prevista para 25 de janeiro. A seguir, veja três plataformas para assistir aos jogos da Copinha 2023 ao vivo e online.

1. SporTV (Globoplay + Canais ao vivo)

O canal de televisão por assinatura SporTV transmitirá alguns jogos da Copinha 2023 ao vivo. Interessados em acompanhar as partidas online pelo computador ou celulares Android e iPhone (iOS) podem recorrer ao Globoplay, serviço de streaming da TV Globo. A cobertura do SporTV está disponível apenas no plano “Globoplay + canais” ao vivo, que pode ser assinado por R$ 49,90, na modalidade mensal, ou por 12 parcelas de R$42,90, na modalidade anual.

2. YouTube

Outra forma de assistir à Copinha online é por meio do canal Paulistão, no YouTube. A página transmite de graça partidas de times do Sul e do Nordeste que não tiveram espaço na TV paga. Para assistir aos jogos da Copinha ao vivo, basta acessar o canal do Paulistão (https://www.youtube.com/paulistao) na versão web do YouTube ou no aplicativo para celulares Android e iPhone (iOS) e selecionar a aba "Ao vivo". As disputas ficam salvas na plataforma e podem ser assistidas posteriormente.

3. Paulistão Play

A Copa São Paulo de Futebol Júnior e outras competições importantes que ocorrem em São Paulo estão disponíveis também no Paulistão Play, plataforma lançada pela Federação Paulista de Futebol (FPF). Por meio do serviço, disponível para web, celulares Android e iPhone (iOS) e alguns modelos de Smart TV, é possível acompanhar as principais partidas ao vivo, os melhores momentos dos jogos e ainda bastidores exclusivos. Os torcedores também podem, a partir de uma assinatura mensal de R$34,99, reassistir grandes partidas e conteúdos produzidos na própria plataforma.

Para usar o Paulistão Play, basta acessar "https://paulistaoplay.com.br/" (sem aspas) e fazer um pequeno cadastro com nome, e-mail, CPF e telefone. Concluído o registro, será possível ver, na tela principal, todos os próximos jogos disponíveis ou buscar conteúdos específicos e favoritá-los.

