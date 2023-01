Descubra quais são os 10 celulares mais rápidos do mundo

O celular mais poderoso do mundo é o iQOO 11 Pro, segundo o ranking da AnTuTu divulgado nesta semana. O curioso smartphone chinês levou a melhor depois de uma análise que avalia, mês a mês, o desempenho dos aparelhos mais desejados. No top 5 de dezembro aparecem nomes como Redmi K60 Pro, Vivo X90 Pro Plus, iQOO 11 e Xiaomi 13 Pro . Vale destacar que o levantamento não contempla aparelhos da Apple e foca nos produtos com sistema Android .

Nesta rodada, o Snapdragon 8 Gen 2 (Qualcomm) foi o processador de maior destaque, visto que esteve presente no arranjo dos seis primeiros colocados da lista. Ele dividiu espaço apenas com o Dimensity 9200, da MediaTek, e com a geração anterior de sua mesma linha, o Snapdragon 8 Gen 1.

Confira abaixo a tabela com os 10 celulares Android mais potentes do planeta

Top 10: os celulares Android mais rápidos do planeta Posição Celular Fabricante Processador Pontuação 1º iQOO 11 Pro iQOO Snapdragon 8 Gen 2 1.311.221 2º Redmi K60 Pro Xiaomi Snapdragon 8 Gen 2 1.309.159 3º Vivo X90 Pro Plus Vivo Snapdragon 8 Gen 2 1.299.346 4º iQOO 11 iQOO Snapdragon 8 Gen 2 1.288.523 5º Xiaomi 13 Pro Xiaomi Snapdragon 8 Gen 2 1.280.921 6º Xiaomi 13 Xiaomi Snapdragon 8 Gen 2 1.278.940 7º Vivo X90 Pro Vivo Dimensiity 9200 1.275.365 8º Moto X40 Motorola Snapdragon 8 Gen 2 1.221.809 9º Vivo X90 Vivo Dimensity 9200 1.108.874 10º OnePlus Ace Pro OnePlus Snapdragon 8 Gen 1 1.092.874

O iQOO 11 Pro, dono da medalha de ouro, é um lançamento de dezembro que trouxe consigo especificações como tela de 6,78 polegadas, com painel AMOLED e resolução em Quad HD+. O armazenamento alcança até 512 GB, ao passo que a memória RAM oferece entre 8 e 16 GB. No teste, foi utilizado o modelo de 512 GB e 16 GB das respectivas especificações.

Além do desempenho, as câmeras também se destacam, pois entregam 50 MP na lente principal, 50 MP na ultra wide e 13 MP na teleobjetiva. Ainda há suporte para carregador de 200 W de potência. O modelo foi anunciado na China por valores a partir de 4.999 yuans (R$ 3.915), mas ainda não há previsão de lançamento no mercado global.

Para seguir com a lista, é preciso introduzir o Redmi K60 Pro, da medalha de prata, que ultrapassou até mesmo o Xiaomi 13 Pro, quinto colocado. O celular foi lançado nos últimos dias de dezembro, por 3.299 yuans, cerca de R$ 2.580 no câmbio de hoje.

Mesmo sem ter chegado ao mercado global, ele já desperta interesse por detalhes além do desempenho, sobretudo pelo suporte ao carregamento rápido de 120 W e pelo armazenamento de até 512 GB. No teste, a versão utilizada contava com 16 GB de memória RAM, número máximo oferecido pelo recém-lançado.

Por fim, o Vivo X90 Pro Plus fecha o top 3 com sua ficha técnica que contempla especificações como a câmera principal de 50 MP, que traz um sensor com tamanho de 1 polegada. Por 4.999 yuans, ou R$ 3.915 na conversão, o consumidor também leva tela de 120 Hz, em Quad HD+ e bateria de 4.700 mAh. O armazenamento varia entre 128 GB, enquanto a memória RAM oferece invariavelmente 12 GB.

Lançado em novembro na China, não há pevisão de distribuição do modelo nas demais regiões do globo.

