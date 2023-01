Dia da Proteção de Dados: 5 ajustes para você ativar agora no seu celular

O Dia Internacional da Privacidade de Dados é celebrado neste sábado (28). Pensando nisso, o TechTudo listou cinco ajustes de segurança para usar no seu celular a partir desta data. Entre as medidas, estão, por exemplo, impedir o rastreamento de atividades em apps, assim como desativar a localização em segundo plano. Essas ações são necessárias para garantir um uso mais seguro dos aplicativos, já que muitos podem utilizar os seus dados para fins publicitários - o que, por sua vez, pode soar invasivo e diminuir a sua privacidade nas plataformas. A seguir, veja quais são esses ajustes e como ativá-los.

1 de 7 Dia da Proteção de Dados: 5 ajustes do celular para você ativar agora — Foto: Divulgação/Getty Images Dia da Proteção de Dados: 5 ajustes do celular para você ativar agora — Foto: Divulgação/Getty Images

1. Restringir as fotos a que os apps têm acesso

Depois de instalados, alguns aplicativos podem pedir acesso a fotos e vídeos do seu celular. É o caso, por exemplo, do Instagram, que faz a solicitação quando você decide fazer uma publicação no app. Até pouco tempo atrás, essa permissão concedia acesso à toda biblioteca de mídias, mas, hoje em dia, a partir do iOS 14 e do Android 13, você pode selecionar fotos e vídeos específicos para essas finalidades. Isso é positivo porque, principalmente no caso de mídias sensíveis, o recurso traz mais segurança e privacidade.

Para ver quais aplicativos têm acesso às fotos no iPhone (iOS), basta abrir os Ajustes e escolher “Privacidade” e, depois, “Fotos”. Para revogar esse acesso, toque na opção “Fotos selecionadas”, ao lado do app desejado. Já no Android, quando um app solicitar acesso à biblioteca de imagens, basta selecionar a opção de mídias selecionadas. Vale lembrar que nem todos os celulares têm o recurso, que está disponível no Android 13 (veja aqui a lista completa).

2 de 7 Acessando as configurações de apps no Android — Foto: Reprodução/Gisele Souza Acessando as configurações de apps no Android — Foto: Reprodução/Gisele Souza

2. Autenticação em duplo fator no WhatsApp, Gmail e outros apps

A verificação de duas etapas garante maior segurança no uso dos aplicativos. Isso porque, com a autenticação em duplo fator, é necessário um código ou senha de confirmação – que pode ser enviado pelo e-mail, SMS ou via outro app – para realizar o login, garantindo que a conta do usuário não seja acessada por terceiros. Assim, é mais simples manter seus dados em segurança.

Para ativar a função no WhatsApp, basta ir em “Configurações” dentro do app e acessar “Conta”. Por fim, selecione a opção “Confirmação em duas etapas”, adicionando o PIN com um código de seis dígitos e e-mail para ativação. No Gmail, abra a sua conta do Google e selecione “Segurança” em "painel de navegação”. Em seguida, na aba de “Como fazer login no Google”, toque em “Verificação em duas etapas" e siga os passos para ativação conforme as solicitações exibidas na tela.

3 de 7 Autenticação em duplo fator no WhatsApp — Foto: Reprodução/Gisele Souza Autenticação em duplo fator no WhatsApp — Foto: Reprodução/Gisele Souza

A autenticação de duplo fator ainda está disponível no aplicativo Instagram. Para abrir o seu perfil e tocar no ícone de menu, no canto superior direito da tela. Após isso, abra a aba de “Configurações”, vá em “Segurança” e escolha "Autenticação de dois fatores” para aumentar a segurança da conta.

3. Impedir rastreamento da sua atividade em apps

Alguns aplicativos podem solicitar rastreamento de atividades dos usuários para enviar anúncios personalizados. Uma boa notícia é que é possível impedir essa ação através dos sistemas operacionais Android e iOS.

Para isso, no Android, abra a aba de “Configurações” do celular e selecione “Google”. Escolha a opção “Gerenciar sua Conta do Google” e, na parte superior da tela, selecione “Dados e privacidade”. Depois, é preciso arrastar a tela até o campo “Configurações do histórico” e tocar em “Minha atividade”. Nessa aba, o registro das atividades é encerrado clicando na opção "Desativar".

4 de 7 Interrupção no monitoramento de atividades em apps no Android — Foto: Reprodução/Gisele Souza Interrupção no monitoramento de atividades em apps no Android — Foto: Reprodução/Gisele Souza

No iPhone, o usuário deve ir nos “Ajustes”, selecionar a opção “Privacidade” e, em seguida, “Rastreamento”. A ação pode ser feita para desativar a permissão de rastreio de um aplicativo em específico ou restringir o acesso a todos os apps com a opção “Permitir solicitações”. No iOS, os apps são obrigados a solicitar permissão para rastrear atividades dos usuários. Assim, logo que você fizer a instalação, basta optar por não permitir o rastreamento.

5 de 7 Ação permite retirar a permissão que apps têm de rastrear atividades de usuários — Foto: Reprodução/Gisele Souza Ação permite retirar a permissão que apps têm de rastrear atividades de usuários — Foto: Reprodução/Gisele Souza

4. Usar localização aproximada e desativar localização em segundo plano

É possível impedir que um aplicativo rastreie o local em que você estiver desativando a localização em segundo plano e utilizando apenas a localização aproximada. Isso porque esse rastreamento em segundo plano permite que o aplicativo utilize as informações sempre que estiver aberto. Assim, para desativar essa funcionalidade em Android ou iOS, abra as configurações, vá em "Apps" e escolha "Permissões". Por fim, selecione “Não permitir” na parte da localização.

Já para ativar a localização aproximada em vez da exata no Android, toque em “Configurações” e, posteriormente, em “Localização”. Após isso, vá em “Serviços de localização” e desative a “Precisão de local do Google”. Já no iOS, vá em “Ajustes” e selecione “Privacidade”. Por fim, faça o mesmo procedimento do Android em “Serviços de localização”.

6 de 7 A localização aproximada utiliza Wi-Fi e dados de celular estabelecer sua localização — Foto: Reprodução/Gisele Souza A localização aproximada utiliza Wi-Fi e dados de celular estabelecer sua localização — Foto: Reprodução/Gisele Souza

5. Apagar histórico e cookies automaticamente do navegador

Limpar o histórico e os cookies do navegador do seu celular é outra ação importante para garantir a sua privacidade digital. Essa prática exclui pesquisas anteriores e também dificulta o disparo de publicidade personalizada no seu smartphone, além de garantir que cookies de código antigo não comprometam a segurança do dispositivo.

A exclusão automática no Android pode ser feita através do campo “Configurações”, escolhendo a opção “Gerenciar sua Conta do Google” e, depois, “Dados e privacidade”. Em seguida, role a tela para baixo até o campo “Configurações do histórico” e toque em “Atividade na Web e de apps”. Encontre a opção “Exclusão automática” e escolha o período de exclusão automática, que pode variar de três a 36 meses.

7 de 7 Exclusão de histórico e cookies do navegador — Foto: Reprodução/Gisele Souza Exclusão de histórico e cookies do navegador — Foto: Reprodução/Gisele Souza

Agora, no Safari, navegador padrão do iPhone, essa função fica nos Ajustes. Por lá, busque pelo nome do app, toque sobre ele e, então, selecione a opção "Limpar Histórico e Dados dos Sites". Depois, basta tocar novamente em "Limpar tudo".

Com informações de Google, Instagram e WhatsApp

Veja ainda: 5 dicas para usar o WhatsApp com segurança