Dota 2, CS:GO e mais: 7 jogos com maior premiação nos esports em 2022

Além disso, vale ressaltar que jogos como PUBG Battlegrounds e League of Legends, por exemplo, ficaram no top 10, mas se destacaram mais com os games mobile que com as versões clássicas para PC. Confira, a seguir, os 7 jogos com os maiores prêmios da temporada passada segundo o Esports Earnings.

1 de 8 Tundra Esports campeã do The International 2022 — Foto: Divulgação/The International Tundra Esports campeã do The International 2022 — Foto: Divulgação/The International

7. Rocket League

Em sétimo lugar, temos um jogo em que o Brasil brilhou em 2022. Isso porque a FURIA Esports, equipe brasileira formada por Caio "CaioTG1" Vinícius, Gabriel "caard" Cardozo e Yan "yanxnz" Nolasco, ganhou o torneio com a segunda maior premiação da história do jogo, o Gamers8 2022. O título rendeu ao trio o valor de US$ 500 mil (cerca de R$ 2,5 milhões). Vale destacar ainda que a FURIA buscou um histórico Top 4 no Rocket League Championship Series 2021-22 - World Championship, o mais importante da temporada. Dessa forma, a equipe foi a mais premiada durante o ano.

Além dos jogadores do time brasileiro, outros 1,6 mil foram premiados ao longo de mais de 400 torneios realizados na temporada. Ao somar todos eles, o portal Esports Earnings calculou que o Rocket League distribuiu cerca de US$ 9,4 milhões (cerca de R$ 47 milhões) em prêmios.

2 de 8 FURIA foi um dos destaques do grande ano de Rocket League nos esports — Foto: Divulgação/Gamers8 Esports FURIA foi um dos destaques do grande ano de Rocket League nos esports — Foto: Divulgação/Gamers8 Esports

6. Wild Rift

O "LOL Mobile" teve mais de 600 jogadores premiados em cerca de 100 torneios realizados na temporada 2022. A maior parte dos players premiados do MOBA são da China, país que contou com os maiores valores distribuídos em suas ligas locais. No entanto, as equipes chinesas também se destacaram no Icons Global Championship 2022, mundial da categoria que distribuiu US$ 2 milhões (cerca de R$ 10 milhões) e teve a Nova eSports como campeã, além de outros três times da China figurando no Top 8.

Somando todos os seus torneios, o LOL Mobile ultrapassou a marca de US$ 13 milhões (cerca de R$ 65 milhões) em valores distribuídos para os atletas. Contudo, não se sabe se o League of Legends: Wild Rift contará com números semelhantes em 2023. Afinal, a Riot Games anunciou o foco absoluto na Ásia para a nova temporada, enquanto as demais regiões, como o Brasil, ficarão sem ligas oficiais e limitadas a torneios organizados por empresas parceiras.

3 de 8 Nova eSports campeã do Icons Global Championship 2022 — Foto: Divulgação/Hara Amoros/Riot Games Nova eSports campeã do Icons Global Championship 2022 — Foto: Divulgação/Hara Amoros/Riot Games

5. CS:GO

CS:GO continua sendo o maior FPS dos esportes eletrônicos. Em 2022, o título voltou a contar com dois torneios mundiais, os chamados "Majors". O primeiro deles foi o PGL Major Antwerp 2022, ocorrido no mês de maio; já o segundo, o IEM Rio Major 2022, entre outubro e novembro. Além desses, torneios como IEM Katowice 2022, ESL Pro League Season 15, IEM Cologne 2022 e BLAST Premier World Final 2022 também estiveram presentes no calendário.

Ao todo, o jogo de tiro contou com mais de 2,4 mil jogadores premiados ao longo de 379 torneios organizados. Segundo o Esports Earnings, os valores distribuídos foram de US$ 16,1 milhões (cerca de R$ 80,5 milhões). Também cabe ressaltar que a FURIA Esports foi a equipe brasileira com os maiores ganhos do ano em competições de CS:GO, recebendo mais de US$ 320 mil (cerca de R$ 1,6 milhão).

4 de 8 IEM Rio Major 2022 foi um grande marco dos esportes eletrônicos no Brasil — Foto: Divulgação/ESL IEM Rio Major 2022 foi um grande marco dos esportes eletrônicos no Brasil — Foto: Divulgação/ESL

Fortnite segue como o maior Battle Royale para PC quando se fala em premiações. Os diversos torneios da Fortnite Champion Series (FNCS) e os eventos da série Elite Cup, por exemplo, dominaram o calendário de competições do título da Epic Games. A Gamers8 também teve destaque, uma vez que contemplou tanto o Rocket League quanto os torneios de Fortnite no formato clássico e Construção Zero.

Vale dizer, por fim, que a temporada fechou com o MrBeast's Extreme Survival Challenge, competição organizada pelo youtuber Jimmy "MrBeast" Donaldson e que ofereceu US$ 1 milhão (cerca de R$ 5 milhões).

5 de 8 Veno e Queasy foram campeões no FNCS: 2022 Invitational, evento que fechou a temporada da FNCS no ano — Foto: Divulgação/Epic Games Veno e Queasy foram campeões no FNCS: 2022 Invitational, evento que fechou a temporada da FNCS no ano — Foto: Divulgação/Epic Games

Ao todo, foram 174 torneios e mais de 900 jogadores premiados. O montante total é de aproximadamente US$ 16,2 milhões (cerca de R$ 81 milhões) e o mais premiado dos competidores foi o dinamarquês Anas "Anas" El-Abd, que recebeu cerca de US$ 1,2 milhão (cerca de R$ 6 milhões). Em relação aos brasileiros, temos Pedro "Phzin" e João "Kitoz" Salgado, que lucraram US$ 83,8 mil (cerca de R$ 419 mil).

3. PUBG Mobile

A versão para Android e iPhone (iOS) de PUGB segue sendo um sucesso estrondoso, principalmente nos países asiáticos. Eventos como o PUBG Mobile Global Championship 2021: Grand Finals, realizado em janeiro de 2022, e o PUBG Mobile World Invitational 2022, ocorrido em agosto, estão entre os principais destaques do calendário do game na temporada. Vale ressaltar, ainda, a realização de vários torneios com boas premiações que apareceram nas principais regiões competitivas do Battle Royale, como o Brasil.

De acordo com o Esports Earnings, embora haja menos torneios do Battle Royale do que de outros jogos já citados na lista (72 ao todo), foram mais de 1,5 mil jogadores agraciados com alguma premiação na temporada e mais de US$ 23 milhões (cerca de R$ 115 milhões) de prêmios em 2022. A equipe da Nova eSports ficou com o maior lucro da temporada, com mais de US$ 2,8 milhões (cerca de R$ 14 milhões) conquistados no ano.

6 de 8 Nova Esports foi o time que mais lucrou em 2022 com PUBG Mobile — Foto: Divulgação/ PUBG Mobile Esports Nova Esports foi o time que mais lucrou em 2022 com PUBG Mobile — Foto: Divulgação/ PUBG Mobile Esports

Arena of Valor é a versão internacional do MOBA chinês Honor of Kings. Aqui, consideraremos os torneios de ambas as versões do MOBA mobile, como as próprias grandes ligas de Honor of Kings realizadas na China e as ligas de Arena of Valor nos demais países com equipes profissionais. Assim, em 2022, foram mais de 122 torneios e cerca de 680 jogadores premiados.

Vale dizer, no entanto, que um evento ficou mais evidente que os demais: o Honor of Kings International Championship 2022, realizado em Shenzhen, na China, durante dezembro. A competição reuniu 16 equipes participantes da China e de outras regiões, incluindo o Brasil com a RED Canids Kalunga. Seu prêmio total foi de US$ 10 milhões (cerca de R$ 50 milhões), sendo o segundo torneio de esportes eletrônicos com a maior premiação total de 2022.

7 de 8 Wuhan.eStarPro foi a campeã do Honor of Kings International Championship 2022 e levou para casa US$ 3,5 milhões (R$ 17,5 Milhões) — Foto: Divulgação/HoK Global Esports Wuhan.eStarPro foi a campeã do Honor of Kings International Championship 2022 e levou para casa US$ 3,5 milhões (R$ 17,5 Milhões) — Foto: Divulgação/HoK Global Esports

Somando todos os seus eventos, Arena of Valor e Honor of Kings distribuíram um valor aproximado de US$ 32,73 milhões (cerca de R$ 163,65 milhões) em prêmios, valor que quase alcançou o primeiro colocado da lista.

1. Dota 2

Não há surpresa na liderança de Dota 2 no ranking. Afinal, o The International segue sendo o evento de esports conhecido por formar novos milionários. Esse cenário não foi diferente no The International 2022, que contou com US$ 18,9 milhões (cerca de R$ 94,5 milhões) distribuídos entre 20 equipes participantes. A campeã foi a Tundra Esports, que coroou os atletas capitaneados por Wu "Sneyking" Jingju como os que mais lucraram no ano.

Além desse, outros torneios do título também chamaram a atenção na temporada, como a ESL One Stockholm 2022, a ESL One Malaysia 2022 e o Riyadh Masters 2022, que contou com uma premiação total de US$ 4 milhões (cerca de R$ 20 milhões). Entre 114 torneios organizados e mais de 1 mil jogadores premiados, o Dota 2 distribuiu US$ 32,78 milhões (cerca de R$ 163,9 milhões).

8 de 8 Tundra Esports campeã do The International 2022 — Foto: Divulgação/Dota 2 The International Tundra Esports campeã do The International 2022 — Foto: Divulgação/Dota 2 The International