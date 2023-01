Excel não está somando? 14 coisas que você está fazendo errado

Se o Excel não está somando as células corretamente, pode ser que o programa da Microsoft não esteja seguindo regras necessárias de formatação. Elas determinam uma série de condições para que o aplicativo de planilhas considere suas instruções corretas. E, assim, vai produzir os resultados esperados quando realizar operações matemáticas com graus complexos, além de comandos mais simples, como exibição de data e textos pré-definidos. Conheça os erros mais comuns na hora de escrever fórmulas no Microsoft Excel veja como corrigir.

1. As funções precisam começar com o sinal de igual (=)

O sinal de igual (=) serve para demarcar o início de uma fórmula ou um cálculo simples dentro do Excel. Se você não colocar o sinal antes do cálculo, não vai ser reconhecido pelo programa e o resultado não vai aparecer na planilha.



Por exemplo: se realizar uma divisão e digitar 8/2, sem o sinal de igual antes, o Excel vai entender 8/2 como uma data e não como uma divisão. O formato correto é =8/2. O mesmo vale para funções matemáticas que cobrem um grupo de células na sua planilha: digitar SOMA(A1:A10) não vai apresentar a soma de valores entre as células descritas, apenas o texto. Para corrigir o problema, é preciso colocar o sinal de igual, deixando a função assim: =SOMA(A1:A10).



2. Não deixe parêntesis sozinhos

Outro erro comum é esquecer de fechar os parêntesis. Para as funções serem reconhecidas é necessário que sempre estejam dentro dos pares, do contrário o Excel não reconhecerá as instruções de cálculo.



3. Conheça os argumentos de cada função

Quase todas as funções do Excel precisam de argumentos para funcionarem corretamente. São parte integrante da ordem e fazem com que a fórmula tenha sentido para o programa. Número, por exemplo, é o argumento de uma função SOMA. Letras ou a referência a uma célula específica, são o argumento da função MAIÚSCULA e assim por diante.



Esquecer de designar um argumento para uma função ou aplicar errado, prejudica o cálculo e erros podem retornar depois da execução do comando. Normalmente, o erro #VALOR! está associado com falta de argumento ou argumento errado dentro das fórmulas.



4. Não use números formatados



Ao instruir o Excel sobre um cálculo com valores definidos, é importante não usar números formatados, com cifrões ou vírgulas e pontos entre casas decimais.



Em vez de usar R$ 1.000,00, por exemplo, você deve usar o número simples: 1000. No Excel, o cifrão é um símbolo associado com referências absolutas e as vírgulas determinam a separação de argumentos no interior de uma fórmula. Usar sinais nos cálculos pode gerar resultado errado ou retornar erros do tipo #NUM!.



5. Tipos de dados em cada célula



Se a célula está configurada como texto, o Excel não vai entender as instruções como cálculos e irá exibir as fórmulas, não os resultados. Para impedir que isso aconteça, o usuário deve configurar as células com cálculos para o tipo de conteúdo Geral e não Texto.



6. Símbolos de operações



No Excel, uma multiplicação é determinada pelo símbolo asterisco (*) e não pelo x. Versões mais antigas do programa podem considerar uma expressão de multiplicação com x em vez de * como erro. Algumas versões, em especial as mais recentes, podem corrigir essa desatenção.



7. Separe com aspas

Em algumas ocasiões, fórmulas do Excel podem precisar de alguma informação na forma de texto. Para evitar problemas de leitura na hora do aplicativo realizar o cálculo, esse texto precisa ser separado por aspas do restante da expressão.



8. Limite de 64 funções

Cada fórmula do Excel aceita um limite de 64 funções diferentes. Ou seja, cada fórmula pode conter um máximo de 64 operações matemáticas diferentes.



9. Referências a outras planilhas

É possível chamar valores de uma planilha em outra, dentro de fórmulas do Excel. Para isso, o usuário precisa incluir a referência entre aspas simples, conforme demonstra a imagem.



10. Não divida por zero

A regra de matemática básica também é importante no Excel. Não é possível dividir por uma célula com valor zero. Para evitar problemas, o usuário pode usar a função SEERRO.



11. Evite deletar valores de células referenciadas



Fórmulas costumam chamar valores presentes em células e se você apagar esses valores, as fórmulas poderão apresentar erros. O ideal é verificar as referências antes de apagar informações e substituir as fórmulas por seus resultados.



12. Inspecione o seu trabalho



A ferramenta de Inspeção, presente no menu Fórmulas, verifica a sintaxe das expressões matemáticas e funções gerais que você aplicou na sua planilha. Caso encontre erros, a ferramenta indica a localização dos problemas para que você possa corrigi-los.



13. Avalie fórmulas individualmente



Para confirmar se uma fórmula está correta, use um verificador dedicado a inspeção de fórmulas individuais. O recurso também é acessado no menu Fórmulas.



14. Verificação de erros



Outra maneira de encontrar problemas nas suas fórmulas é aplicando a verificação de erros. O recurso funciona como uma autocorreção ortográfica, como disponível no Word, e corrige automaticamente erros mais comuns em fórmulas.

