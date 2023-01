Feriados em 2023: calendários online mostram datas comemorativas; veja

É possível conferir os feriados de 2023 em sites de calendário. As plataformas online ajudam o usuário a se organizar para o ano que vem, mostrando informações como pontos facultativos e datas comemorativas do Brasil, além de citar em quais dias da semana as datas vão cair. Dessa forma, estudantes e trabalhadores podem se programar para aproveitar os dias de descanso. Neste ano estão previstos nove feriados nacionais, com seis pontos facultativos e muitas possibilidades de emenda.

Os dias da Independência do Brasil, de Nossa Senhora Aparecida e de Finados, por exemplo, caem em quintas-feiras, possibilitando emendas na sexta e um "fim de semana prolongado". A seguir, veja os feriados de 2023 e conheça três sites de calendário para conferir as datas comemorativas do ano.

Lista de feriados nacionais em 2023

1º de janeiro (domingo): Confraternização Universal 7 de abril (sexta-feira santa): Paixão de Cristo 21 de abril (sexta-feira): Tiradentes 1º de maio (segunda-feira): Dia Mundial do Trabalho 7 de setembro (quinta-feira): Independência do Brasil 12 de outubro (quinta-feira): Nossa Senhora Aparecida 2 de novembro (quinta-feira): Finados 15 de novembro (quarta-feira): Proclamação da República 25 de dezembro (segunda-feira): Natal

Pontos facultativos nacionais em 2023

20 de fevereiro (segunda-feira): Carnaval 21 de fevereiro (terça-feira): Carnaval 22 de fevereiro (quarta-feira de cinzas): Carnaval 8 e 9 de junho (quinta e sexta): Corpus Christi 28 de outubro (sábado): Dia do Servidor Público

1. Calendarr

O Calendarr (www.calendarr.com/brasil/calendario-2023/) informa todos feriados nacionais de 2023 no Brasil. Além disso, o site também mostra os pontos facultativos e outras datas comemorativas de relevância no país, como Dia dos Namorados, Páscoa e Dia das Mães. A plataforma apresenta as datas a partir da visualização de um calendário mensal, com os feriados destacados com diferentes cores.

Também é possível visualizar as datas em formato de lista no final da página e até fazer buscas no calendário com a ferramenta de pesquisa, disponível no canto superior direito. O site também permite baixar e imprimir o calendário de 2023 para que você possa vê-lo quando não estiver conectado à Internet.

2. Google Agenda

Além de permitir consultar o calendário com feriados, o Google Agenda é uma ferramenta com diversas funcionalidades que contribuem para um 2023 mais produtivo. Disponível na versão web e também em aplicativo para Android e iPhone (iOS), a plataforma permite organizar compromissos de rotina, criar lembretes e ligar chamadas do Google Meet em eventos criados pelo usuário. Como é interligado a outros serviços do Google, o software pode ser muito útil dentro do "ecossistema de aplicativos da empresa.

O site disponibiliza diferentes opções de visualizações de calendário, como mensal, semanal ou diário, e os feriados são exibidos automaticamente, sinalizados na cor verde escuro. Caso as datas não estejam sendo exibidas inicialmente, é válido conferir se a opção de mostrar feriados está ativada. Para ativá-la, basta acessar a seção "Minhas Agendas", no lado esquerdo da página, e marcar a opção "Feriados no Brasil".

3. Calendário 365

O Calendário 365 (www.calendario-365.com.br/calendario-2023) é outra opção de calendário online para se organizar e conferir os feriados de 2023. Semelhante ao Calendarr, o site mostra as informações por meio de um calendário mensal. Sua principal diferença é a forma como exibe as datas: em vez de especificar quais feriados acontecem em cada mês, a plataforma apenas grifa os dias em vermelho e os reúne em uma lista no final da página.

Além das datas comemorativas, o Calendário 365 ainda mostra as fases da lua, datas de início e término de estações do ano e o relógio mundial. Também existe a possibilidade de baixar o calendário de 2023 em PDF ou JPG e, posteriormente, imprimi-lo.

