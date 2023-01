Fone parou de funcionar do nada? Veja cinco possíveis motivos

Se um fone parou de funcionar do nada, pode ser problemas de software, limpeza ou até mau contato. Mas é importante lembrar que, de maneira geral, os headphones podem ser considerados acessórios bem frágeis, ainda mais se o fone de ouvido for baratinho. Seu fone está com ruídos estranhos ou deixou de tocar música? Entenda possíveis defeitos e motivos que respondem a pergunta: "meu fone de ouvido parou de funcionar do nada, o que faço?".

1. Problema de software

Antes de mais nada, é preciso certificar de que o software, seja ele o sistema operacional do PC ou do smartphone, reconheceu que o plugue está conectado. Pode parecer brincadeira, mas isso é bastante comum, principalmente quando o fone está mudo.

Em máquinas com Windows, alguns drives da placa som avisam automaticamente que um conector está ativo na entrada jack 3,5mm. Você também pode verificar manualmente nas configurações de áudio se o volume está correto ou se a placa de som está ativa.

No celular, a mesma coisa. Veja se o volume está ajustado adequadamente. No smartphone Android, repare se o ícone do fone apareceu na barra de status.

2. Mau contato

Ruídos, cortes repentinos, efeitos estranhos como eco ou diminuição do volume. Tudo isso pode ser acontecer devido ao mau contato do conector com a entrada. Repare se o plugue está encaixado até o final. Algumas entradas de gadgets, como a do iPad, não permite que o conector seja empurrado completamente, o que deixa uma parte a mostra. Isso pode ser agravado ainda mais se o device estiver com capa. Neste caso, não tem jeito, é preciso achar a melhor posição.

3. Limpeza

Vale ressaltar também que sujeira – como areia da praia – tanto na entrada quanto no conector, pode prejudicar o bom funcionamento do fone. Verifique se está limpo corretamente. E lembre-se: nada de água.

4. Controles

Alguns fones possuem um controle para ajuste rápido acoplado no fio. Certifique-se que o volume está ajustado adequadamente e se o botão mudo, quando houver, está ativo.

5. Cabo

É no cabo que geralmente se encontra a maioria dos defeitos. Isso ocorre geralmente por mal uso ou descuido. Por serem flexíveis, as pessoas tendem a deixar de lado cuidados básicos, como evitar colocar peso em cima ou entortá-los de forma excessiva. O cabo pode aparentar estar tudo bem por fora, mas por dentro, se ele se romper, já era.

Com o cabo, é preciso ter um cuidado especial, principalmente com a parte perto do conector e dos drives. Para tirar o conector, evite puxar pelo cabo. Se o fone for mais pesado, evite deixá-lo pendurado.

Agora você já sabe quais os problemas mais comuns dos fones de ouvido. No entanto, para ter certeza que o fone está com algum problema, só testando ele em outro dispositivo.

Só de ser mais cuidadoso, é possível aumentar bastante a vida útil de um fone. Também é preciso ter consciência que modelos mais baratos tendem a ser de qualidade inferior. Vale de cada um analisar se não é mais vantajoso investir em um modelo de uma marca mais conhecida para evitar dor de cabeça.

