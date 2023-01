Fones Beats, iPhone 11, iPad e itens Apple têm desconto de quase R$ 1 mil

1 de 6 iPhone 11 — Foto: Thássius Veloso/TechTudo iPhone 11 — Foto: Thássius Veloso/TechTudo

2 de 6 Beats Studio Buds promete compatibilidade simplificada com iOS ou Android — Foto: Rubens Achilles/TechTudo Beats Studio Buds promete compatibilidade simplificada com iOS ou Android — Foto: Rubens Achilles/TechTudo

O Beats Studio Buds, da Beats, promete compatibilidade simplificada com iOS ou Android. Ele é um acessório completamente sem fio de conexão Bluetooth com encaixe intra-auricular na orelha. Ele promete autonomia de bateria para oito horas ininterruptas de música no modo comum. O fone ainda conta com dois modos de controle: cancelamento total de ruído ou para ouvir música com os sons externos audíveis. O modelo é vendido originalmente por R$ 1.308, mas pode ser visto por R$ 969 — desconto de R$ 339.

Avaliado com uma nota de 4,5 de 5 na Amazon, os consumidores destacam a velocidade de emparelhamento do aparelho com celulares e a rapidez para completar a bateria, além da diversidade de cores. No entanto, destacam que o microfone não é indicado para ligações, causando um distanciamento e delay.

Prós: modelo com cancelamento de ruído

modelo com cancelamento de ruído Contras: não possui microfones bons

Beats Studio Buds R$ 969

3 de 6 Apple Pencil é compatível com os mais diversos modelos e versões de iPads — Foto: Divulgação/Apple Apple Pencil é compatível com os mais diversos modelos e versões de iPads — Foto: Divulgação/Apple

O modelo da 1ª Geração da Apple Pencil é compatível com os mais diversos modelos e versões de iPads. O modelo promete toque preciso, resposta rápida e traço natural. Ele promete entregar a sensação de utilizar um lápis, caneta ou pincel tradicional. De acordo com os usuários, que avaliaram o produto em 5 de 5 estrelas, destacaram a performance com um custo inferior ao da 2ª Geração.

Vale ressaltar que esse modelo acompanha entrada USB-C e é compatível com as versões iPad (até a 10ª Geração); iPad Air (3ª Geração); iPad mini (5ª Geração); iPad Pro de 9,7’ até ao iPad Pro de 12,9. Os membros da Amazon Prime podem adquirir o produto de R$ 1.135 por R$ 999, queda de R$ 136.

Prós: alta precisão e é um acessório confortável

alta precisão e é um acessório confortável Contras: não há

Apple Pencil (1ª geração) R$ 999

4 de 6 Powerbeats Pro é um fone indicado para pessoas que praticam atividades físicas — Foto: Yuri Hildebrand/TechTudo Powerbeats Pro é um fone indicado para pessoas que praticam atividades físicas — Foto: Yuri Hildebrand/TechTudo

O Powerbeats Pro é um fone indicado para pessoas que praticam atividades físicas. Ele promete qualidade de som aprimorada e alto desempenho devido ao seu pistão linear, responsável por criar uma resposta acústica poderosa com baixa distorção, sendo indicado para ambientes externos. Além disso, ele possui botões físicos para controle de volume e mudança de música. Ele promete uma autonomia de até 9 horas contínuas de reprodução e ainda vem com um estojo de carregamento que promete mais 24 horas de autonomia. Ele está disponível de R$ 2.392 por R$ 1.715 — redução de R$ 677.

O dispositivo, que é resistente ao suor e a líquidos, possui quatro tamanhos de protetores auriculares e uma entrada ajustável de orelha, fornecendo mais conforto. Comparado com a versão anterior, ele também é 23% menor e 17% mais leve. Um diferencial é que ele possui sensores óticos de alto alcance que detectam se estão ou não acoplados em seus ouvidos. Desse modo, acionam os recursos de reprodução ou pausa das músicas. Avaliado em 4,7 de 5 estrelas, os compradores destacaram a bateria e o formato intra-auricular. No entanto, destacam erros ao parear com versões desatualizadas do iOS.

Prós: formato intra-auricular e conforto

formato intra-auricular e conforto Contras: problemas no emparelhamento

Powerbeats Pro R$ 1.715

5 de 6 Beats Studio3 Wireless tem cancelamento ativo de ruído — Foto: Yuri Hildebrand/TechTudo Beats Studio3 Wireless tem cancelamento ativo de ruído — Foto: Yuri Hildebrand/TechTudo

O headphone Beats Studio3 Wireless tem cancelamento ativo de ruído, que bloqueia os sons externos para aumentar a imersão, e calibração de áudio em tempo real, que promete adequar o som para transmitir mais emoção. O formato traz conchas acolchoadas, trazendo conforto para quem usa óculos, além de haste dobrável, para se adequar ao usuário e facilitar o transporte.

O fone tem bateria de até 22 horas e é equipado com o chip W1, da Apple, que promete melhorar o controle por dispositivos da marca, além de facilitar o uso da assistente virtual Siri. A nota da Amazon fica em 4,7 de 5, com elogios para a qualidade do som e duração da bateria. Durante a promoção, ele pode ser encontrado de R$ 2.758 por R$ 1.825, ou seja, está R$ 933 mais barato.

Prós: qualidade do som e duração da bateria

qualidade do som e duração da bateria Contras: não é um produto barato

Beats Studio3 R$ 1.825

5. iPhone 11 de 64 GB - de R$ 3.068 por R$ 2.999

6 de 6 iPhone 11 foi apresentado em 2019 — Foto: Thássius Veloso/TechTudo iPhone 11 foi apresentado em 2019 — Foto: Thássius Veloso/TechTudo

O iPhone 11 foi apresentado em 2019, fazendo parte da linha dos iPhone 11 Pro e o iPhone 11 Pro Max. O modelo vem equipado com o processador Apple A13 Bionic, com quatro núcleos de CPU e Neural Engine de 8 núcleos. De acordo com a fabricante, ele acompanha uma bateria de até 17 horas de reprodução de vídeo, prometendo um dia de uso longe das tomadas usuário, apesar de ser um modelo médio. Atualmente, o modelo de 64 GB é o celular mais em conta da linha e pode ser adquirido de R$ 3.068 por R$ 2.999 na Amazon para membros Prime — oferta de R$ 69.

Ele tem tela LCD de 6,1 polegadas, com resolução 1792 x 828 pixels, onde fica o tradicional notch com a câmera frontal de 12 MP e os sensores para o desbloqueio com Face ID. Na traseira, está o módulo com duas câmeras de 12 MP com Smart HDR, Modo Noite e Modo Retrato. Apesar de ser um modelo de 2019, a empresa da maça mantém ele com atualizações. Avaliado em 4,9 de 5 estrelas, os compradores destacam o custo-benefício e o sistema presente no aparelho. No entanto, ressaltam uma qualidade baixa na câmera frontal.

Prós: custo-benefício e sistema A13

custo-benefício e sistema A13 Contras: câmera frontal possui baixa iluminação

iPhone 11 de 64 GB R$ 2.999

6. iPad 10ª Geração de 64 GB com Wi-Fi - de R$ 5.299 por R$ 4.799

O iPad 10ª Geração conta com um processador A14 Bionic, uma tela de 10,9 e porta USB-C. O tablet traz quatro cores, sendo elas azul, rosa, amarelo e prata para um estilo mais moderno, acompanhando as linhas “menos profissionais” dos dispositivos. Dessa forma, como o botão na frente foi removido, o aparelho ficou muito mais próximo das versões Air e Pro. Sua tela é Multi-Touch, retroiluminada por LED Liquid Retina com IPS de até 500 nits de brilho.

Apesar de ter sido lançado em 2022, o tablet da empresa mantém os padrões de 12 MP na frontal em uma única lente, porém com uma versão ultrawide. A traseira também vai continuar com os 12 MP, fornecendo vídeos em resolução 4K em até 60 quadros, assim como o iPhone 12. Ele possui sensores, Touch ID, acelerômetro, barômetro e sensor de luz ambiente. Para os assinantes do Amazon Prime, ele ficará disponível de R$ 5.299 por R$ 4.799 na versão 64 GB — desconto de R$ 500. Avaliado em 4,2 de 5 estrelas, o produto recebeu aprovação pela velocidade, sistema operacional e por suportar a Apple Pencil da 1ª Geração.

Prós: tela Liquid Retina

tela Liquid Retina Contras: compatível apenas com a Apple Pencil da 1ª Geração

iPad 10ª geração de 64 GB com Wi-Fi R$ 4.799

7. iPad 10ª Geração de 256 GB com Wi-Fi - de R$ 6.899 por R$ 6.299

O iPad 10ª Geração de 256 GB com Wi-Fi é um modelo voltado para ilustradores iniciantes que não abrem mão de desenhar no ProCreate mas pode agradar também profissionais experientes no ramo, além de ser um fiel parceiro para rotinas de trabalhos, escolares e entretenimento. Ele conta com uma tela de 10,2 polegadas e resolução de 2160 x 1620 pixels, essa opção também usa a função True Tone para otimizar as cores vistas. Sua compatibilidade é com a caneta Apple Pencil de 1ª Geração, e seu processador é o A14 Bionic de de 6 núcleos e GPU de 4 núcleos. Sua tela é Multi-Touch, retroiluminada por LED Liquid Retina com IPS de até 500 nits de brilho.

Sua câmera traseira faz fotos com 12 MP, enquanto o sensor frontal dispõe de 12 MP para selfies com Palco Central, deixando ela com uma qualidade mais profissional que as câmeras convencionais. Além disso, seu armazenamento fornece 256 GB de espaço para dados, e, além do ProCreate, é possível usar outros apps, como Illustrator e Sketchbook, para desenhar. O novo modelo, lançado em 2022 pode ser adquirido por de R$ 6.899 por R$ 6.299 nos valores promocionais, ou seja, R$ 600 de desconto. Avaliado em 4,2 de 5 estrelas, os compradores destacam que as cores disponíveis deixam o tablet mais divertido, além de cumprir com tudo o que é oferecido. No entanto, pontuam que ele não é compatível com a Apple Pencil de 2ª Geração.

Prós: variedade de cores e tela Liquid Retina

variedade de cores e tela Liquid Retina Contras: não é compatível com a Apple Pencil de 2ª Geração

iPad 10ª geração de 256 GB com Wi-Fi R$ 6.299

8. iPad 10ª Geração de 256 GB com Wi-Fi e Celular - de R$ 8.499 por R$ 7.799

O novo iPad foi redesenhado para ser mais intuitivo e versátil. Ele possui uma tela LED Liquid Retina com IPS de até 500 nits de brilho de 10,9. De acordo com a sua apresentação, esse modelo foi idealizado para realizar tarefas, desenhos e para usos diários. Apesar de ser um dos modelos de aberturas da maça, ele é compatível com o Magic Keyboard e a Apple Pencil da 1ª Geração, além de contar com um Touch ID. Um diferencial, é que esse modelo permite a possibilidade de se conectar às redes móveis de operadoras.

O modelo de 256 GB acompanha um chip A14 Bionic e oferece potência e desempenho para quem procura um tablet para editar vídeo em até 4K ou aplicativos que exercem mais do sistema com gráficos. Sua lente traseira faz fotos com 12 MP, enquanto o sensor frontal dispõe de 12 MP para selfies com Palco Central, deixando ela com uma qualidade mais profissional que as câmeras convencionais. Para os assinantes do Prime, o iPad 10ª Geração de 256 GB com Wi-Fi e Celular pode ser adquirido de R$ 8.499 por R$ 7.799 — desconto de R$ 700. Avaliado em 4,2 de 5 estrelas, os usuários destacam a qualidade da tela e o sistema operacional. No entanto, dizem que a câmera frontal deixa a desejar.

Prós: chip A14 Bionic e conectividade Wi-Fi + Celular

chip A14 Bionic e conectividade Wi-Fi + Celular Contras: consumidores dizem que a câmera frontal deixa a desejar

iPad 10 de 256 GB com Wi-Fi e Celular R$ 7.799

iPhone 14: veja sete fatos sobre o celular da Apple