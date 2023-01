Frases para fotos no Instagram: 6 apps para encontrar legendas

Escolher uma frase para usar como legenda de posts no Instagram , rede social disponível para Android e iPhone ( iOS ), exige uma certa criatividade. Nesse sentido, alguns aplicativos para celular podem ser usadas para auxiliar nessa situação, ajudando a transmitir a mensagem desejada e que combine com a imagem. Entre as plataformas, estão opções que podem te ajudar a encontrar uma legenda com frases conhecidas de grandes autores, trechos de músicas ou, ainda, opções mais genéricas.

Na lista a seguir, o TechTudo traz seis opções de apps que contam com citações prontas ou que podem servir como inspiração para a sua legenda no Instagram. Veja quais são e saiba como usá-los.

1 de 6 Legenda para foto no Instagram: confira aplicativos que oferecem citações prontas — Foto: Reprodução/Pexels Legenda para foto no Instagram: confira aplicativos que oferecem citações prontas — Foto: Reprodução/Pexels

Genius ou Spotify

Um bom método para encontrar legenda para fotos é buscar por letras de música que combinem com a imagem. Nesse sentido, o Genius ou o Spotify podem ser aplicativos interessantes para realizar essa pesquisa. É possível buscar por palavras-chave que tenham a ver com o tema desejado e encontrar novas canções, ou ainda utilizar a letra de alguma música que você já conheça. Após escolher a opção, basta selecionar um trecho da melodia que mais combine para usar como frase para a sua foto.

Para fazer isso no Genius, vá nas três barras horizontais na parte esquerda da tela. Em seguida, toque em “Search” e digite o nome da música ou busque por uma palavra-chave. Ao tocar na canção, você pode selecionar e copiar o trecho desejado. Já no Spotify, o processo pode ser realizado ao tocar no símbolo da lupa na parte inferior da tela. Depois, basta só inserir o termo e selecionar uma das opções de músicas correspondentes para conferir a letra.

2 de 6 Trechos de músicas encontradas no Genius e Spotify podem render boas legendas — Foto: Reprodução/Flávia Fernandes Trechos de músicas encontradas no Genius e Spotify podem render boas legendas — Foto: Reprodução/Flávia Fernandes

Frases

Uma outra forma de encontrar uma legenda que combine com a sua publicação é utilizando aplicativos com algumas opções de mensagens. Um exemplo é o Frases - Dose diária de sabedoria, disponível para Android e iPhone. O aplicativo envia diariamente uma frase para o seu celular, em uma hora determinada pelo usuário. Assim, a frase é recebida por meio de uma notificação todo dia no mesmo horário.

O app conta com mensagens motivacionais e reflexivas de autores diversos. Ele é totalmente gratuito e ainda é possível salvar uma mensagem que gostou para ver novamente. Para usá-lo, não é necessário cadastro, bastando baixar o aplicativo e escolher o horário do dia em que deseja receber a nota. Para copiar a frase e usar como legenda, basta tocar no símbolo de compartilhamento e, em seguida, em “Compartilhar como texto”.

3 de 6 Aplicativo Frases lança uma nova mensagem a cada dia — Foto: Reprodução/Flávia Fernandes Aplicativo Frases lança uma nova mensagem a cada dia — Foto: Reprodução/Flávia Fernandes

Frases em Português

Uma outra opção para encontrar legendas é o Frases em Português. A plataforma é separada por categorias como amizade, amor, aniversário, fé etc. Cada uma das categorias oferece frases relacionadas ao tema. O app apresenta citações de poetas, artistas, escritores, personalidades e de autores desconhecidos.

Também é possível encontrar trechos de filmes e livros, além de ditados populares. O app é gratuito e está disponível para Android e iPhone. Para usar, baixe-o e escolha qual categoria de tema prefere. Depois de selecionar a frase desejada, basta tocar no símbolo de copiar representado pelo ícone de duas folhas.

4 de 6 App Frases em Português seleciona citações prontas separadas por temas — Foto: Reprodução/Flávia Fernandes App Frases em Português seleciona citações prontas separadas por temas — Foto: Reprodução/Flávia Fernandes

O Twitter também pode ser uma boa forma de encontrar frases para legendas mais humorísticas, principalmente a partir de memes que estejam em alta e possam ser relacionados ao contexto da foto. Para isso, você pode ir na área de “Assuntos do momento” para ver os termos e as hashtags que são tendências no dia. Há ainda diversos perfis que se propõem a gerar e compartilhar publicações de memes também, como (@memestuitter), (@matheus) e (@cleytu).

5 de 6 O Twitter é uma boa fonte de memes e frases engraçadas para usar como legenda das fotos — Foto: Reprodução/Flávia Fernandes O Twitter é uma boa fonte de memes e frases engraçadas para usar como legenda das fotos — Foto: Reprodução/Flávia Fernandes

Indiretas e frases para Status

Essa plataforma é uma opção interessante para quem deseja “atingir” alguém com a publicação. O app conta com frases de indiretas para falsos amigos, ex-namorado (a), crush e muito mais. O sistema é separado por categorias e cada tema conta com um grande acervo de citações que podem ser usadas nas legendas das fotos. O app é totalmente gratuito e está disponível para Android.

Para usar, não é necessário cadastro, bastando baixar o aplicativo e escolher a categoria desejada. Depois de escolher a frase, você pode tocar no símbolo de copiar representado pelo ícone de duas folhas para que a mensagem seja copiada para a área de transferência e colada na legenda da publicação do Instagram.

6 de 6 Para compartilhar indiretas no Insta, app Frases e Indiretas é uma boa opção — Foto: Reprodução/Flávia Fernandes Para compartilhar indiretas no Insta, app Frases e Indiretas é uma boa opção — Foto: Reprodução/Flávia Fernandes

