Hábitos saudáveis: 6 apps para cuidar de você e do planeta

Criar hábitos saudáveis são importantes para preservar a saúde do corpo e também do planeta. Com o auxílio de alguns aplicativos, é possível cuidar não apenas do seu dia a dia, mas também do ambiente ao seu redor. Algumas opções servem como lembretes diários, com notificações para regar o jardim, cuidar da rotina e realizar tarefas, e também como guias para conseguir desenvolver hábitos mais saudáveis, seja em casa ou no trabalho.

Pensando nos usuários que buscam ter esses cuidados, o TechTudo preparou uma lista com seis opções de aplicativos para dispositivos Android e iPhone (iOS). As opções dão dicas de práticas de atividades físicas durante o trabalho, meditação e também de cuidados para economizar água durante o banho. Confira a seleção abaixo e entenda suas funcionalidades básicas.

1. Waterbot: Regar as Plantas

O Waterbot é um regador de planta digital que serve para lembrar o usuário de cuidar de seu jardim. O app envia notificações periódicas sobre a necessidade de cuidados para que as plantas fiquem sempre saudáveis. É possível configurar as notificações conforme a necessidade e a disponibilidade, assim, sempre que estiver em casa, é possível receber alertas para molhar os vasos.

O aplicativo permite definir o intervalo de rega e também criar uma lista de plantas. Assim, os usuários que possuem um jardim grande podem regar todos os vasos com segurança e marcar no aplicativo que a rega já foi realizada. O uso do Waterbot é simples e intuitivo. O download está disponível para os usuários de dispositivos Android.

2. Stand Up! The Work Break Timer

O aplicativo Stand Up!, disponível para iPhone, é um temporizador que notifica a hora de realizar uma pausa no trabalho. O app é útil para quem trabalha muito tempo sentado e que precisa de alguns momentos em pé para o bem da saúde física. O aplicativo não indica a prática de atividades físicas. As notificações somente lembram o usuário que está muito tempo sentado que está na hora de se levantar.

O app é gratuito e está disponível em inglês. É possível definir os horários de lembretes conforme a jornada de horário de trabalho. Dados são gerados conforme as confirmações são dadas pelos usuários. Assim, é possível conferir o histórico semanal para saber se conseguiu cumprir as metas.

3. Lojong: Meditação Mindfulness

O aplicativo Lojong é uma opção para aprender a meditar e que promete relaxar e treinar a mente para se sentir melhor ao longo do dia. Disponível em português, o app permite o acesso a práticas de alívio da ansiedade, controle do estresse, mais foco e melhorar a qualidade do sono.

Além das atividades de meditação guiada, o aplicativo contém playlists de meditação e programas de treinamento. É possível baixar as práticas para ouvir offline, uma opção interessante para acompanhar o usuário em momentos conturbados ao longo do dia. Esses serviços extras, no entanto, estão dentro da assinatura premium do Lojong.

4. Tempo de Banho

O app Tempo de Banho auxilia o usuário a controlar o tempo gasto embaixo do chuveiro. O aplicativo pode ser uma opção interessante para os pais que precisam controlar a duração do banho de crianças e adolescentes, que tendem a permanecer por muito tempo na água, assim, gerando desperdício de água e, consequentemente, um aumento na conta.

O app possui três programas de tempo com 4, 8 e 12 minutos. O aplicativo inicia a contagem após 30 segundos que foi ativado, tempo para entrar no chuveiro e ligá-lo. A cada minuto é emitido um aviso sonoro e uma voz avisa sobre o tempo restante. O app é gratuito e está disponível para download nos dispositivos Android.

5. StretchMinder – Daily Movement

O StretchMinder é um aplicativo desenvolvido para iPhone que promete ajudar o usuário a se movimentar mais durante o dia a dia no trabalho. O app conta com uma série de exercícios que podem ser praticados diretamente da mesa do trabalho ou em casa durante o home office.

Os exercícios prometem alongar o corpo, manter o usuário longe de dores causadas por longos períodos sentado e também adicionar uma rotina mais saudável. É possível integrar o StretchMinder ao aplicativo Health, da Apple, assim, o usuário pode acompanhar as sessões de movimento, caminhada, respiração e demais atividades propostas pelo aplicativo.

6. HabitNow - Rotina e Hábitos

O HabitNow é um gerenciador de tarefas que propõe organizar a vida do usuário. É possível inserir a rotina de trabalho, lazer e lista de afazeres no app e acompanhar o progresso ao longo do dia enquanto conclui as tarefas. O app é a opção ideal para quem deseja definir novos hábitos e atingir objetivos. Notificações são enviadas com lembretes para concluir a rotina diária.

Disponível gratuitamente para download na loja de aplicativos dos dispositivos Android, o app HabitNow pode ser usado por quem deseja, por exemplo, parar de fumar, fazer exercícios ou seguir uma dieta saudável. Ou seja, serve como um incentivo para executar novas rotinas.

