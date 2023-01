Headset 7.1 são fones que prometem melhorar a qualidade e performance do som e podem tornar a jogatina mais imersiva ao aumentarem a percepção espacial. Empresas como Fortrek, Motospeed, Redragon , HP e HyperX oferecem modelos por preços a partir de R$ 210 , como é o caso do Fortrek Gamer G Pro H3+, que traz iluminação RGB e microfone omnidirecional. Os preços citados no texto foram verificados durante a apuração da matéria, no mês de janeiro de 2023.

Já o HyperX Cloud Stinger Core conta com drivers de 40 mm e é indicado para gamers de PC e aparece por valores que partem de R$ 311. Outra opção é o Redragon Zeus X, que conta com microfone com redução de ruídos por cerca de R$ 360. Veja a seguir seis headsets 7.1 baratos para comprar no Brasil em 2023.

1 de 2 Headset 7.1: 6 modelos baratos para comprar no Brasil em 2023 — Foto: Yuri Hildebrand/TechTudo Headset 7.1: 6 modelos baratos para comprar no Brasil em 2023 — Foto: Yuri Hildebrand/TechTudo

1. Fortrek Gamer G Pro H3+ - a partir de R$ 210

O Fortrek Gamer G Pro H3+ tem um design robusto com alças flexíveis reforçadas e iluminação RGB localizada nos auriculares, que conta com efeito de transição de cores. O fone tem drivers de 50 mm de alta qualidade, impedância de 32 ohms e uma resposta de frequência de 20Hz até 20 kHz, sendo a sensibilidade de 108db±3db. O produto tem auxílio de software para ajuste de efeitos e equalização por cerca de R$ 210.

Ele acompanha microfone omnidirecional com cancelamento de ruídos e a conectividade é via cabo USB com comprimento de dois metros e fio de nylon para que não ocorra emaranhado. O peso médio é de 840 gramas. Compradores avaliaram o fone com nota 4,7 de 5, com elogios ao conforto e qualidade do som e reclamações sobre a rigidez do cabo.

Prós: drivers de 50 mm

drivers de 50 mm Contras: relatos de que o cabo pode ser bem rígido

2. Motospeed G750 - a partir de R$ 178

O Motospeed G750 tem um design mais tradicional com iluminação RGB nos auriculares. As almofadas são de uma espuma grande e macia e revestidas de tecido sintético. O item traz drivers de 40 mm, frequência de resposta de 15 Hz até 20 kHz, impedância de 32 Ohm e potência de entrada 15 mW. O produto pode ser encontrado por valores que partem de R$ 178.

Já o microfone é omnidirecional e tem uma frequência de resposta de 20 Hz até 20 Hz com sensibilidade de -42+3db. A conexão é via cabo USB, que tem um comprimento de 2,1 metros e o fone possui um peso médio de 330 g. Ele é compatível com PC, Nintendo Switch, PS4, PS5 e Xbox. Ele recebeu nota 4,1 de 5, com elogios ao custo-benefício e reclamações com relação à durabilidade.

Prós: compatível com diversos aparelhos

compatível com diversos aparelhos Contras: almofadas revestidas de tecido sintético

3. Redragon Lamia 2 - a partir de R$ 259

O Redragon Lamia 2 é um fone de construção robusta com hastes dupla de metal e iluminação RGB nos auriculares. As almofadas são revestidas de uma espuma macia e confortável e a tiara se ajusta automaticamente ao formato da cabeça. As hastes ainda são emborrachadas para proporcionar maior comodidade durante todo o uso. Ele conta com drivers de 40 mm, frequência de resposta de 20 Hz até 20kHz e impedância de 32 Ohm sendo a sensibilidade de 117 dB. O modelo é encontrado por cifras a partir de R$ 259.

Já o microfone omnidirecional tem uma impedância de 2.2k Ohm e sensibilidade de -40 dB+/-3 dB. A conectividade é via cabo USB que tem a extensão de dois metros. Seu peso médio é de 360 g e acompanha suporte para expor o headset enquanto não estiver em uso. Compradores avaliaram o item com nota 4,7 de 5, com elogios à qualidade e durabilidade e alguns relatos de que o microfone poderia ser melhor.

Prós: acompanha suporte para expor o headset

acompanha suporte para expor o headset Contras: drivers de 40 mm

4. HP H360GS - a partir de R$ 269

O HP H360GS tem um design robusto com hastes duplas, sendo uma de elástico e outra de plástico com metal interno para ajustes. O fabricante indica o uso para gamers que gostam de jogar e ouvir música ao mesmo tempo. O produto conta com almofadas grandes que cobrem toda a orelha e iluminação RGB nos auriculares. Ele é vendido por preços que partem de R$ 269.

Os drivers são de 50 mm, com impedância de 22 Ohm. A promessa é de um som com distorções mínimas nas frequências médias e estabilidade nas frequências altas. Conta com microfone e controle de volume no fio. A conexão é via cabo USB tipo A, sendo de material que não emaranha. No site da Amazon recebeu nota 4,4 de 5, com elogios para a qualidade do som e reclamações com relação ao tecido das almofadas que podem ser quentes.

Prós: drivers de 50 mm

drivers de 50 mm Contras: relatos de que o tecido das almofadas é quente

5. HyperX Cloud Stinger Core - a partir de R$ 311

2 de 2 Headset HyperX Cloud Stinger Core é uma opção de bom custo-benefício no Brasil — Foto: Yuri Hildebrand/TechTudo Headset HyperX Cloud Stinger Core é uma opção de bom custo-benefício no Brasil — Foto: Yuri Hildebrand/TechTudo

O HyperX Cloud Stinger Core é um headset com design mais clean e conchas mais fechadas, que promete ajudar a bloquear os sons ao redor. Os deslizantes das alças são de aço sólido durável e permitem ajustes, enquanto as almofadas cobrem toda a orelha para proporcionar maior conforto. O modelo tem um peso médio de 215 g e é indicado para gamers de PC. O produto aparece por valores a partir de R$ 311.

Na parte técnica, ele tem drivers de 40 mm com suporte de áudio espacial. O microfone pode ser ajustável e tem cancelamento de ruídos. A conectividade é via cabo USB, que ainda traz controle de volume e selecionador de microfone. Na Amazon, clientes deram nota 4,7 de 5 para o produto, com muitos elogios à qualidade do produto e do áudio.

Prós: deslizantes de aço ajustável

deslizantes de aço ajustável Contras: fio comum no cabo

6. Redragon Zeus X - a partir de R$ 360

O Redragon Zeus X foi pensado para proporcionar conforto mesmo após longos períodos de uso. O modelo tem um peso médio de 560 gramas, com almofadas macias e arco ajustável de metal, que tem acabamento acolchoado e revestido de courino. O design é sóbrio e elegante, com corpo em plástico ABS de alta qualidade em tons de fosco. A iluminação RGB, completa o acabamento proporcionando maiores destaques para o item, com quatro modos de operação e pode ser desligada quando desejado. O produto pode ser encontrado por valores a partir de R$ 360.

O som estéreo tem drivers de 53 mm e é compatível com softwares para ajustes e configurações personalizadas como equalização e controle de volume independente. A impedância é de 64 Ohm com uma frequência de resposta de 50 Hz até 20000 Hz. O microfone conta com redução de ruídos. O fone pode ser conectado via cabo USB de 1,8 metro e tem controle de volume e do microfone. Ele recebeu nota 4,8 de 5 na Amazon, com elogios para a qualidade do produto.

Prós: iluminação RGB com quatro modos de operação

iluminação RGB com quatro modos de operação Contras: revestimento em courino

