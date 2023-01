Escolher o headset correto para jogar no PS4 é fundamental para garantir a comunicação entre os parceiros de time, mutar o microfone quando necessário e ter mais imersão nas partidas. Fabricantes como HyperX , Turtle, Trust e Astro oferecem modelos compatíveis com o console da Sony , além do novo PS5 e de vários outros videogames. Entre os listados, estão opções com microfone ajustável e tecnologia de cancelamento de ruído, além de conchas com estofamento para não machucar as orelhas.

O Cloud Chat, da HyperX, tem o menor preço da lista, traz um concha com driver de 50 mm e um microfone ajustável a partir de R$ 89. O GXT 322W, da Trust, apresenta design branco com detalhes camuflados, além de microfone longo e flexível por valor aproximado de R$ 149. Já o Cloud Stinger Core, da HyperX, oferece compatibilidade com diversos consoles, tem drivers de 40 mm e custa cerca de R$ 172. Os preços citados no texto foram verificados durante a apuração da matéria, no mês de janeiro de 2023.

1 de 6 Headset para PS4: 6 modelos a partir de R$ 89 para comprar em 2023 — Foto: Divulgação/HyperX Headset para PS4: 6 modelos a partir de R$ 89 para comprar em 2023 — Foto: Divulgação/HyperX

2 de 6 HyperX Cloud Chat tem concha apenas em um dos lados e o melhor custo benefício desta lista — Foto: Divulgação/HyperX HyperX Cloud Chat tem concha apenas em um dos lados e o melhor custo benefício desta lista — Foto: Divulgação/HyperX

O Cloud Chat, da HyperX, traz um design singular: tem apenas uma concha em um dos lados, enquanto o arco e um apoio do outro lado sustentam o acessório na cabeça. Apesar disso, é possível utilizá-lo na orelha esquerda ou na direita, e ainda usufruir de um microfone direcional com filtro de espuma. Os interessados podem adquiri-lo a partir de R$ 89.

O periférico dispõe de um cabo de conexão P2 e um controle em linha para mutar o microfone ou mexer no volume. A concha disponibiliza um driver de 50 mm, que deve auxiliar na imersão durante os jogos. Avaliado com nota 4,5 de 5 na Amazon, os consumidores destacam o bom custo benefício e o bom funcionamento com o console. No entanto, alguns criticam o recebimento da embalagem com avarias.

Prós: pode ser utilizado tanto do lado esquerdo quanto direito

pode ser utilizado tanto do lado esquerdo quanto direito Contras: apenas uma concha

2. Trust GXT 322W – a partir de R$ 149

3 de 6 Trust GXT 322W pode ser usado no PS4 para se comunicar com os membros do time de jogos — Foto: Divulgação/Trust Trust GXT 322W pode ser usado no PS4 para se comunicar com os membros do time de jogos — Foto: Divulgação/Trust

O GXT 322W, da Trust, oferece design branco com estampas cinza camufladas. Ele traz um driver de 50 mm, um microfone longo e flexível, além de controles para configurar a voz e o som. É possível utilizá-lo tanto em dispositivos móveis, quanto em PCs e consoles. O headset funciona através de um cabo com plug de 3,5 mm e um metro de extensão. Ele é visto por cifras a partir de R$ 149.

A fabricante informa que o design interno é acolchoado de forma eficiente para não agredir a cabeça ou as orelhas durante horas de uso. Avaliado com nota 4,5 de 5 na Amazon, os usuários elogiam o custo-benefício e a possibilidade de usufruir de três anos de garantia pela fabricante. No entanto, criticam a construção do aparelho, pois demonstra fragilidade.

Prós: design diferente

design diferente Contras: o cabo de conexão poderia ser maior

3. HyperX Cloud Stinger Core – a partir de R$ 172

4 de 6 Headset HyperX Cloud Stinger Core é compatível com PS4 — Foto: Yuri Hildebrand/TechTudo Headset HyperX Cloud Stinger Core é compatível com PS4 — Foto: Yuri Hildebrand/TechTudo

O headset gamer Cloud Stinger Core, da HyperX, apresenta design supra-auricular e parte interna com estofamento nas conchas e no arco da cabeça, que é ajustável. Acompanha um microfone flexível e removível, útil para a comunicação durante as videochamadas e reuniões, ou para falar com parceiros de time durante os jogos. O modelo oferece um cabo de conexão com plug P2 de 3,5 mm, compatível com dispositivos móveis, PCs e consoles como PS4, PS5, Nintendo Switch e Xbox One. Os interessados podem adquirir o produto por valores a partir de R$ 172.

O fio de conexão oferece um controle para mutar o microfone, além de uma tecla rolante que configura o volume. O hardware traz drivers de 40 mm para a reprodução eficiente de sons, enquanto as conchas prometem isolam os ruídos externos para aumentar a imersão nos games. Avaliado com nota 4,8 de 5 na Amazon, os consumidores destacam a boa qualidade sonora e o poder de imersão, mas alguns criticam que o modelo fica desconfortável após longas horas de uso.

Prós: microfone flexível e ajustável

microfone flexível e ajustável Contras: não tem surround 7.1

O Beach Recon 50P, da Turtle, apresenta conchas com acabamento robusto e design interno com espuma revestida de tecido sintético. O arco da cabeça oferece ajustes, enquanto o microfone é flexível, tem encaixe removível e acompanha filtro de espuma. O cabo de conexão vem com plug de 3,5 mm e controle para administrar o volume e mutar o microfone. O item é visto por cifras a partir de R$ 179.

O periférico alterna entre o preto e um tom médio de azul, com algumas estampas de coqueiros. O diferencial deste modelo, contudo, é a possibilidade de conexão com inúmeros fabricantes de consoles, como as linhas Nintendo Switch, PlayStation 4 e 5, e Xbox One S/X, além de conectividade com PC Windows. Avaliado com 4,5 de 5 estrelas na Amazon, os consumidores destacam a possibilidade de utilizá-lo em diversos eletrônicos. Todavia, criticam que o som poderia ser melhor.

Prós: compatibilidade multiplataforma

compatibilidade multiplataforma Contras: relatos de que o som poderia ser melhor

5. Trust GXT 488 – a partir de R$ 234

5 de 6 Trust GXT 488 oferta compatibilidade exclusiva com o console e controle do PS4 — Foto: Divulgação/Trust Trust GXT 488 oferta compatibilidade exclusiva com o console e controle do PS4 — Foto: Divulgação/Trust

O GXT 488, da Trust, é outro modelo desenvolvido exclusivamente para o PS4. O design interno, incluindo as conchas e o arco da cabeça, traz estofamento robusto revestido por tecido sintético. Já o microfone acompanha um filtro de espuma e acabamento flexível. Os drivers detém um tamanho de 50 mm, com promessa de reprodução nítida de graves. Os interessados precisarão investir valores a partir de R$ 234.

No quesito conectividade, um plug de 3,5 mm é compatível tanto com o console PS4, quanto com o controle. O fio tem 1,2 metro de comprimento, acabamento trançado, para aumentar a vida útil, e acompanha controle em linha para configurar o áudio dos drivers e do microfone. Avaliado com uma nota 5 de 5 na Amazon, os usuários denotam o bom funcionamento do acessório. Em contrapartida, informam que o arco é muito grande.

Prós: drivers prometem bastante eficiência

drivers prometem bastante eficiência Contras: relatos de o design ser grande demais alguns públicos

6. Astro Gaming A40 TR + MixAmp Pro TR Gen 4 – a partir de R$ 1.325

6 de 6 Astro Gaming A40 TR é vendido em um kit — Foto: Reprodução/Amazon Astro Gaming A40 TR é vendido em um kit — Foto: Reprodução/Amazon

Este kit da Astro oferece dois equipamentos na embalagem. O primeiro é um headset de acabamento robusto, design interno completamente estofado em espuma e revestido em couro sintético, e um ajuste extenso para o arco da cabeça. Também conta com um microfone direcional, o que deve ser útil para se comunicar com os demais membros de uma equipe de jogo. As conchas fornecem a reprodução de sons em 3D: uma característica essencial para quem busca por alta imersão, pois o recurso emite o áudio de várias direções simultaneamente. O kit pode ser adquirido por valores a partir de R$ 1.325.

Já o segundo equipamento é uma interface de áudio, capaz de receber o som captado pelos fones e disponibilizar uma série de configurações, como melhora da nitidez, aumento do volume, amplificação e conversão. As duas tecnologias prometem uma recepção nítida do áudio para alavancar a experiência do jogador. O kit é indicado para atletas de e-sports, criadores de conteúdo e streamers, já que pode gravar sons com alta qualidade.

A plataforma ainda oferece a tecnologia Dolby Audio, para permitir a comunicação sem atraso ou interferência de som. Avaliado com nota 4,8 de 5 na Amazon, os consumidores destacam a ótima eficiência do kit durante as transmissões. Entretanto, alguns criticam que o microfone não apresenta boa captação de áudio.

Prós: atende aos jogadores a nível profissional

atende aos jogadores a nível profissional Contras: preço elevado

