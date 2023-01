Headsets para PS5 podem melhorar a experiência durante as partidas e ainda auxiliar na comunicação entre os colegas de equipe. Empresas como Trust , Logitech , Pulse, Razer e Astro disponibilizam modelos compatíveis com o console da Sony por preços a partir de R$ 99 , como é o caso do GXT 307B, da Trust, que proporciona detalhes na cor azul e compatibilidade multiplataforma.

Já o G435, da Logitech, apresenta conectividade Bluetooth e autonomia de bateria de 18 horas por valores que partem de R$ 468. Outra opção é o Astro A20 Gen 2, que conta com autonomia de bateria de 15 horas por cerca de R$ 692. Confira a seguir sete headsets para PS5.

1 de 8 Headset para PS5: 7 modelos a partir de R$ 99 — Foto: Divulgação/Logitech Headset para PS5: 7 modelos a partir de R$ 99 — Foto: Divulgação/Logitech

1. Trust GXT 307B – a partir de R$ 99

O GXT 307B, da Trust, chama atenção pelo seu design preto e acabamento na cor azul escuro. É importante dizer que toda a região interior do produto é acolchoada com tecido sintético e espuma para garantir o conforto do usuário. As conchas resguardam um driver de 40 mm para a reprodução de música e sons de jogos, um microfone longo e direcional e um cabo de conexão de dois metros com entrada de 3,5 mm. O produto é vendido por valores a partir de R$ 99.

O arco da cabeça promete ajuste e o cabo de conexão foi trançado em nylon, o que dificulta o embaraçamento e ainda aumenta a sua vida útil. O sistema de compatibilidade deste headset é conectável a consoles como PS4, PS5, Nintendo Switch, Xbox One e sistemas Windows para computadores. Avaliado com uma nota de 4,2 de 5 na Amazon, os consumidores destacam a qualidade de vedação e a construção eficiente do produto, mas criticam que as conchas podem machucar a cabeça.

Prós: compatibilidade multiplataforma

compatibilidade multiplataforma Contras: pode não funcionar em dispositivos com macOS

2 de 8 Trust GXT 307B proporciona compatibilidade com consoles — Foto: Divulgação/Trust Trust GXT 307B proporciona compatibilidade com consoles — Foto: Divulgação/Trust

2. Trust GXT 322W – a partir de R$ 149

O GXT 322W, da Trust, oferece design inteiramente branco com estampas cinza camufladas. Ele traz um driver de 50 mm, um microfone longo e flexível e controles para configurar o áudio e som. É possível utilizá-lo tanto dispositivos em móveis, PCs e consoles. O headset garante um cabo de conexão de 1 metro com plug de 3,5 mm. Ele é visto por cifras a partir de R$ 149.

A fabricante informa que o design interno foi acolchoado de forma eficiente para não agredir a cabeça ou orelhas durante uma rotina longa de jogos. Avaliado com uma nota de 4,5 de 5 na Amazon, os usuários denotam o bom custo-benefício e a possibilidade de usufruir de três anos de garantia pela fabricante. No entanto, criticam a construção do aparelho pois demonstra fragilidade.

Prós: design bonito

design bonito Contras: o cabo de conexão poderia ser maior

3 de 8 Trust GXT 322W pode ser usado no PS5 — Foto: Divulgação/Trust Trust GXT 322W pode ser usado no PS5 — Foto: Divulgação/Trust

3. Logitech G435 – a partir de R$ 481

O G435, da Logitech, apresenta design supra-auricular e conchas com acolchoamento revestido em tecido sintético. Ele traz conexão Bluetooth e é compatível com PCs, consoles e dispositivos móveis. O modelo disponibiliza botões power e multimídia nas laterais das conchas. O modelo é visto por valores a partir de R$ 481.

O acessório traz drivers de 40 mm, microfones duplos embutidos e design leve. O fone promete autonomia de bateria de 18 horas. Além do Bluetooth, também é possível utilizar a conectividade USB via plug para conectar o modelo em PCs. Avaliado com 4,6 de 5 estrelas na Amazon, os consumidores confirmam a eficiência de acordo com a propaganda.

Prós: múltiplas opções de compatibilidade

múltiplas opções de compatibilidade Contras: preço elevado

4 de 8 O fone G435, da Logitech, possui botões que permitem realizar comandos de áudio — Foto: Divulgação/Logitech O fone G435, da Logitech, possui botões que permitem realizar comandos de áudio — Foto: Divulgação/Logitech

4. Pulse 3D – a partir de R$ 462

O headset Pulse 3D apresenta confecção over-ear e design interno acolchoado com tecido sintético. Com texturização minimalista nas cores branca e preta, o equipamento funciona por conectividade sem fio e promete uma autonomia de bateria de até 12 horas. O produto ainda conta com dois microfones embutidos, o que facilita a comunicação com os amigos e capta a voz do usuário com maior eficiência. O produto é visto por cerca de R$ 462.

O software foi equipado com a tecnologia Tempest 3D AudioTech, que deve reproduzir os sons dos jogos com mais imersão: o consumidor usufrui de uma experiência como se o áudio viesse de todas as direções. Conta com protetores auriculares para melhor conforto e um arco ajustável para a cabeça. É compatível com os consoles PS5 e PS4 e fornece uma entrada de 3,5 mm para os usuários que desejarem uma experiência com fio. Avaliado com uma nota de 4,8 de 5 na Amazon, os consumidores destacam o bom custo-benefício pela tecnologia disponibilizada, mas criticam a qualidade do material de acolchoamento, que se desgaste com facilidade.

Prós: relatos de fornecer boa experiência com alto FPS

relatos de fornecer boa experiência com alto FPS Contras: pouco isolamento acústico

5 de 8 Pulse 3D tem design que segue o PS5 — Foto: Divulgação/Sony Pulse 3D tem design que segue o PS5 — Foto: Divulgação/Sony

5. Razer Kraken – a partir de R$ 438

O headset Kraken, da Razer, também oferece design supra-auricular. Toda a parte interna do produto, como conchas e arco, é revestida com acolchoamento macio em material sintético. O microfone é longo e ajustável, com captação cardióide: absorve o som das direções frontais e laterais e ignora a traseira. O modelo é encontrado por cerca de R$ 438.

Ele conta com drivers de 40 mm, conector P2, som surround 7.1 e compatibilidade com diversos consoles das linhas PlayStation, Xbox One e Nintendo Switch. A conectividade pode ser utilizada em outros dispositivos além dos videogames, como TVs, smartphones, tablets, desktops e notebooks. Avaliado com nota 4,6 de 5 na Amazon, os usuários elogiam a qualidade do som e o microfone com redutor de ruído. No entanto, criticam a fragilidade do arco da cabeça e dos fios nas conchas.

Prós: compatibilidade extensa

compatibilidade extensa Contras: relatos de que o arco da cabeça é frágil

6 de 8 Razer Kraken possui botão mudo e de ajuste de volume para controlar o áudio no próprio headset — Foto: Divulgação/Razer Razer Kraken possui botão mudo e de ajuste de volume para controlar o áudio no próprio headset — Foto: Divulgação/Razer

O Cloud Blue, da HyperX, apresenta design supra-auricular e design interno com acolchoamento nas conchas e no arco da cabeça, que é ajustável, além de confecção em alumínio e texturização na cor azul. Acompanha um microfone flexível e móvel com filtro de espuma, útil para a comunicação durante as videochamadas e reuniões, ou para falar com parceiros de time durante os jogos. O modelo oferece um cabo de conexão com plug de 3,5 mm, compatível com dispositivos móveis, PCs e consoles como PS4 e PS5. Ele é vendido por preços que partem de R$ 579.

O fio de conexão oferece um controle para mutar o microfone, além de teclas rolantes para configurar o volume. O hardware traz drivers de 50 mm para a reprodução eficiente de sons, enquanto as conchas isolam dos ruídos externos, para aumentar a imersão nos games. Avaliado com nota 4,6 de 5 na Amazon, os consumidores destacam a boa qualidade sonora e o poder de imersão, mas alguns criticam que o modelo fica desconfortável após longas horas de uso.

Prós: microfone flexível e ajustável

microfone flexível e ajustável Contras: não tem surround 7.1

7 de 8 HyperX Cloud Blue traz drivers de 50 mm — Foto: Divulgação/HyperX HyperX Cloud Blue traz drivers de 50 mm — Foto: Divulgação/HyperX

7. Astro A20 Gen 2 – a partir de R$ 692

O A20 Gen 2, da Astro, é outro exemplo de modelo com conectividade sem fio via plug USB. Outro ponto que chama atenção é o seu design futurista, seguido das cores de confecção em preto, azul e branco. Vale destacar que o alcance sem fio é de até 15 metros e esta tecnologia fornece compatibilidade com os consoles PS4 e PS5. O sistema interno suporta uma autonomia de bateria de 15 horas, o design interno das conchas e arco da cabeça são acolchoados, e o microfone longo é para comunicação. Os consumidores interessados precisam desembolsar R$ 692 para comprar o produto.

Além de videogames, é possível utilizá-lo em PCs com sistema operacional Windows e macOS. A banda suportada é a de 2,4 GHz. A alimentação pode ser realizada via cabo de carregamento USB-C. Avaliado com uma nota de 4,5 de 5 na Amazon, os consumidores destacam o alto conforto trazido pelo acolchoamento, mas criticam o acabamento frágil.

Prós: bateria com alta durabilidade

bateria com alta durabilidade Contras: incompatível com a banda 5 GHz

8 de 8 Astro Gaming A20 Gen 2 tem autonomia de bateria de 15 horas — Foto: Divulgação/Astro Astro Gaming A20 Gen 2 tem autonomia de bateria de 15 horas — Foto: Divulgação/Astro

