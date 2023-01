Headsets rosas são ideais para melhorar a experiência na jogatina e para dar mais estilo ao setup. Empresas como Redragon , OEX, Trust , Edifier e Razer oferecem modelos por preços a partir de R$ 125 , como é o caso do Trust GXT 310 Radius, que traz som surround e cabo fixo de 1 metro. Os preços citados no texto foram verificados durante a apuração da matéria, no mês de janeiro de 2023.

Já o Redragon Hero H530-P conta com microfone omnidirecional e conexão P3 por valores que partem de R$ 250. Outra opção é o Razer Kraken Quartz Pink, que apresenta estofamento adaptável e drivers de 50 mm por cerca de R$ 460. Veja a seguir oito headsets rosas para comprar no Brasil.

1 de 1 Headset rosa: 8 modelos para jogar, estudar ou trabalhar com estilo — Foto: Nathalia Duarte/TechTudo Headset rosa: 8 modelos para jogar, estudar ou trabalhar com estilo — Foto: Nathalia Duarte/TechTudo

Fone de ouvido gamer: qual modelo comprar? Tire suas dúvidas no Fórum TechTudo

Por que confiar nas listas do Qual Comprar? Por que confiar nas listas do Qual Comprar? Critérios de avaliação Selecionamos os produtos das nossas listas a partir de critérios como reviews do TechTudo, notas nas lojas e comentários dos usuários. Ficha técnica Sempre trazemos uma breve ficha técnica dos produtos com suas especificações. Tudo para ajudar você a decidir qual produto comprar. Públicos indicados É importante saber para qual tipo de usuário cada produto é indicado e, sempre que possível, vamos incluir esta informação no texto. Variedade de itens Nossas listas trazem produtos diversos para que você consiga compará-los e descobrir qual é a opção mais adequada às suas necessidades.

1. Trust GXT 310 Radius - a partir de R$ 125

O Trust GXT 310 Radius é uma boa opção para quem busca um modelo versátil e de valor acessível. O item é compatível com PS4, PS5, Nintendo Switch, Xbox One e PC, conta com ajuste na alça da cabeça e no microfone, tem cabo fixo de 1 metro e extensão de 50 cm. Além disso, seu som surround e drivers de 40 mm prometem entregar um som encorpado e limpo, além de seu microfone entregar captação bastante nítida do usuário. O modelo é vendido por valores que partem de R$ 125.

Avaliado com uma nota média de 4,3 de 5 estrelas pelos consumidores da Amazon, o modelo recebeu nota máxima em 66% de suas avaliações e possui destaque para o excelente material de construção e estrutura confortável.

Prós: valor acessível e compatibilidade com diversas plataformas

valor acessível e compatibilidade com diversas plataformas Contras: cabo fixo curto

Produto desta matéria | TechTudo SOM SURROUND Trust GXT 310 Radius R$ 124 IR À LOJA

Todas as ofertas de Trust GXT 310 Radius × Veja todas as opções com as melhores ofertas nas lojas parceiras. SOM SURROUND Trust GXT 310 Radius R$ 124 IR À LOJA

O Knup KP-GA04 é o headset ideal para quem busca uma opção barata e de bom isolamento acústico. O modelo entrega almofadas leves e macias, construídas com material respirável e que proporciona isolamento sem perder o conforto. Além disso, o cabo fixo de 2 metros de extensão conta com plugues P3 e USB, proporcionando maior versatilidade ao modelo. Além disso, a estrutura ajustável em aço se une ao microfone regulável de haste flexível e às orelhas de gatinho para proporcionar uma experiência ainda mais ajustada ao usuário. O produto é visto por preços que partem de R$ 145.

Avaliado com uma nota média de 4,4 de 5 estrelas pelos consumidores da Amazon, o modelo recebeu nota máxima em 76% de suas avaliações e, segundo os usuários, se destaca por apresentar um bom controle de volume.

Prós: cabo longo e boas opções de ajuste

cabo longo e boas opções de ajuste Contras: por apresentar o cabo extremamente longo, seu uso pode ser complicado em smartphones e outros dispositivos móveis

Produto desta matéria | TechTudo ORELHAS DE GATO Knup KP-GA04 R$ 144 IR À LOJA

Todas as ofertas de Knup KP-GA04 × Veja todas as opções com as melhores ofertas nas lojas parceiras. ORELHAS DE GATO Knup KP-GA04 R$ 144 IR À LOJA

3. Redragon Hylas H260-P - a partir de R$ 146

O Redragon Hylas H260-P pode ser uma opção para quem busca um headset potente. O modelo é construído em plástico ABS, hastes de metal e almofadas macias, todos em tons suaves, e o revestimento em courino presente no arco de cabeça traz um visual ainda mais clean para o fone. Seus alto-falantes de 50 mm entregam som limpo e de alta qualidade e seu microfone omnidirecional flexível proporciona captação clara e livre de ruídos. Porém, suas conexões P2 e USB exigem que o usuário ocupe duas portas simultâneas para o uso pleno do item, que pode ser revertido com o uso de um adaptador (já incluso na compra).

Avaliado com uma nota média de 4,7 de 5 estrelas pelos consumidores da Amazon, o modelo recebeu nota máxima em 84% de suas avaliações e é indicado como uma excelente opção para o público gamer. O produto é visto por cerca de R$ 146.

Prós: fone de alto rendimento e baixo custo

fone de alto rendimento e baixo custo Contras: utiliza duas entradas simultaneamente

Produto desta matéria | TechTudo ILUMINAÇÃO RGB Redragon Hylas H260-P R$ 146 IR À LOJA

Todas as ofertas de Redragon Hylas H260-P × Veja todas as opções com as melhores ofertas nas lojas parceiras. ILUMINAÇÃO RGB Redragon Hylas H260-P R$ 146 IR À LOJA

O headset Motospeed G750 é perfeito para quem busca opções com cabos extensos. Pensado para atender ao público que passa longas horas em frente às telas, o modelo é leve, pesando 330 gramas e promete um bom encaixe de orelhas. Além disso, seu cabo de 2,2 metros, apresenta conexão USB e é compatível com PS4. O produto é visto por valores que partem de R$ 200.

Avaliado com uma nota média de 4,5 de 5 estrelas pelos consumidores da Amazon, o modelo recebeu nota máxima em 74% de suas avaliações e, segundo os usuários, se destaca por entregar som de alta qualidade. Porém, outros consumidores alegam que o modelo é consideravelmente pequeno, podendo gerar desconforto para alguns usuários.

Prós: fone leve e confortável

fone leve e confortável Contras: alguns usuários apontam que o formato do modelo é pequeno, não se adequando a todos os tipos de usuários

Produto desta matéria | TechTudo CONFORTÁVEL Motospeed G750 R$ 199 IR À LOJA

Todas as ofertas de Motospeed G750 × Veja todas as opções com as melhores ofertas nas lojas parceiras. CONFORTÁVEL Motospeed G750 R$ 199 IR À LOJA

5. OEX Pink Fox HS414 - a partir de R$ 232

O headset OEX Pink Fox HS414 é uma boa opção para quem gosta de ter os controles do aparelho nas mãos. O modelo entrega controle completo no cabo, com ajuste de volume e mute do microfone e no áudio, além de contar com conexão USB, som surround virtual de 7.1 canais e lateral com iluminação em LED. Além disso, sua haste apresenta boas opções de ajuste e o microfone é omnidirecional e flexível, proporcionando ainda mais conforto para o usuário. Porém, alguns consumidores reclamam que o modelo possui cabo curto.

Avaliado com uma nota média de 4,8 de 5 estrelas pelos consumidores da Amazon, o modelo recebeu nota máxima em 86% de suas avaliações e, segundo avaliações dos usuários, se destaca por apresentar som claro, volume alto, cabo resistente e microfone sem ruídos. Ele é visto por preços a partir de R$ 232.

Prós: controle completo no cabo

controle completo no cabo Contras: cabo curto

Produto desta matéria | TechTudo COM LUZ LED OEX Pink Fox HS414 R$ 232 IR À LOJA

Todas as ofertas de OEX Pink Fox HS414 × Veja todas as opções com as melhores ofertas nas lojas parceiras. COM LUZ LED OEX Pink Fox HS414 R$ 232 IR À LOJA

6. Redragon Hero H530-P - a partir de R$ 250

O Redragon Hero H530-P é o headset ideal para quem deseja boa captação sonora. Com microfone omnidirecional com redução de ruído e controladora integrada, o modelo entrega qualidade e praticidade no uso. Além disso, seu som é reproduzido em drivers de 53 mm e seus earpads são construídos em malha esportiva transpirável, que prometem uma experiência mais confortável e imersiva ao usuário. Além disso, sua conexão P3 e seu cabo de 1,8 metro fazem com que o modelo possa ser usado de maneira tranquila em dispositivos móveis ou PC, sem gerar nenhum desconforto ao usuário.

Avaliado com uma nota média de 4,7 de 5 estrelas pelos consumidores da Amazon, o modelo recebeu nota máxima em 82% de suas avaliações e se destaca por ser confortável e reproduzir excelente som. O produto é encontrado por cerca de R$ 250.

Prós: cabo com boa extensão e microfone com cancelamento de ruído

cabo com boa extensão e microfone com cancelamento de ruído Contras: conexão P3 pode não ser compatível com alguns consoles e dispositivos

Produto desta matéria | TechTudo COM FIO Redragon Hero H530-P R$ 250 IR À LOJA

Todas as ofertas de Redragon Hero H530-P × Veja todas as opções com as melhores ofertas nas lojas parceiras. COM FIO Redragon Hero H530-P R$ 250 IR À LOJA

O Edifier G2II é um headset que promete ser imersivo, ideal para quem busca um fone para games. O modelo entrega sistema de realidade de áudio 7.1 virtual surround e driver de 50 mm, entregando um som mais denso e com maior profundidad. Além disso, seu microfone pode ser removido e suas orelhas de gato são de uso opcional, cabendo ao usuário montar o seu fone da maneira que quiser. O produto pesa apenas 277 gramas e promete bom isolamento acústico, proporcionando alto nível de conforto mesmo após longas horas de uso.

Avaliado com uma nota média de 4,8 de 5 estrelas pelos consumidores da Amazon, o modelo recebeu nota máxima em 87% de suas avaliações e, segundo os usuários, se destaca por apresentar um excelente controle de volume. Ele é visto por valores que partem de R$ 424.

Prós: som imersivo e de alta qualidade

som imersivo e de alta qualidade Contras: valor elevado

Produto desta matéria | TechTudo DESIGN ESTILOSO Edifier G2II R$ 410 IR À LOJA

Todas as ofertas de Edifier G2II × Veja todas as opções com as melhores ofertas nas lojas parceiras. DESIGN ESTILOSO Edifier G2II R$ 410 IR À LOJA

8. Razer Kraken Quartz Pink - a partir de R$ 460

O Razer Kraken Quartz Pink é perfeito para quem busca uma opção completa. Com haste com estofamento adaptável, tecido de transferência de calor, moldura em alumínio e compatibilidade entre diferentes plataformas, o modelo promete conforto e qualidade para o usuário. Além disso, seus drivers de 50 mm e som surround de 7.1 canais permitem que o jogador se sinta imerso no jogo e esteja pronto em qualquer ambientação. Os consumidores interessados precisam desembolsar R$ 460 para comprar o produto.

Avaliado com uma nota média de 4,4 de 5 estrelas pelos consumidores da Amazon, o modelo recebeu nota máxima em 76% de suas avaliações e, segundo seus usuários, se destaca por proporcionar conforto e qualidade sonora, sendo ideal para o público gamer.

Prós: som imersivo

som imersivo Contras: valor elevado

Produto desta matéria | TechTudo ACOLCHOADO Razer Kraken Quartz Pink R$ 460 IR À LOJA

Todas as ofertas de Razer Kraken Quartz Pink × Veja todas as opções com as melhores ofertas nas lojas parceiras. ACOLCHOADO Razer Kraken Quartz Pink R$ 460 IR À LOJA

Echo Buds: o fone de ouvido da Amazon vale a pena?