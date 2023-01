iOS 17: que novidades esperar do sistema do iPhone em 2023

O iOS 17 é a atualização do sistema operacional do iPhone esperada para 2023. Por enquanto, ainda não há data prevista para o lançamento oficial do update e, portanto, não é possível confirmar a chegada de nenhuma função. No entanto, alguns rumores que circulam entre a mídia internacional trazem possíveis novidades que podem ser liberadas no próximo iOS - como a possibilidade de baixar aplicativos de fontes externas à App Store , por exemplo, em uma medida inovadora. Confira, nas próximas linhas, cinco funções que podem chegar aos celulares da Apple em 2023 com o novo iOS 17. Vale lembrar que o sistema costuma ser anunciado oficialmente em maio, com lançamento em setembro.

Quando lança o iOS 17? Quais iPhones vão receber?

Ainda não há data prevista para o lançamento do novo iOS, mas é possível que a Apple anuncie algumas das principais mudanças durante a sua conferência anual WWDC 2023, que tradicionalmente acontece durante o mês de maio. Também é esperado que o lançamento do sistema operacional fique marcado para o mês de setembro, junto do lançamento do novo iPhone, como vem ocorrendo nos últimos anos.

A Apple costuma oferecer um suporte prolongado aos modelos de iPhones mais antigos. Portanto, é provável que o update fique disponível para modelos a partir do iPhone X - incluindo as versões XR e XS, XS Max, e todos os modelos de iPhone 11, iPhone 12, iPhone 13 e o recém-lançado iPhone 14.

O que esperar do iOS 17?

1. Download de aplicativos externos à App Store

Um dos maiores rumores para o iOS 17 é de que a Apple permita o download de aplicativos de fontes externas à App Store, loja oficial do iPhone. De acordo com o jornalista Mark Gurman, do portal de notícias Bloomberg, a decisão se baseia em uma lei da União Europeia e, portanto, é bastante provável que a novidade fique disponível apenas em países europeus a princípio.

Em ocasiões anteriores, a companhia se manteve oposta à essa possibilidade, afirmando que o download de programas em plataformas externas à App Store poderia representar um risco à segurança dos dispositivos. Ao contrário do que acontece com usuários que Android, que podem habilitar o download de fontes externas no sistema do Google, quem utiliza iPhone (iOS) e deseja baixar apps terceiros precisa recorrer a alternativas como fazer o desbloqueio do celular via jailbreak - o que pode comprometer o dispositivo. Nesse sentido, a mudança seria bem relevante.

2. Tela dividida

Outro recurso esperado com o lançamento do iOS 17 é a função multitarefa, que permitiria dividir a tela para abrir e sobrepor dois aplicativos ao mesmo tempo. A ferramenta, que já existe em alguns modelos de Android, permite usar dois apps ao mesmo tempo, facilitando e simplificando determinadas ações no celular.

Assim, com a função, seria possível responder e-mails ao mesmo tempo em que você confere as notícias do dia, por exemplo. Vale lembrar que, como os demais recursos, a possibilidade de lançamento da tela dividida no iPhone é, ainda, apenas um rumor.

3. Mais widgets e widgets interativos

O iOS 14 inovou ao permitir que usuários acrescentassem widgets à tela inicial do iPhone, enquanto o iOS 16 deu um passo além, adicionando os ícones à tela de bloqueio e oferecendo uma maior possibilidade de customização do celular. Para o iOS 17, há certa expectativa de que a Apple aprimore ainda mais a ferramenta, aumentando o limite de widgets que possam ser adicionados à tela bloqueada.

Atualmente, é possível adicionar até quatro widgets pequenos ou dois widgets grandes à tela de bloqueio do celular - o que acaba restringindo as possibilidades de personalização. Além disso, os ícones também são pouco interativos, sendo necessário clicar sobre eles e abrir o aplicativo em questão para conferir informações importantes - como novos e-mails, por exemplo. Vale lembrar que os widgets são velhos conhecidos dos usuários de Android, e permitem consultar informações relevantes sem ser necessário abrir o app já há bastante tempo.

4. Redesign do iMessage

Para o próximo ano, também há alguns rumores que apontam para um completo redesign do iMessage, mensageiro oficial do iPhone. Essa seria a mudança mais expressiva desde o iOS 7, segundo o site especializado MacWorld.

De acordo com o portal, a novidade prevê um novo design da tela inicial do app e, além disso, ainda deve acompanhar o lançamento do headset de realidade virtual da companhia. Assim, é possível que o iMessage ganhe compatibilidade com novos recursos em realidade aumentada (AR) nas salas de bate-papo.

5. Apps duplos

Outro rumor que tem sido compartilhado por portais internacionais afirma que a Apple liberar em 2023 um recurso capaz "clonar" apps no celular. Com a função, seria possível duplicar um mesmo aplicativo para usar duas contas de maneira independente - o que permitiria, por exemplo, que o usuário "clonasse" o WhatsApp para poder usar duas contas diferentes em um mesmo dispositivo.

A função poderia ser particularmente útil para quem usa um mesmo iPhone para tratar de assuntos pessoais e relacionados a trabalho, já que permitiria usar dois logins de apps de mensagens e e-mail em um mesmo dispositivo. Mas, vale lembrar, por enquanto é tudo rumor.

