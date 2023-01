iPad e MacBook em promoção: produtos Apple têm desconto de até R$ 13 mil

1 de 5 Modelos de MacBook Air e MacBook Pro estão na promoção na Amazon — Foto: Divulgação/Apple Modelos de MacBook Air e MacBook Pro estão na promoção na Amazon — Foto: Divulgação/Apple

1. Apple Magic Mouse - de R$ 929 por R$ 799

2 de 5 Apple Magic Mouse tem função touch — Foto: Flávio Renato/TechTudo Apple Magic Mouse tem função touch — Foto: Flávio Renato/TechTudo

O mouse da Apple para Mac e iPad tem design minimalista e premium, com a parte superior totalmente lisa e apenas a logo da maçã na região inferior. Sem botões físicos, ele traz o recurso Multi-Touch para realizar comandos de navegação apenas com gestos sobre sua superfície. O modo de uso pode confundir iniciantes, que devem levar um tempo para se acostumar com a pegada do mouse. Interessados podem aproveitar o desconto de 14% e economizar R$ 130 na compra do Apple Magic Mouse, que sai pelo valor de R$ 799.

Com 4,6 de 5 estrelas na Amazon, usuários confirmam a duração de um mês da bateria do mouse Bluetooth, que pode ser recarregada no próprio notebook através do cabo. No entanto, um cliente alerta que a entrada Lightning fica embaixo do acessório, o que dificulta seu uso durante o carregamento. Os compradores ainda destacam a precisão do periférico. Por outro lado, apesar do visual compacto que favorece o transporte, um comentário indica que o mouse é mais pesado do que aparenta – segundo a ficha técnica, o Apple Magic Mouse tem 99 gramas.

Prós: precisão e bateria longa

precisão e bateria longa Contras: período de adaptação e carregamento da bateria

O Smart Keyboard Folio é o teclado da Apple para iPad Air (4ª geração) e iPad Pro de 11 polegadas (2ª geração). O acessório vem embutido em uma capa para proteger o tablet, que serve de apoio do aparelho na vertical ao usar o teclado em conjunto. Ele funciona através do encaixe no iPad, então não é preciso emparelhar o periférico nem carregá-lo para começar a usar. O modelo de cor preta está com 22% de desconto na Amazon, de R$ 1.600 por R$ 1.250.

O modelo soma 5 das 5 estrelas no site da varejista, e clientes elogiam o suporte magnético da capa para encaixar o iPad ao teclado em dois ângulos diferentes. Contudo, indicam que o material da case exibe marcas de dedos com facilidade. Quanto ao design, os elogios vão para o tamanho compacto e leve, mas um avisa que é necessário se acostumar às teclas menores do que as do MacBook.

Prós: uso facilitado

uso facilitado Contra: tamanho pequeno e capa suja com facilidade

3. Magic Keyboard com teclado numérico - de R$ 1.499 por R$ 1.289

O teclado da Apple é sem fio e se conecta via Bluetooth a Macs, iPads, iPhones e até mesmo aos dois últimos modelos do iPod touch. Com bateria de um mês de duração, ele acompanha um cabo Lightning para USB para carregamento. Ele traz controles de reprodução, botões para multitarefas e teclado numérico. O Magic Keyboard soma 4,6 estrelas na Amazon, onde aparece R$ 210 mais barato, à venda por R$ 1.289 na cor prata.

Um usuário declara que o teclado numérico é uma boa conveniência, enquanto outro recomenda seu uso para o trabalho. Até o momento, não há avaliações negativas do Magic Keyboard, mas vale ressaltar que o teclado vem no layout americano. Sendo assim, ele apresenta algumas diferenças em relação aos acessórios do Brasil com padrão ABNT ou ABNT 2, como a ausência da tecla “Ç” e a posição diferente dos acentos.

Prós: teclas multimídia

teclas multimídia Contras: layout americano

O Apple Magic Trackpad é um acessório capaz de substituir o mouse convencional na hora de usar o PC. A superfície plana de vidro aceita gestos para performar comandos em Macs com macOS X 10.11 ou superior, e em iPads com atualizações a partir do iPadOS 13.4. Com conexão Bluetooth e bateria de um mês de duração, ele pode ser carregado com um cabo USB-C para Lightning, e permite o uso mesmo durante a recarga.

O trackpad promete sensibilidade para reconhecer diferentes tipos de toque por meio da tecnologia Force Touch. Assim, é possível realizar ações variadas conforme a pressão aplicada. Também há a possibilidade de personalizar os próprios atalhos de acordo com os toques, porém, comandos como “arrastar e soltar” são mais complicados de realizar. O periférico tem 5 de 5 estrelas na Amazon e está disponível com um desconto de 16%, custando R$ 1.399.

Prós: bateria duradoura e customização de atalhos

bateria duradoura e customização de atalhos Contras: ações do tipo “arrastar e soltar” são mais complicadas com o trackpad

5. iPad Air (5ª geração) de 64 GB - de R$ 6.799 por R$ 5.799

3 de 5 iPad Air 5 promete ser leve, porém potente — Foto: Divulgação/Apple iPad Air 5 promete ser leve, porém potente — Foto: Divulgação/Apple

O iPad Air está com desconto de 15% na compra de modelos das cores azul, cinza-espacial e estelar. Os destaques do tablet são a tela de 10,9 polegadas, que traz cores vívidas com a tecnologia true tone e revestimento antirreflexo, o Touch ID embutido no botão físico, e o chip M1 da Apple, para rodar apps mais pesados sem travar. O iPad Air com armazenamento de 64 GB e conectividade Wi-Fi está disponível por R$ 5.799, uma redução de R$ 1 mil no preço original.

A Apple estima até dez horas de uso da bateria, porém mais de uma avaliação dos compradores na Amazon critica a duração curta da carga. O iPad Air é compatível com acessórios como o teclado e a caneta touch Apple Pencil. Os clientes elogiam a resposta rápida do tablet aos periféricos e dão nota 4,9 de 5. No entanto, algumas resenhas apontam para problemas na entrega, como caixa amassada, e questionam a ausência do Face ID no modelo.

Prós: processador potente e tela de qualidade

processador potente e tela de qualidade Contras: bateria curta e ausência do Face ID

As edições de 256 GB do MacBook Air com os processadores M1 e M2 também estão em promoção na Amazon, mas apenas para clientes Prime. O notebook da Apple é marcado por seu design fino e ultra-leve, para fácil transporte, além do processamento poderoso e da bateria de até 18 horas. O computador promete funcionamento silencioso sem ventoinha, enquanto a tela com resolução de 2560 x 1600 deve entregar gráficos rápidos e fluidos mesmo em apps e jogos pesados. Ele acompanha Touch ID e o teclado é retroiluminado, com um sensor de luz ambiente para iluminar as teclas quando necessário. O modelo com chip M1 passa de R$ 11.598 para R$ 7.649, enquanto o MacBook Air M2 tem desconto de 28% e está à venda por R$ 9.499.

As avaliações da Amazon dão 4,9 de 5 estrelas para ambos, aprovam a duração da bateria e o desempenho dos chips. Comentários indicam que o MacBook não trava mesmo ao acessar programas mais exigentes, como o Adobe Premiere e o Photoshop. Por outro lado, um comprador observa que o espaço de apenas 256 GB pode ser pouco. Um cliente revela que teve problemas com o transporte e que a caixa do MacBook chegou amassada.

Prós: processador potente e peso leve

processador potente e peso leve Contras: problemas com a entrega e armazenamento interno limitado

7. iPad Pro de 256 GB - de R$ 11.999 por R$ 8.999

4 de 5 iPad Pro está disponível nas versões de 256 GB e de 1 TB na promoção — Foto: Thiago Barros/TechTudo iPad Pro está disponível nas versões de 256 GB e de 1 TB na promoção — Foto: Thiago Barros/TechTudo

O iPad Pro cinza-espacial está na promoção nas edições de 256 GB, de R$ 11.999 por R$ 8.999, e também na de 1 TB, que passa de R$ 16.649 para R$ 13.850. Topo de linha entre os tablets da Apple, é o único a contar com o chip M1, compatibilidade com o Face ID e tela de 11 polegadas. A imagem tem alta resolução graças ao display Liquid Retina, por isso, o produto é recomendado para profissionais que trabalham com gráficos, como designers, engenheiros e editores. O iPad Pro traz um conjunto duplo de câmeras traseiras, com uma lente grande-angular de 12 MP e outra ultra-angular de 10 MP, acompanhadas do sensor LiDAR, que permite trabalhar com realidade aumentada.

As resenhas dos consumidores da Amazon elogiam a performance para tarefas do dia a dia e atividades de arte digital, quando acompanhado da Apple Pencil. Contudo, comentários destacam que a bateria descarrega rapidamente e que o tablet acompanha a tomada do padrão americano, exigindo a compra de um adaptador para usá-la. Além disso, um cliente recomenda utilizar sempre uma capa para proteger a lente das câmeras. Os modelos somam 4,9 de 5 estrelas.

Prós: desempenho e resolução do display

desempenho e resolução do display Contras: bateria curta e carregador americano

8. Macbook Pro M2 de 512 GB - de R$ 13.336 por R$ 12.669

Outra grande oferta para os assinantes do serviço Prime, o MacBook Pro é uma opção para quem deseja um notebook Apple com mais recursos. O mais conhecido é a touch bar, uma fileira localizada acima do teclado retroiluminado que traz funções e atalhos úteis para o usuário. A tela tem 13,3 polegadas, com resolução de 2560 x 1600 e suporte para milhões de cores, segundo a fabricante.

Estima-se 17 horas de duração da bateria usando o Wi-Fi, e algumas avaliações indicam que a carga dura até mais do que isso. Um comprador que edita vídeos elogia a agilidade do sistema, porém, outro que trabalha com muitos programas revela que a máquina trava ao abrir arquivos pesados. Há menções favoráveis ao tamanho compacto do MacBook Pro, que soma média 4,9 entre os compradores da Amazon.

Prós: bateria duradoura e tamanho compacto

bateria duradoura e tamanho compacto Contras: relato de engasgos do processador em usos mais exigentes

5 de 5 Studio Display é o monitor da Apple — Foto: Divulgação/Apple Studio Display é o monitor da Apple — Foto: Divulgação/Apple

O monitor Apple Studio Display tem tela retina 5K de 27 polegadas com tecnologia true tone, que promete ajustar automaticamente a temperatura das cores à iluminação do cômodo. Além disso, o equipamento oferece revestimento antirreflexo, um conjunto de três microfones e seis alto-falantes para áudio espacial com cancelamento de ruído. Há uma câmera ultra-angular de 12 MP para chamadas de vídeo, e a tela pode ser usada em dispositivos Apple com o macOS Monterey 12.3 ou iPadOS 15.4 e superior.

Um dos pontos fracos do Apple Studio Display é a baixa taxa de atualização de 60 Hz, quando há outros monitores mais baratos no mercado que atingem os 120 Hz para entregar gráficos mais fluidos. Por outro lado, uma vantagem do aparelho são as três entradas USB-C e a porta Thunderbolt, que permitem recarregar dispositivos. O Apple Studio Display está disponível no modelo com adaptador para montagem VESA, ou na versão com base integrada com ajuste de inclinação, e sai por R$ 12.999 na Amazon.

Prós: som espacial e revestimento antirreflexo

som espacial e revestimento antirreflexo Contras: incompatível com HDR e taxa de atualização de 60 Hz

