iPhone: 7 funções que todo mundo espera ver no iOS 17

O iOS 17, novo sistema operacional do iPhone , ainda não foi anunciado oficialmente, mas os usuários já esperam e especulam mudanças significativas tanto nos aplicativos, quanto no desempenho trazido pela atualização. Com previsão de lançamento para setembro de 2023, junto do iPhone 15, são esperados para o iOS 17 novidades como correção do uso da bateria, tela dividida entre dois apps, gravação de chamada de voz e mais. O TechTudo reuniu uma lista com sete funções que todo mundo quer ver no novo sistema operacional do iPhone. Veja quais são nas linhas a seguir.

1. Consertar a drenagem da bateria

Uma das maiores reclamações dos usuários de iPhone que atualizaram seus celulares para a versão do iOS 16 é a baixa durabilidade da bateria que o sistema ocasionou. A empresa afirma que o desempenho da bateria seria reduzido apenas nas primeiras 48h após a instalação da nova versão do sistema operacional, mas, em alguns casos, não foi isso o que aconteceu.

Para alguns usuários, o consumo não voltou ao normal mesmo após o período dado pela Apple. Especialistas dizem que os novos recursos do iOS 16 - como o teclado tátil, avanços na inteligência artificial e o mecanismo de busca pelo Spotlight do iPhone, por exemplo - são alguns dos pontos relevantes que estão por trás da drenagem da bateria. Por isso, uma das grandes expectativas dos usuários é que a Apple otimize o uso da bateria feito pelo sistema com o iOS 17.

2. Recurso de tela dividida

Apesar de contar com o recurso multitarefas, que permite a troca rápida entre apps no smartphone, no iPhone ainda não é possível deixar dois aplicativos abertos dividindo a tela. Os celulares e tablets com Android já contam com o multitarefas em tela dividida desde 2018, quando a função foi lançada no Android 9 Pie. Na Apple, isso já é uma realidade no iPad e, por esse motivo, os usuários esperam que essa ferramenta deve ser lançada no iOS 17.

3. Duplicar aplicativos

Outro recurso que já existe em alguns celulares com Android e que é muito desejado pelos usuários é a possibilidade de duplicar apps, para que funcionem com duas contas diferentes. Com isso, seria possível, por exemplo, ter dois aplicativos de WhatsApp no mesmo aparelho para conectar duas contas diferentes – uma pessoal e outra profissional, por exemplo, sem precisar do WhatsApp Business.

Não há confirmação de que a função será desenvolvida e lançada no iOS 17, mas fato é que a possibilidade é muito desejada pelos usuários de iPhone.

4. Maior personalização dos Widgets da tela de bloqueio

O iOS 16 ampliou as possibilidades de customização do iPhone, mas a verdade é que, até o momento, há poucas variações e widgets disponíveis na tela de bloqueio. São permitidos apenas quatro pequenos atalhos ou dois grandes. Além disso, caso você queira habilitar o efeito de profundidade na tela de bloqueio, não é possível adicionar widgets a ela.

Para o iOS 17, portanto, usuários esperam mudanças nesse sentido. Mais widgets disponíveis, possibilidade de ativar o efeito de profundidade com os atalhos na tela de bloqueio e ainda mais variação nos tipos disponíveis são mudanças que todo mundo quer ver no novo sistema do iPhone.

5. Widgets interativos

Há quem diga que os widgets da tela de bloqueio de iPhone são apenas ícones alternativos de aplicativos, já que não é possível interagir diretamente com eles. Para acessar quaisquer informações além das mostradas pelo atalho, é necessário abrir o aplicativo.

Nesse sentido, seria uma grande novidade se o iOS 17 contasse com widgets interativos. Assim, por exemplo, o usuário poderia deslizar o dedo sobre o atalho do e-mail para ver as mensagens da caixa de entrada e/ou conferir informações mais densas sobre clima. Novamente, como nas funções anteriores, a novidade é desejada, mas ainda não tem confirmação pela Apple.

6. Gravação de chamadas

Outra ferramenta que já existe de forma nativa no Android, mas ainda não foi implementada no iOS, é a possibilidade de gravar chamadas de voz. Para fazer isso hoje em dia no iPhone, é preciso baixar aplicativos - o que pode, em alguns casos, comprometer a sua privacidade. Caso houvesse essa opção de forma nativa no celular, haveria mais segurança ao usuário. Seria interessante, porém, que, se desenvolvido pela Apple, o recurso contasse com um aviso sonoro de que a ligação em questão está sendo gravada.

7. Mais ferramentas no app Câmera e Fotos

Em todo lançamento de um celulares novo da Apple, os holofotes se voltam para as melhorias da câmera com relação a versão anterior. Embora a qualidade de fotos e vídeos melhorem a cada novo smartphone lançado pela empresa, os aplicativos Câmera e Fotos não acompanham de forma equiparente essa evolução.

Isso porque os apps não ganham tantas novas funções nem upgrades de ferramentas antigas. Ajuste de desfoque do plano de fundo e/ou mais opções para a edição de imagem, abertura do diafragma, ISO, balanço de branco etc. são recursos interessantes e que agregariam muito à câmera do iPhone.

