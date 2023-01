Kaomojis: conheça a história e veja 10 emojis japoneses mais populares

iOS 8.3: por que não consigo usar emojis de outras cores? Comente no Fórum do TechTudo.

Os Kaomojis, que têm como tradução literal Kao = face + Moji = caractere, surgiram em torno dos anos 1986. No início da internet e da era de mensagens instantâneas, as pessoas começaram a sentir falta de conversas na quais se olhava para o rosto e as expressões da outra pessoa. Isso resultou em paródias e piadas engraçadas para o lado errado, já que muitas vezes as conversas tinham duplo sentido ou uma comunicação errada. Os Kaomojis vêm do resultado de fãs de desenhos que queriam corrigir esses erros e evitar situações embaraçosas, trazendo criatividade para as mensagens.