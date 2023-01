Lançamentos da Marvel em 2023: veja estreias de filmes e séries

Novos filmes e séries dão início à fase cinco da Marvel em 2023. Depois de grandes lançamentos no cinema e streaming em 2022, como o longa Doutor Estranho no Multiverso da Loucura e o seriado She-Hulk no Disney+ , a atual etapa de produções do Universo Marvel tem em seu catálogo títulos aguardados, como a minissérie Invasão Secreta e a segunda temporada de Loki, além dos filmes Homem-Formiga e a Vespa: Quantumania e Guardiões da Galáxia 3 no cinema e streaming. Após a exibição nas telonas, a plataforma da Disney é o destino certo dessas obras.

Para quem é fã das produções do MCU e não quer perder o cronograma de lançamentos do ano, confira a seguir quais filmes e séries a Marvel irá lançar em 2023. Em cada tópico você confere a data de estreia, enredo, elenco e personagens principais de cada título. As produções estão organizadas de acordo com o cronograma divulgado oficialmente pela produtora.

Homem-Formiga e Vespa nas mãos de Kang, o Conquistador, o grande vilão da fase cinco da Marvel

Homem-Formiga e a Vespa: Quantumania

Com lançamento no dia 16 de fevereiro, Homem-Formiga e a Vespa: Quantumania dará início à fase cinco do Universo Marvel nos cinemas e streaming. Novamente com Peyton Reed na direção, assim como foi nos outros títulos de 2015 e 2018, o longa retorna com Paul Rudd (Ghostbusters: Mais Além), Evangeline Lilly (Lost), Michael Douglas (Um Dia de Fúria) e Michelle Pfeiffer (Stardust - O Mistério da Estrela) nos papeis principais, tendo como única substituição a atriz Kathryn Newton (Freaky - No Corpo de um Assassino) no lugar de Emma Fuhrmann (Juntos e Misturados) como Cassie Lang, filha do Homem-Formiga.

A nova trama será ambientada no reino quântico, onde a personagem Janet van Dyne (Pfeiffer) ficou presa por 30 anos. Depois de um acidente em laboratório, Cassie, Scott (Rudd), Hope (Lilly), Janet e Hank Pym (Douglas) vão parar no local. Lá, a família conhece uma nova civilização subatômica e dá de cara com o o supervilão Kang, o Conquistador (Jonathan Majors), que foi apresentado na série Loki (2021). Agora, eles devem fazer de tudo para sair do reino.

Guardiões da Galáxia: Volume 3

O grupo de guardiões intergalácticos ainda tem mais uma aventura nos cinemas. O terceiro volume de Guardiões da Galáxia conta novamente com James Gunn, diretor dos dois primeiros longas e do especial de Natal para a Disney+, e atualmente co-CEO da concorrente DC Studios. A sequência está marcada para o dia 5 de maio e mais uma vez traz os atores Chris Pratt (trilogia Jurassic World), Dave Bautista (Duna), Karen Gillan (Doctor Who), Pom Klementieff (Oldboy), Vin Diesel (franquia Velozes e Furiosos), Bradley Cooper (Nasce Uma Estrela) e Zoe Saldaña (franquia Avatar) no elenco principal.

A equipe de heróis liderada por Peter Quill (Pratt) transforma Knowhere em um lar para aliens refugiados, mas o Senhor das Estrelas ainda lida com a perda de Gamora (Saldaña). Junto com Drax (Bautista), Rocky (Cooper), Mantis (Klementieff), Nebula (Gillan) e Groot (Diesel), os guardiões embarcam numa missão que poderá afetar a estrutura da equipe para sempre. Nesta aventura, dois novos personagens farão parte do cânone da franquia: a entidade superpoderosa Adam Warlock (Will Poulter) e o cientista vilão da história Alto Evolucionário (Chukwudi Iwuji).

Invasão Secreta

Na categoria séries, a primeira produção a estrear no Disney+ é Invasão Secreta, minissérie que dá prosseguimento aos conflitos que envolvem a raça extraterrestre Skrulls. Apresentados em Capitã Marvel (2019), os alienígenas terão maior protagonismo na trama, que desta vez terá tons mais sombrios e de suspense. Além dos veteranos Samuel L. Jackson (Django Livre) e Ben Mendelsohn (Jogador Nº 1), integram o elenco Kingsley Ben-Adir (Uma Noite em Miami), Emilia Clarke (Game of Thrones) e Olivia Colman (A Filha Perdida).

Invasão Secreta está programado para a primavera de 2023, o que nos Estados Unidos é entre março e junho. No enredo, os Skrulls, antes personagens aliados em filmes como Capitã Marvel e Homem-Aranha: Longe de Casa (2019), agora passam a serem vistos de forma suspeita. Isso porque o agente Nick Fury (Jackson) acredita que os extraterrestres não apenas habitam a Terra, como também estão infiltrados em cargos de poder pelo planeta.

Eco

Apresentada na minissérie Gavião Arqueiro (2021), a heroína Maya Lopez (conhecida pelo codinome Eco) retorna ao MCU em um seriado próprio, com lançamento marcado para o verão (de junho a agosto nos EUA). Em Eco, a história e as raízes culturais da personagem, interpretada pela atriz Alaqua Cox, serão o destaque da trama. Cox, assim como a protagonista, é surda, possui uma perna protética e é indígena com raízes dos povos Menominee e Moicano.

Além de Cox, outros integrantes de destaque são Zahn McClarnon (Westworld) como William Lopez, pai de Maya; Vincent D'Onofrio (Jurassic World: O Mundo dos Dinossauros) como Wilson Fisk, o Rei do Crime; e Charlie Cox (Traição) como o advogado e herói Matt Murdock, o Demolidor. Vale lembrar que os dois últimos atores integraram o elenco da série Demolidor da Netflix (2015 - 2018), que agora faz parte do cânone do MCU. Charlie já interpretou o herói no filme Homem-Aranha: Sem Volta Para Casa (2021) e na série She-Hulk (2022).

What If…? – Temporada 2

A antologia animada What If...? terá novos episódios ainda no primeiro semestre de 2023, mas sem data confirmada. Criação do roteirista A. C. Bradley (Ms. Marvel) e com direção de Bryan Andrews (Star Wars: Clone Wars), a série traz eventos especulativos que modificam histórias de super-heróis da Marvel, todos narrados pelo Vigia (Jeffrey Wright), uma entidade alienígena que observa os eventos do universo sem alterar nenhum dos acontecimentos. Para a nova temporada, nove episódios foram confirmados.

Loki – Temporada 2

O deus da trapaça está de volta em mais uma saga de desventuras pelo multiverso. Com estreia marcada para o verão, Loki será a primeira série live-action da Marvel com segunda temporada. Tom Hiddleston retorna ao papel do anti-herói irmão do deus Thor (Chris Hemsworth). Junto do protagonista, voltam também ao elenco Owen Wilson (Uma Noite no Museu) como Agente Mobius e Sophia Di Martino (A Vida Eletrizante de Louis Wain) como a "Lady Loki" Sylvie. Chega ao elenco também o ator Ke Huy Quan (Tudo em Todo Lugar Ao Mesmo Tempo), em um papel ainda não divulgado.

No evento D23 Expo 2022, onde são anunciadas as novidades da Disney, Tom Hiddleston adiantou ao público que a segunda temporada começa de onde foi encerrada a primeira, com Loki em um lugar familiar, mas não menos estranho. De acordo com o ator, "Loki estará de volta à Autoridade de Variância Temporal. Ele terá um embate muito difícil com Sylvie, e Mobius e a Caçadora B-15 não sabem quem Loki é."

As Marvels

Não apenas uma, mas três super-heroínas protagonizam o longa As Marvels: Carol Danvers/Capitã Marvel (Brie Larson), Kamala Khan/Ms. Marvel (Iman Vellani) e Monica Rambeau (Teyonah Parris). Inseridas em momentos diferentes da filmografia do MCU, o grupo de protagonistas se reúne numa aventura onde serão exploradas mais tramas de multiverso. Com direção de Nia DaCosta (A Lenda de Candyman), As Marvels tem estreia marcada para 28 de julho de 2023.

O filme tem início a partir da cena pós-crédito da série Ms. Marvel (2022), com a troca de lugar entre a protagonista Kamala Khan e a Capitã Marvel. Monica Rambeau, que participou da série Wandavision, terá sua história e poderes mais explorados no novo longa.

Ironheart (Coração de Ferro)

Quem assistiu a sequência Pantera Negra: Wakanda Para Sempre já deu de cara com Riri Williams, a nova heroína do MCU conhecida como Coração de Ferro (Ironheart, no original). A jovem é uma estudante do Instituto de Tecnologia de Massachusetts (MIT) que tem um intelecto fora do comum. Agora, a personagem terá uma série própria, com lançamento programado para outono (de setembro a novembro nos EUA). A roteirista e poetisa Chinaka Hodge (O Clube da Meia Noite) é a criadora do show.

A produção dá continuidade aos rumos de Williams após os eventos de Wakanda Para Sempre. A protagonista é interpretada por Dominique Thorne (Judas e o Messias Negro). Outro nome confirmado no elenco é Anthony Ramos (Em Um Bairro de Nova Iorque), na pele do vilão Parker Robbins, conhecido nas HQs como Capuz.

X-Men ’97

Sucesso nos anos 1990, a série animada X-Men terá uma continuação nos mesmos moldes do show original. Intitulada X-Men '97, o título foi anunciado em 2021 nas redes sociais do Disney+, com direito ao meme do herói Wolverine olhando um quadro de fotografia. A série completou 30 anos e é até hoje lembrada pelos fãs de X-Men. Com estreia marcada para o outono, a trama irá renovar o arco narrativo do show original com novas histórias e personagens, como a anti-heroina Emma Frost e o supervilão Sebastian Shaw.

Agatha: Coven of Chaos

O título final do MCU em 2023 é de Agatha e mais ninguém. A vilã que despertou a simpatia dos fãs durante a série Wandavision terá seu próprio show spin-off, Agatha: Coven of Chaos. Marcada para o inverno (de dezembro a fevereiro nos EUA), a comédia sombria traz novamente a atriz Kathryn Hahn (Glass Onion: Um Mistério Knives Out) no papel da bruxa Agatha Harkness.

Além de Hahn, outros nomes estão confirmados no elenco: Aubrey Plaza (The White Lotus), Joe Locke (Heartstopper), Emma Caulfield Ford (Buffy - A caçadora de vampiros), Maria Dizzia (Christine: Uma História Verdadeira), Ali Ahn (Anya), Patti LuPone (American Horror Story) e Sasheer Zamata (Spree). Agatha: Coven of Chaos novamente conta com a direção e roteiro de Jac Schaeffer, responsável pela série Wandavision.

